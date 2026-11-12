Prediksi Skor Belgia vs Turki di UEFA Nations League: Kembalinya Jeremy Doku Jadi Kabar Baik

JawaPos.com - Timnas Belgia lebih diunggulkan saat menghadapi Turki dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027. Kedua negara dijadwalkan bertemu di Gürsel Aksel Stadium, İzmir, Jumat (13/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Belgia untuk menjaga peluang lolos ke perempat final. Sementara itu, Turki membutuhkan kemenangan setelah melewati empat pertandingan awal dengan hasil yang kurang memuaskan.

Belgia datang dengan modal posisi yang lebih baik di klasemen Grup A1. Kevin De Bruyne dan rekan-rekan menempati peringkat ketiga dengan koleksi enam poin dari empat pertandingan. Mereka hanya terpaut satu poin dari Italia yang berada di posisi kedua dan empat poin dari Prancis sebagai pemuncak klasemen.

Kemenangan atas Turki akan menjadi tambahan penting bagi Belgia untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Namun, tim berjuluk Setan Merah tersebut harus menghadapi pertandingan ini tanpa Romelu Lukaku.

Penyerang yang menjadi salah satu andalan Belgia itu dipastikan tidak masuk dalam rencana pertandingan karena mengalami masalah pada bagian pinggul. Kondisi tersebut membuat pelatih Mark van Bommel harus menyiapkan alternatif di sektor depan.

Absennya Lukaku tentu menjadi kehilangan tersendiri. Pengalamannya di lini serang selama ini menjadi salah satu kekuatan Belgia ketika menghadapi lawan dengan pertahanan rapat.

Meski demikian, Belgia mendapatkan tambahan tenaga dengan kembalinya Jeremy Doku. Pemain Manchester City tersebut kembali masuk skuad setelah absen dalam empat pertandingan awal Nations League akibat cedera.

Kehadiran Doku bisa memberikan variasi serangan bagi Belgia, terutama melalui kecepatan dan kemampuannya dalam situasi satu lawan satu. Pemain sayap tersebut juga berpotensi menjadi pembeda ketika Belgia kesulitan membongkar pertahanan lawan.

Di sisi lain, Turki justru menghadapi situasi yang lebih sulit. Mereka masih berada di dasar klasemen Grup A1 tanpa meraih satu pun poin dari empat pertandingan.

Catatan tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan yang harus segera diperbaiki. Turki baru mencetak dua gol dan sudah kebobolan 11 kali sepanjang fase grup.

Pertandingan melawan Belgia juga menjadi kesempatan pertama bagi Sergen Yalçın untuk memimpin Turki di kompetisi tersebut. Ia dipercaya menggantikan Vincenzo Montella dan diharapkan mampu membawa perubahan dalam permainan tim.

Yalçın diperkirakan langsung melakukan sejumlah penyesuaian, terutama untuk meningkatkan efektivitas serangan. Enes Ünal disebut bakal mendapatkan kesempatan sebagai starter di lini depan.

Turki juga memperoleh kabar positif dengan kondisi Ferdi Kadıoğlu yang siap tampil sejak menit awal. Namun, mereka tetap harus kehilangan beberapa pemain penting.

Kenan Yıldız masih menjalani pemulihan cedera, sedangkan Abdülkerim Bardakcı harus menjalani hukuman skorsing. Kondisi Zeki Çelik juga belum sepenuhnya meyakinkan sehingga peluangnya tampil sejak awal cukup kecil.

Dalam perkiraan susunan pemain, Turki berpotensi menggunakan formasi 3-4-2-1. Çakır diprediksi mengawal gawang dengan dukungan Çelik, Demiral, dan Bardakcı di lini belakang. Sementara itu, Güler dan Uzun diperkirakan membantu Yılmaz dalam membangun serangan.

Belgia kemungkinan memakai formasi 4-2-3-1. Lammens berada di bawah mistar, dengan Castagne, Ngoy, Mechele, dan De Cuyper mengisi lini pertahanan. Tielemans dan Raskin berpeluang menjadi penyeimbang permainan, sedangkan De Bruyne diprediksi mengatur serangan dari belakang penyerang tunggal De Ketelaere.

Dari sejumlah prediksi yang beredar, Belgia masih menjadi pilihan utama untuk meraih tiga poin. Football Whispers dan Forebet sama-sama memperkirakan kemenangan 2-1 bagi tim tamu. Sementara itu, Sports Mole memprediksi Belgia bisa menang dengan skor lebih besar, yakni 3-1.

Keunggulan kualitas pemain dan posisi klasemen menjadi beberapa alasan Belgia lebih diunggulkan. Selain itu, mereka memiliki catatan pertemuan terakhir yang positif setelah menang 3-0 atas Turki pada Oktober 2026.

Namun, Belgia tetap perlu mewaspadai perubahan yang mungkin dibawa Sergen Yalçın. Turki tentu ingin memanfaatkan pertandingan kandang ini untuk mengawali era pelatih baru dengan hasil positif.

Absennya Lukaku juga bisa memengaruhi ketajaman lini depan Belgia. Meski begitu, kembalinya Doku dan keberadaan pemain berpengalaman seperti De Bruyne membuat tim tamu tetap memiliki sejumlah pilihan untuk menciptakan peluang.

Jika mampu menjaga konsistensi permainan, Belgia berpeluang membawa pulang kemenangan dari İzmir. Turki diperkirakan memberikan perlawanan, tetapi kualitas skuad Belgia membuat mereka lebih layak diunggulkan.