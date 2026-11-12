Prediksi Skor Italia vs Prancis: Mancini Siapkan Kejutan, Zidane Kehilangan Kylian Mbappe

JawaPos.com - Timnas Italia akan menghadapi ujian berat saat menjamu Prancis pada matchday kelima Grup A1 UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion San Siro, Milan, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan penting bagi kedua negara untuk mengamankan posisi terbaik di klasemen sementara. Prancis datang dengan status pemuncak klasemen, sementara Italia berusaha memangkas jarak sekaligus menjaga peluang untuk merebut posisi teratas.

Prancis saat ini mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan. Les Bleus mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Mereka unggul tiga angka dari Italia yang berada di peringkat kedua dengan raihan tujuh poin.

Dengan situasi tersebut, Prancis memiliki peluang untuk memastikan tiket ke perempat final. Kemenangan di San Siro akan membuat posisi mereka semakin aman. Bahkan, hasil imbang juga bisa cukup untuk mengamankan kelolosan apabila Belgia gagal meraih kemenangan pada pertandingan lainnya.

Di sisi lain, Italia membutuhkan hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri. Kemenangan akan membuat persaingan di Grup A1 semakin terbuka sekaligus memberikan tekanan kepada Prancis menjelang pertandingan terakhir fase grup.

Italia kini kembali ditangani Roberto Mancini yang memulai periode keduanya sebagai pelatih Gli Azzurri setelah meninggalkan jabatan tersebut selama tiga tahun. Awal kiprahnya memang tidak berjalan mulus setelah Italia kalah 0-2 dari Belgia.

Namun, Mancini mampu membawa perubahan dalam dua pertandingan berikutnya. Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 4-1 sebelum bermain imbang 1-1 ketika bertandang ke markas Prancis.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Italia mulai menemukan kembali keseimbangan permainan. Gianluigi Donnarumma juga menjadi salah satu pemain penting setelah melakukan tujuh penyelamatan dalam pertandingan melawan Prancis.

Italia kemudian kembali menunjukkan ketajamannya ketika menghadapi Turki. Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori, dan Pio Esposito masing-masing menyumbangkan gol dalam kemenangan 3-1 tersebut.

Khusus Pio Esposito, penyerang muda itu berpeluang kembali menjadi pilihan utama Mancini. Ia sudah mengoleksi tujuh gol dalam 13 penampilan di level senior. Kehadirannya diharapkan mampu memberikan ancaman bagi lini pertahanan Prancis.

Mancini juga memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda. Mattia Liberali dan Alphadjo Cisse mendapatkan panggilan pertama ke tim senior Italia setelah memperlihatkan perkembangan positif bersama klub masing-masing.

Meski demikian, Italia tidak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, dan Moise Kean masih terkendala kebugaran. Gianluca Mancini juga harus absen karena cedera otot, sedangkan Nicolo Zaniolo tidak masuk skuad karena alasan pribadi.

Sementara itu, Prancis datang dengan kepercayaan diri tinggi bersama pelatih anyar Zinedine Zidane. Mantan gelandang Juventus tersebut mulai menangani Les Bleus pada musim panas 2026 setelah Didier Deschamps mengakhiri masa jabatannya.

Performa Prancis sejauh ini cukup meyakinkan. Mereka mampu mengalahkan Belgia dengan skor 4-1 pada pertandingan terakhir. Empat gol tersebut bahkan tercipta dalam rentang waktu 15 menit, memperlihatkan kemampuan Prancis dalam memanfaatkan momentum pertandingan.

Namun, Prancis juga mendapat kabar kurang menyenangkan menjelang lawatan ke Milan. Kylian Mbappe dipastikan absen karena cedera setelah dikonfirmasi oleh Zidane. Selain itu, William Saliba, Ousmane Dembele, Maghnes Akliouche, Manu Kone, dan Pierre Kalulu juga tidak tersedia.

Absennya Mbappe tentu menjadi kehilangan besar bagi lini depan Prancis. Meski begitu, mereka masih mempunyai sejumlah pemain berkualitas seperti Michael Olise, Rayan Cherki, Desire Doue, dan Adrien Rabiot yang bisa menjadi pembeda.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat. Italia memiliki keuntungan bermain di kandang dan sedang menunjukkan perkembangan positif sejak ditangani Mancini. Namun, Prancis tetap mempunyai kedalaman skuad serta kualitas individu yang bisa menyulitkan tuan rumah.

Pada pertemuan pertama di fase grup, kedua negara bermain imbang 1-1. Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa kekuatan Italia dan Prancis tidak terpaut terlalu jauh.

Kali ini, Italia berpeluang memanfaatkan dukungan publik San Siro untuk memberikan perlawanan. Akan tetapi, Prancis masih memiliki modal cukup kuat untuk mencuri hasil positif meskipun harus tampil tanpa Mbappe.