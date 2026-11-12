Bellingham Brothers Incar Bonus, Kans Main Bersama di Laga Inggris Kontra Kroasia

JawaPos.com – Kakak beradik Jude Bellingham dan Jobe Bellingham sama-sama menjalani karier sepak bola profesional. Tetapi, tidak sekalipun Jude-Jobe bermain dalam tim yang sama. Kesempatan baru terbuka saat Jobe dipanggil kali pertama timnas Inggris. Enam tahun setelah Jude menorehkan debut.

Kans Bellingham brothers main bersama di The Three Lions –sebutan timnas Inggris– terbuka saat menghadapi Kroasia di Stadion Wembley, London, dini hari nanti (siaran langsung GTV/Sportstars 2/K-Vision/Vision+ pukul 02.45 WIB). Kedua tim berhadapan dalam matchday kelima grup A3 UEFA Nations League 2026–2027.

”Aku tidak bisa mengabaikannya. Tetapi, jelas dengan kehadiran Jude di sini juga (timnas Inggris), ini adalah perasaan yang sangat, sangat hebat bagi keluarga kami,” kata Jobe yang dua tahun lebih muda (21 tahun) dari Jude seperti dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Inggris (FA). ”Sejujurnya, ini (peluang debut dan main bareng Jude) sangat-sangat istimewa. Bonus yang sangat besar,” lanjut gelandang Borussia Dortmund (BVB) tersebut.

Di atas kertas, Jude yang lebih besar peluangnya main sebagai starter. Sementara Jobe bisa menjalani debut sebagai pengganti. ”Tetap saja, pekan ini adalah momen penting baginya,” kata Jude seperti dilansir dari ESPN.

Hanya Ada Satu Sucic Seperti Inggris yang punya dua Bellingham, Kroasia juga memiliki dua Sucic. Posisi pun sama-sama gelandang. Keduanya adalah Petar Sucic (Inter Milan) dan Luka Sucic (Real Sociedad). Bedanya dengan Jude dan Jobe, Petar dan Luka bukanlah pemain kakak beradik.

Nama belakang mereka sama karena Petar dan Luka masih sepupu. Duo Sucic juga sudah pernah bermain bersama ketika Kroasia membekuk Republik Ceko 2-1 dalam matchday pertama (27/9).

Namun, untuk laga melawan Inggris, hanya ada satu Sucic yang turun. Yaitu Petar. Sementara Luka berdasar kabar terakhir absen karena demam pada masa persiapan Vatreni –sebutan Kroasia. ”Selalu menyenangkan andai bisa bermain dengannya (Luka),” ucap Petar seperti dikutip Vecernji list.

Laga Perdana Sang Ballon d’Or Laga melawan Kroasia akan menjadi penampilan perdana Harry Kane di timnas Inggris sebagai peraih Ballon d’Or 2026. Berlangsung di kandang sendiri, HurriKane –julukan Kane– tidak ingin mengulang kekecewaan seperti di level klub. Yaitu saat laga pertamanya bersama Bayern Munchen sebagai pemenang Ballon d’Or berakhir dengan seri 2-2 kontra BVB di Bundesliga (1/11).

”Harry memenangi Ballon d’Or jelas hal besar. Itu juga membantu sepak bola Inggris karena semua orang sudah melihat salah satu dari kami memenangi Ballon d’Or,” kata winger debutan The Three Lions Rio Ngumoha dikutip dari Reuters.

Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Kroasia INGGRIS (4-2-3-1): 1-Pickford (g); 2-Alexander-Arnold, 5-Quansah, 6-Branthwaite, 3-Hall; 8-Anderson, 4-Rice; 7-Rogers, 10-Bellingham, 11-Gordon; 9-Kane (c)

Pelatih: Thomas Tuchel

Jersey pemain: Putih

Jersey kiper: Hijau

Kroasia (4-2-3-1): 1-Livakovic (g); 2-Stanisic, 5-Vuskovic, 3-Caleta-Car, 4-Gvardiol; 10-Modric (c), 8-Kovacic; 13-Vlasic, 15-Pasalic, 16-Baturina; 11-Budimir

Pelatih: Slaven Bilic

Jersey pemain: Biru

Jersey kiper: Kuning

Wasit: Morten Krogh (Denmark)

Stadion: Wembley Stadium, London

Siaran langsung: GTV/Sportstars 2/K-Vision/Vision+ pukul 02.45 WIB

Menuju Kakak-Adik ke-22 di Timnas Inggris Bellingham bersaudara, Jude dan Jobe, akan menjadi kakak-adik ke-22 yang pernah sama-sama membela timnas Inggris. Itu dengan catatan Jobe mendapatkan kesempatan debut. Berikut empat pemain bersaudara dalam satu abad terakhir.

Jude-Jobe

(Bellingham)

Total caps: 60

Nathaniel-Trevoh

(Chalobah)

Total caps: 4

Gary-Phil

(Neville)

Total caps: 144