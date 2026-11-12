Prediksi Skor Ceko vs Spanyol: La Roja Berpeluang Lanjutkan Tren Kemenangan dengan Skor Telak

JawaPos.com - Timnas Spanyol akan bertandang ke markas Republik Ceko pada matchday kelima Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Letna, Praha, Jumat (13/11/2026) dini hari WIB, dengan kick-off pukul 02.45 WIB.

Kedua negara datang dengan kondisi yang cukup berbeda. Spanyol sudah memastikan tiket ke perempat final setelah tampil konsisten dalam empat pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Ceko masih terpuruk di dasar klasemen dan dipastikan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke fase gugur.

Spanyol saat ini memimpin klasemen Grup A3 dengan raihan 12 poin. Tim asuhan Luis de la Fuente tersebut mencatatkan empat kemenangan dari empat pertandingan, sekaligus menunjukkan produktivitas yang cukup baik dengan torehan 12 gol.

Perjalanan La Roja di fase grup dimulai dengan kemenangan 3-2 atas Inggris. Setelah itu, mereka berhasil mengatasi perlawanan Kroasia dengan skor 4-1 dan menundukkan Ceko 3-1. Spanyol kemudian kembali mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 pada pertandingan berikutnya.

Rangkaian hasil positif tersebut membuat Spanyol semakin percaya diri menghadapi dua pertandingan terakhir fase grup. Mereka juga memiliki catatan 11 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Konsistensi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Spanyol masih menjadi unggulan dalam pertandingan melawan Ceko.

Meski sudah mengamankan tiket perempat final, Spanyol tentu belum bisa sepenuhnya bersantai. Mereka masih harus menjaga posisi puncak klasemen Grup A3 dari kejaran Inggris yang berada di peringkat kedua dengan selisih tiga poin.

Di sisi lain, Republik Ceko sedang menghadapi situasi yang cukup sulit. Mereka belum mampu mendapatkan satu poin pun setelah melewati empat pertandingan di fase grup.

Ceko mengawali perjalanan dengan kekalahan 1-2 dari Kroasia. Setelah itu, mereka kembali gagal mendapatkan hasil positif ketika menghadapi Inggris dengan skor 0-2. Kekalahan 1-3 dari Spanyol dan hasil 0-3 saat bertandang ke Wembley semakin memperburuk keadaan.

Dengan empat kekalahan tersebut, Ceko dipastikan tidak memiliki peluang untuk melaju ke perempat final. Meski demikian, mereka masih mempunyai kesempatan memperbaiki posisi sekaligus berusaha menghindari degradasi ke League B.

Pertandingan melawan Spanyol menjadi kesempatan bagi Ceko untuk mengakhiri rentetan hasil buruk. Dukungan suporter di Stadion Letna diharapkan bisa memberikan tambahan motivasi bagi Tomas Soucek dan rekan-rekannya.

Namun, menghadapi Spanyol tentu bukan pekerjaan mudah. Selain sedang berada dalam tren positif, La Roja juga mempunyai kualitas pemain yang lebih merata di berbagai posisi.

Ceko juga harus memperhatikan catatan pertemuan kedua negara. Dalam delapan pertandingan sebelumnya, Spanyol belum pernah menelan kekalahan dari Ceko. La Roja mencatatkan enam kemenangan dan dua hasil imbang.

Pada pertemuan terakhir di fase grup UEFA Nations League 2026/2027, Spanyol berhasil mengalahkan Ceko dengan skor 3-1 pada 3 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi gambaran perbedaan performa kedua tim saat ini.

Untuk pertandingan nanti, Ceko dipastikan tidak bisa memainkan Michal Sadilek karena harus menjalani hukuman skorsing. Namun, mereka mendapatkan tambahan kekuatan dengan kembalinya Ladislav Krejci setelah menyelesaikan larangan bermain.

Tomas Soucek diperkirakan kembali menjadi sosok penting di lini tengah. Gelandang tersebut berpeluang mencatatkan penampilan ke-94 bersama tim nasional. Sementara itu, Adam Hlozek diproyeksikan menjadi andalan di lini depan setelah mengoleksi lima gol dari 50 penampilan internasional.

Ceko juga berpeluang memberikan kesempatan kepada Idris Hopi, pemain berusia 18 tahun yang berpotensi menjalani debut bersama tim senior.

Sementara itu, Spanyol harus kehilangan Lamine Yamal yang mengalami cedera lutut ketika membela Barcelona melawan Atletico Madrid. Mikel Oyarzabal juga tidak bisa tampil karena sedang sakit.

Absennya kedua pemain tersebut tentu mengurangi pilihan Luis de la Fuente di sektor serangan. Kendati demikian, Spanyol masih mempunyai sejumlah pemain berkualitas seperti Nico Williams, Ferran Torres, Fermin Lopez, dan Alex Baena.

Pedri dan Fabian Ruiz diperkirakan tetap menjadi pilihan di lini tengah untuk menjaga keseimbangan permainan. Keduanya memiliki kemampuan mengatur tempo sekaligus membantu Spanyol membangun serangan dari area tengah.

Dengan komposisi pemain yang tersedia, Spanyol diperkirakan tetap mengandalkan penguasaan bola dan permainan menyerang. Mereka kemungkinan akan mencoba mengambil kendali sejak awal pertandingan, sedangkan Ceko perlu bermain lebih disiplin untuk meredam tekanan tim tamu.

Ceko memang mempunyai keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, performa mereka sepanjang fase grup belum menunjukkan perkembangan yang cukup meyakinkan. Lini pertahanan juga menjadi pekerjaan rumah setelah kebobolan 10 gol dalam empat pertandingan.

Spanyol lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin dari Praha. Kedalaman skuad, konsistensi permainan, serta rekor pertemuan yang berpihak kepada mereka menjadi modal penting untuk meraih kemenangan kelima secara beruntun di Grup A3.

Ceko mungkin bisa memberikan perlawanan, terutama pada awal pertandingan. Akan tetapi, Spanyol diperkirakan tetap mampu menemukan celah melalui kualitas pemain di lini tengah dan depan.