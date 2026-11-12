Prediksi Malta vs Eswatini: Tuan Rumah Punya Peluang Menang dengan Skor Meyakinkan

JawaPos.com - Timnas Malta akan menghadapi Eswatini dalam pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 00.30 WIB. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Malta memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan.

Kedua tim datang dengan modal berbeda menjelang pertemuan tersebut. Malta menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam menjaga organisasi pertahanan. Sementara itu, Eswatini masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah setelah mendapatkan hasil kurang memuaskan dalam pertandingan terakhir.

Malta memiliki kepercayaan diri berkat kemenangan tipis 1-0 atas Andorra dalam pertandingan sebelumnya. Gol Teddy Teuma pada menit ke-49 menjadi penentu kemenangan tim berjuluk The Knights tersebut.

Dalam pertandingan itu, Malta mampu menguasai jalannya permainan dengan mencatatkan 55 persen penguasaan bola. Mereka juga menghasilkan 12 tembakan, enam di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Menariknya, Andorra sebenarnya mampu memberikan perlawanan dengan jumlah percobaan yang sama. Namun, hanya tiga tembakan mereka yang tepat sasaran dan tidak ada yang berhasil menghasilkan gol.

Hasil tersebut menjadi gambaran bagaimana Malta mampu menjaga keseimbangan antara permainan menyerang dan pertahanan. Kedisiplinan di lini belakang menjadi salah satu modal penting bagi mereka menjelang pertandingan melawan Eswatini.

Dalam enam pertandingan terakhir, Malta hanya kebobolan empat gol. Catatan tersebut memperlihatkan konsistensi pertahanan yang cukup baik dan bisa menjadi keuntungan saat menghadapi tim tamu.

Sebaliknya, Eswatini justru masih kesulitan menemukan kestabilan permainan. Mereka baru saja menelan kekalahan dari Tanjung Verde dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Afrika.

Pada pertandingan tersebut, Eswatini harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-3. Dailon Rocha Livramento membuka keunggulan Tanjung Verde pada menit ke-48, sebelum Willy Semedo menggandakan skor enam menit kemudian.

Stopira kemudian melengkapi kemenangan Tanjung Verde melalui gol pada menit ke-90. Kekalahan tersebut kembali memperlihatkan persoalan yang dimiliki Eswatini, terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan.

Jika melihat enam pertandingan terakhir, Eswatini sudah kebobolan 13 gol. Mereka juga tercatat gagal menjaga gawang tetap bersih dalam lima pertandingan pada periode tersebut.

Perbedaan catatan pertahanan kedua tim menjadi salah satu faktor yang membuat Malta lebih diunggulkan. Tuan rumah memiliki organisasi permainan yang relatif lebih baik, sedangkan Eswatini perlu meningkatkan koordinasi antarpemain agar tidak mudah kehilangan konsentrasi.

Meski demikian, Malta tetap harus mewaspadai potensi kejutan dari Eswatini. Tim tamu masih memiliki kesempatan untuk memberikan ancaman, terutama melalui serangan balik dan situasi ketika mendapatkan ruang di pertahanan lawan.

Pertandingan persahabatan ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kedua pelatih untuk mengevaluasi komposisi pemain serta mencoba pendekatan permainan berbeda.

Malta diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Dengan dukungan publik sendiri dan catatan pertahanan yang lebih meyakinkan, mereka berpeluang mengendalikan jalannya laga.

Sementara itu, Eswatini perlu tampil lebih disiplin jika ingin membawa pulang hasil positif. Mereka tidak boleh kembali memberikan banyak ruang kepada pemain Malta, terutama di area pertahanan.

Melihat performa kedua tim dalam beberapa pertandingan terakhir, Malta memiliki peluang lebih besar untuk keluar sebagai pemenang. Tuan rumah diprediksi mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan Eswatini dan mencetak lebih dari satu gol.