Prediksi Inggris vs Kroasia: Tren Positif Harry Kane dkk Bisa Berlanjut di Wembley!

JawaPos.com - Timnas Inggris akan menghadapi Kroasia pada matchday kelima Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Wembley Stadium, London, Jumat (13/11/2026) dini hari WIB. Kick-off akan dimulai pukul 02.45 WIB.

Inggris memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin dalam pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, The Three Lions juga sedang berada dalam tren positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun di UEFA Nations League.

Sebaliknya, Kroasia datang dengan kondisi yang kurang ideal. Luka Modric dan kawan-kawan justru mengalami penurunan performa setelah menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan terakhir. Catatan tersebut membuat tim tamu harus bekerja keras jika ingin membawa pulang hasil positif dari Wembley.

Saat ini, Inggris menempati posisi kedua klasemen sementara Grup A3 dengan koleksi sembilan poin. Mereka hanya terpaut tiga angka dari Spanyol yang berada di puncak klasemen. Sementara itu, Kroasia menempati peringkat ketiga dengan tiga poin.

Inggris sebenarnya mengawali perjalanan di kompetisi ini dengan hasil kurang memuaskan setelah kalah 2-3 dari Spanyol. Namun, pasukan Thomas Tuchel mampu segera bangkit dan menunjukkan perkembangan permainan dalam pertandingan berikutnya.

Harry Kane dan rekan-rekannya berhasil mengalahkan Republik Ceko sebelum mencatatkan kemenangan besar 7-0 atas Kroasia pada pertemuan pertama, 3 Oktober 2026. Hasil tersebut menjadi salah satu bukti ketajaman lini serang Inggris sepanjang fase grup.

Dari empat pertandingan yang sudah dijalani, Inggris berhasil mencetak 14 gol dan hanya kebobolan tiga kali. Mereka juga mencatatkan tiga clean sheet secara beruntun setelah kekalahan dari Spanyol pada pertandingan pembuka.

Produktivitas tersebut menjadi modal penting bagi Inggris untuk menghadapi Kroasia. Apalagi, mereka masih membutuhkan tambahan poin demi mengamankan tiket ke perempat final UEFA Nations League.

Hasil imbang dalam dua pertandingan tersisa sebenarnya sudah cukup bagi Inggris untuk memastikan langkah ke babak berikutnya. Meski demikian, kemenangan atas Kroasia tentu menjadi target utama sebelum mereka kembali menghadapi Spanyol pada pertandingan terakhir Grup A3.

Di kubu Kroasia, situasinya cukup berbeda. Setelah membuka kompetisi dengan kemenangan atas Republik Ceko, performa tim asuhan Slaven Bilic mengalami penurunan.

Mereka kemudian kalah dari Spanyol dalam dua pertandingan dan harus menerima kekalahan telak 0-7 ketika berhadapan dengan Inggris. Hasil tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi, terutama dalam mengantisipasi serangan lawan.

Kroasia masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi klasemen, tetapi mereka membutuhkan kemenangan dalam dua pertandingan terakhir. Peluang untuk mengejar Inggris juga semakin sulit karena harus menang dengan selisih minimal tujuh gol di Wembley.

Selain menghadapi persoalan performa, Kroasia juga tidak bisa menurunkan seluruh pemain terbaiknya. Ivan Perisic dipastikan absen karena hukuman kartu merah saat menghadapi Spanyol. Sejumlah pemain lain seperti Josip Sutalo, Martin Pongracic, Andrej Kramaric, Franjo Ivanovic, dan Kristijan Jakic juga tidak tersedia.

Kehilangan beberapa pemain tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Slaven Bilic dalam menyusun komposisi terbaik. Meski begitu, pengalaman Luka Modric masih bisa menjadi salah satu kekuatan utama Kroasia.

Gelandang veteran tersebut tetap dipercaya memimpin rekan-rekannya dan berpeluang mencatatkan penampilan ke-207 bersama tim nasional pada usia 41 tahun.

Sementara itu, Inggris juga memiliki beberapa pemain yang harus absen. Cole Palmer kembali tidak masuk dalam pilihan Thomas Tuchel, sedangkan Marc Guehi masih mengalami cedera. Myles Lewis-Skelly juga tidak dapat bermain karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Harry Kane diperkirakan tetap menjadi pilihan utama di lini depan. Penyerang Bayern Munchen tersebut memiliki kesempatan mencatatkan penampilan ke-126 bersama Inggris sekaligus melewati rekor Peter Shilton sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah The Three Lions.

Tuchel diprediksi tidak banyak mengubah komposisi pemain yang sudah menunjukkan performa menjanjikan. Inggris kemungkinan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Jordan Pickford sebagai penjaga gawang.

Lini pertahanan berpotensi diisi Trent Alexander-Arnold, Ezri Konsa, Jarrad Branthwaite, dan Lewis Hall. Declan Rice serta Elliot Anderson diperkirakan mengawal sektor tengah, sementara Morgan Rogers, Jude Bellingham, dan Anthony Gordon mendukung Harry Kane di lini depan.

Di sisi lain, Kroasia kemungkinan juga menggunakan formasi 4-2-3-1. Dominik Livakovic diprediksi mengisi posisi penjaga gawang, dengan Josip Stanisic, Luka Vuskovic, Duje Caleta-Car, dan Josko Gvardiol sebagai kuartet pertahanan.

Luka Modric dan Mateo Kovacic berpeluang menjadi pengatur permainan di lini tengah. Sementara itu, Nikola Vlasic, Mario Pasalic, dan Martin Baturina akan mendukung Ante Budimir sebagai ujung tombak.

Melihat catatan pertemuan dan performa kedua tim, Inggris memang lebih layak diunggulkan. Mereka memiliki lini serang yang produktif, pertahanan cukup solid, serta keuntungan bermain di kandang sendiri.

Kroasia tentu tidak bisa dianggap remeh, terutama karena masih memiliki pemain berpengalaman seperti Modric. Namun, absennya sejumlah pemain penting dan buruknya hasil dalam beberapa pertandingan terakhir membuat tugas mereka semakin berat.

Inggris diperkirakan mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang. Kroasia mungkin bisa memberikan perlawanan, tetapi kualitas permainan The Three Lions saat ini terlihat lebih meyakinkan.