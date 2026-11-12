Prediksi Susunan Pemain Italia vs Prancis: Dayot Upamecano Siap Kawal Pertahanan

JawaPos.com – Timnas Prancis akan bertandang ke markas Italia pada pertandingan kelima UEFA Nations League. Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion San Siro, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Bek Prancis, Dayot Upamecano, mengungkapkan bahwa pelatih Zinedine Zidane menginginkan timnya bermain menekan dan merebut bola dengan cepat. Sebagai pemain, dia mengaku menyukai gaya permainan tersebut.

"Pelatih meminta kami untuk menekan lawan dan, yang terpenting, merebut bola kembali dengan cepat. Itu adalah gaya bermain yang saya sukai dan saya rasa saya cocok untuk itu," kata Dayot Upamecano, dikutip dari laman resmi UEFA, Kamis (12/11/2026).

Bek Bayern Munchen tersebut juga bertekad terus meningkatkan kemampuannya sebagai pemain bertahan. Upamecano ingin memberikan kontribusi lebih besar bagi lini belakang Timnas Prancis.

"Saya berusia 28 tahun, tetapi saya masih belajar dan belum selesai meningkatkan kemampuan saya. Saya bisa berbuat lebih baik di banyak area, tetapi saya tidak akan mengungkapkan kelemahan saya di sini!" ujar Upamecano.

Zidane Waspadai Kekuatan Pertahanan Italia Di sisi lain, Zinedine Zidane mewaspadai performa Italia yang tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir. Pelatih Timnas Prancis itu juga menyoroti kekuatan pertahanan tuan rumah yang selama ini menjadi salah satu ciri khas Azzurri.

"Kami mengalami malam yang rumit melawan Italia [saat bermain imbang 1-1 pada Matchday 3] karena kami tahu bahwa ketika mereka ingin menampilkan performa yang bagus, mereka pasti bisa, terutama dalam bertahan. Saya bermain di Juventus selama empat atau lima tahun, jadi saya tahu bahwa bagi seorang pelatih Italia, pertahanan adalah yang utama, kemudian serangan. Itu adalah sesuatu yang Italia lakukan dengan sangat baik," kata Zinedine Zidane.

Prediksi Susunan Pemain Italia vs Prancis Menghadapi Timnas Prancis, Italia diperkirakan menurunkan sejumlah pemain andalan di lini belakang, seperti Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, hingga Michael Kayode. Sementara itu, pengaturan tempo permainan diprediksi menjadi tugas duet gelandang Nicolo Barella dan Sandro Tonali.

Di kubu Prancis, duet bek tengah Dayot Upamecano dan Jeremy Jacquet diperkirakan mengawal lini pertahanan. Adapun lini depan akan mengandalkan tiga pemain, yakni Michael Olise, Desire Doue, dan Bradley Barcola.

Berikut prediksi susunan pemain Italia dan Prancis seperti dilansir Sports Mole:

Italia: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; S. Esposito, P. Esposito, Cisse.