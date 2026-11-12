Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Penulis: Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 12 November 2026 | 18.34 WIB

Prediksi Susunan Pemain Italia vs Prancis: Dayot Upamecano Siap Kawal Pertahanan

Michael Olise dan Dayot Upamecano membela Timnas Prancis. (Instagram/@upamecano) - Image

Michael Olise dan Dayot Upamecano membela Timnas Prancis. (Instagram/@upamecano)

JawaPos.com – Timnas Prancis akan bertandang ke markas Italia pada pertandingan kelima UEFA Nations League. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion San Siro, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Bek Prancis, Dayot Upamecano, mengungkapkan bahwa pelatih Zinedine Zidane menginginkan timnya bermain menekan dan merebut bola dengan cepat. Sebagai pemain, dia mengaku menyukai gaya permainan tersebut.

"Pelatih meminta kami untuk menekan lawan dan, yang terpenting, merebut bola kembali dengan cepat. Itu adalah gaya bermain yang saya sukai dan saya rasa saya cocok untuk itu," kata Dayot Upamecano, dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis (12/11/2026).

Bek Bayern Munchen tersebut juga bertekad terus meningkatkan kemampuannya sebagai pemain bertahan. Upamecano ingin memberikan kontribusi lebih besar bagi lini belakang Timnas Prancis.

"Saya berusia 28 tahun, tetapi saya masih belajar dan belum selesai meningkatkan kemampuan saya. Saya bisa berbuat lebih baik di banyak area, tetapi saya tidak akan mengungkapkan kelemahan saya di sini!" ujar Upamecano.

Zidane Waspadai Kekuatan Pertahanan Italia

Di sisi lain, Zinedine Zidane mewaspadai performa Italia yang tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir. Pelatih Timnas Prancis itu juga menyoroti kekuatan pertahanan tuan rumah yang selama ini menjadi salah satu ciri khas Azzurri.

"Kami mengalami malam yang rumit melawan Italia [saat bermain imbang 1-1 pada Matchday 3] karena kami tahu bahwa ketika mereka ingin menampilkan performa yang bagus, mereka pasti bisa, terutama dalam bertahan. Saya bermain di Juventus selama empat atau lima tahun, jadi saya tahu bahwa bagi seorang pelatih Italia, pertahanan adalah yang utama, kemudian serangan. Itu adalah sesuatu yang Italia lakukan dengan sangat baik," kata Zinedine Zidane.

Prediksi Susunan Pemain Italia vs Prancis

Menghadapi Timnas Prancis, Italia diperkirakan menurunkan sejumlah pemain andalan di lini belakang, seperti Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, hingga Michael Kayode. Sementara itu, pengaturan tempo permainan diprediksi menjadi tugas duet gelandang Nicolo Barella dan Sandro Tonali.

Di kubu Prancis, duet bek tengah Dayot Upamecano dan Jeremy Jacquet diperkirakan mengawal lini pertahanan. Adapun lini depan akan mengandalkan tiga pemain, yakni Michael Olise, Desire Doue, dan Bradley Barcola.

Berikut prediksi susunan pemain Italia dan Prancis seperti dilansir Sports Mole:

Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; S. Esposito, P. Esposito, Cisse.

Prancis: Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doue, Barcola.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Sports Mole, UEFA

Tags

Italia vs Prancisdayot upamecanotimnas pranciszinedine zidanetimnas italia

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Timnas Spanyol Antisipasi Pemogokan Umum, Ubah Kebiasaan Keberangkatan - Image
Sepak Bola Dunia

Timnas Spanyol Antisipasi Pemogokan Umum, Ubah Kebiasaan Keberangkatan

Kamis, 12 November 2026 | 18.30 WIB

Nor Halid Janji Kerja Lebih Keras, Barito Putera Siapkan Evaluasi di Jeda Kompetisi - Image
Sepak Bola Indonesia

Nor Halid Janji Kerja Lebih Keras, Barito Putera Siapkan Evaluasi di Jeda Kompetisi

Kamis, 12 November 2026 | 18.20 WIB

Prediksi Skor Italia vs Prancis: Les Bleus Bisa Permalukan Tuan Rumah Demi Perempat Final - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Italia vs Prancis: Les Bleus Bisa Permalukan Tuan Rumah Demi Perempat Final

Kamis, 12 November 2026 | 15.12 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore