Prediksi Skor Lithuania vs Suriname: Tuan Rumah Bisa Menang Walau Modal Kurang Baik

JawaPos.com - Timnas Lithuania akan menghadapi Suriname dalam pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 00.00 WIB. Kedua negara sama-sama membawa modal kurang ideal setelah menelan kekalahan dalam pertandingan terakhir.

Lithuania memiliki kesempatan untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang. Namun, mereka tetap harus memperbaiki sejumlah kekurangan, terutama dalam penyelesaian akhir. Sementara itu, Suriname datang dengan catatan produktivitas gol yang cukup baik meski masih memiliki persoalan di sektor pertahanan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus menguji kesiapan skuad dalam menghadapi agenda internasional berikutnya.

Lithuania sebelumnya harus mengakui keunggulan Azerbaijan dengan skor tipis 0-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil tersebut cukup mengecewakan karena Lithuania sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan.

Dalam laga tersebut, Lithuania mencatatkan penguasaan bola mencapai 62 persen. Mereka juga melepaskan 13 percobaan tembakan, meskipun hanya tiga yang mengarah tepat ke gawang.

Sebaliknya, Azerbaijan mampu memberikan ancaman yang tidak kalah berbahaya. Tim tamu mencatatkan 13 tembakan dengan tujuh di antaranya tepat sasaran. Gol Abdulax Xaybulayev pada menit ke-25 akhirnya menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

Kekalahan itu memperlihatkan bahwa Lithuania masih memiliki pekerjaan rumah dalam memaksimalkan peluang. Dominasi penguasaan bola belum cukup untuk menghasilkan kemenangan apabila tidak diimbangi efektivitas di depan gawang.

Selain itu, Lithuania juga memiliki catatan pertandingan yang cenderung minim gol. Dari enam pertandingan terakhir, lima di antaranya berakhir dengan setidaknya satu tim tidak mampu mencetak gol.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa pertandingan Lithuania kerap berlangsung ketat. Mereka perlu meningkatkan kreativitas serangan apabila ingin mendapatkan hasil lebih baik ketika menghadapi Suriname.

Di sisi lain, Suriname juga berangkat ke pertandingan ini dengan hasil yang kurang memuaskan. Mereka baru saja menelan kekalahan dari Bolivia dalam pertandingan playoff kualifikasi Piala Dunia.

Suriname sebenarnya sempat menunjukkan peluang untuk mendapatkan hasil positif setelah Liam van Gelderen membawa timnya unggul pada menit ke-48.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir. Bolivia berhasil membalikkan keadaan melalui gol Miguel Terceros pada menit ke-79 sekaligus memastikan kemenangan.

Meski kalah, performa lini serang Suriname masih memperlihatkan sejumlah hal positif. Dalam enam pertandingan terakhir, mereka berhasil mengoleksi total 10 gol dan selalu mampu mencetak gol dalam setiap pertandingan.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Suriname untuk menghadapi Lithuania. Konsistensi dalam membobol gawang lawan memperlihatkan bahwa mereka memiliki potensi memberikan ancaman, termasuk ketika bermain di markas lawan.

Akan tetapi, sektor pertahanan masih menjadi perhatian. Suriname tercatat telah kebobolan delapan gol dalam enam pertandingan terakhir. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa lini belakang mereka masih belum sepenuhnya solid.

Kondisi ini bisa dimanfaatkan Lithuania untuk mencari peluang mencetak gol. Terlebih, tuan rumah memiliki kesempatan memperbaiki efektivitas serangan setelah gagal memaksimalkan sejumlah peluang ketika menghadapi Azerbaijan.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup seimbang. Lithuania kemungkinan akan berusaha mengendalikan permainan dengan memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Sementara itu, Suriname berpeluang mengandalkan kecepatan serangan untuk mencari celah di pertahanan lawan.

Produktivitas Suriname memang lebih menjanjikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, Lithuania tetap memiliki peluang untuk mengamankan kemenangan apabila mampu tampil lebih disiplin dan efektif.

Dengan mempertimbangkan keuntungan bermain di kandang serta kecenderungan pertandingan Lithuania yang minim gol, tuan rumah diprediksi mampu mengatasi perlawanan Suriname dengan skor tipis.