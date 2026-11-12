Prediksi Armenia vs Siprus di UEFA Nations League: Misi Tuan Rumah Balas Kekalahan

JawaPos.com - Timnas Armenia akan menghadapi Siprus dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Liga C Grup 2. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Vazgen Sargsyan Republican Stadium, Yerevan, Jumat (13/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Duel tersebut menjadi kesempatan bagi Armenia untuk membalas kekalahan pada pertemuan pertama. Saat bertandang ke markas Siprus, Armenia harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 0-2.

Selain misi balas dendam, pertandingan ini juga memiliki arti penting bagi kedua negara dalam persaingan klasemen Grup 2. Armenia saat ini menempati peringkat ketiga, tertinggal tiga poin dari Siprus yang berada di posisi kedua.

Dengan dua pertandingan tersisa, peluang Armenia untuk memperbaiki posisi masih terbuka. Kemenangan di kandang sendiri akan membuat persaingan semakin ketat sekaligus menjaga harapan mereka untuk mendapatkan tiket promosi ke Liga B.

Namun, tuan rumah harus menghadapi pertandingan ini dengan sejumlah kendala. Armenia dipastikan tidak diperkuat Eduard Spertsyan yang mengalami cedera tendon Achilles.

Absennya gelandang tersebut menjadi kerugian cukup besar bagi Armenia. Spertsyan selama ini memiliki peran penting dalam mengatur permainan dan membantu membangun serangan. Tanpa kehadirannya, lini tengah tuan rumah harus mencari alternatif untuk menjaga kreativitas permainan.

Selain Spertsyan, Armenia juga kehilangan Henri Avagyan, Sergey Muradyan, Julio Bueno, dan Finn Geragusyan akibat cedera. Kondisi Erik Simonyan, Kamo Hovhannisyan, serta Vahan Bichakhchyan juga belum sepenuhnya bugar.

Situasi tersebut membuat pelatih Armenia harus mempertimbangkan komposisi pemain yang tersedia. Terlebih, Siprus datang dengan motivasi tinggi untuk mempertahankan posisi kedua dan membuka peluang bersaing memperebutkan puncak klasemen.

Di kubu lawan, Siprus juga memiliki beberapa pemain yang kondisinya belum ideal. Giannis Satsias, Konstantinos Sotiriou, Andronikos Kakoullis, dan Charalampos Kyriakidis masih mengalami masalah kebugaran. Sementara itu, Kostas Pileas harus absen akibat hukuman kartu merah.

Meski demikian, Siprus tetap memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan Armenia. Salah satunya adalah Marcus Edwards yang sudah mencetak dua gol sepanjang kompetisi Nations League musim ini.

Pemain yang memperkuat Burnley tersebut diperkirakan akan menempati posisi di belakang Ioannis Pittas. Kombinasi keduanya diharapkan mampu memberikan ancaman melalui pergerakan cepat dan kemampuan memanfaatkan ruang di pertahanan lawan.

Siprus juga memiliki modal positif dari hasil pertemuan pertama. Kemenangan 2-0 atas Armenia menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi permainan lawannya.

Pelatih Apostolos Mantzios diperkirakan tetap mengandalkan pendekatan permainan yang disiplin. Siprus tidak hanya membutuhkan hasil positif untuk menjaga posisi kedua, tetapi juga masih memiliki peluang mengejar posisi teratas apabila mampu memaksimalkan dua pertandingan terakhir.

Bagi Armenia, dukungan publik Yerevan diharapkan menjadi tambahan motivasi. Mereka kemungkinan tampil lebih agresif sejak awal pertandingan untuk mencari gol dan menekan pertahanan Siprus.

Armenia diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Arsen Beglaryan sebagai penjaga gawang. Lini belakang diisi Erik Piloyan, Erik Simonyan, Georgi Harutyunyan, dan Nair Tiknizyan.

Sementara itu, Ugochukwu Iwu dan Karlen Hovhannisyan diperkirakan mengisi sektor tengah. Artur Serobyan, Gor Manvelyan, dan Narek Hovhannisyan akan mendukung Grant-Leon Ranos yang menjadi ujung tombak.

Siprus juga diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Fabiano akan berdiri di bawah mistar, dengan Leonidas Konomis, Kyriakou Kyprianou, Panagiotis Panagiotou, dan Nikolas Malekkidis sebagai kuartet pertahanan.

Charalambos Artymatas dan Grigoris Kastanos diprediksi mengisi lini tengah. Marcus Edwards, Loizos Loizou, dan Georgios Georgiou akan menopang Ioannis Pittas di lini depan.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan ini diperkirakan berlangsung cukup ketat. Armenia memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi absennya sejumlah pemain penting, terutama Spertsyan, bisa memengaruhi efektivitas serangan mereka.

Siprus sedikit lebih diunggulkan berkat posisi klasemen dan kemenangan pada pertemuan sebelumnya. Namun, mereka tetap harus mewaspadai motivasi Armenia yang membutuhkan tiga poin untuk menjaga peluang promosi.

Sejumlah prediksi memberikan hasil berbeda untuk pertandingan ini. Sports Mole memperkirakan Siprus mampu menang 2-1, sedangkan Football Whispers memprediksi kedua tim bermain imbang 2-2.

Forebet justru memperkirakan pertandingan berakhir tanpa gol dengan skor 0-0. Sementara itu, prediksi lain mengarah pada hasil imbang 1-1.

Armenia diperkirakan akan berusaha mengambil inisiatif serangan, sedangkan Siprus berpeluang memanfaatkan celah melalui kecepatan Marcus Edwards dan ketajaman Ioannis Pittas.

Dengan mempertimbangkan kekuatan kedua tim, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup realistis. Armenia punya keuntungan kandang, tetapi Siprus memiliki modal performa dan hasil pertemuan pertama.