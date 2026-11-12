Prediksi Skor Uzbekistan vs Rusia: Catatan Pertahanan Tuan Rumah Bikin Tim Tamu Diunggulkan

JawaPos.com - Timnas Uzbekistan akan menghadapi Rusia dalam pertandingan persahabatan internasional yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026) pukul 22.00 WIB. Pertandingan ini diprediksi berjalan cukup menarik karena kedua tim memiliki catatan performa yang berbeda dalam beberapa laga terakhir.

Rusia lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan berkat produktivitas lini serang yang cukup baik. Sementara itu, Uzbekistan harus segera membenahi sektor pertahanan jika ingin mendapatkan hasil positif dalam pertandingan nanti.

Uzbekistan memiliki modal kurang meyakinkan menjelang pertandingan ini. Pada laga persahabatan terakhir, mereka harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor 0-2.

Dalam pertandingan tersebut, Uzbekistan sudah tertinggal ketika Heung-min Son mencetak gol pada menit keenam. Korea Selatan kemudian menggandakan keunggulan melalui Oh Se-hun pada menit ke-60.

Kekalahan tersebut semakin memperlihatkan masalah yang masih dihadapi Uzbekistan di sektor pertahanan. Mereka tercatat selalu kebobolan dalam enam pertandingan terakhir dengan total 15 gol bersarang ke gawangnya.

Catatan tersebut tentu menjadi perhatian bagi tim pelatih Uzbekistan. Terlebih, lawan yang akan dihadapi kali ini memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik dan bisa memberikan tekanan sepanjang pertandingan.

Menghadapi Rusia, Uzbekistan perlu memperbaiki koordinasi antarpemain, terutama ketika menghadapi serangan cepat. Kesalahan dalam mengantisipasi pergerakan lawan bisa menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menciptakan peluang.

Di sisi lain, Rusia juga tidak sepenuhnya datang dengan hasil memuaskan. Mereka baru saja bermain imbang 3-3 ketika menghadapi Nigeria dalam pertandingan sebelumnya.

Rusia sebenarnya menunjukkan ketajaman yang cukup baik dalam pertandingan tersebut. Lechi Sadulaev membuka keunggulan pada menit ke-30, sebelum Matvey Kislyak mencetak gol pada menit ke-45.

Aleksei Miranchuk kemudian menambah keunggulan Rusia pada menit ke-54. Namun, Nigeria mampu memberikan perlawanan dan mencetak dua gol tambahan melalui Kelechi Iheanacho pada menit ke-10 serta Akor Adams pada menit ke-90.

Hasil imbang tersebut membuat Rusia harus kembali memperhatikan konsistensi permainan, khususnya di lini belakang. Mereka sempat kehilangan keunggulan meskipun mampu mencetak tiga gol ke gawang Nigeria.

Meski demikian, statistik enam pertandingan terakhir menunjukkan Rusia memiliki catatan yang lebih baik dibandingkan Uzbekistan.

Rusia berhasil mengoleksi 17 gol dalam enam pertandingan terakhir. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa mereka memiliki sejumlah pemain yang mampu memberikan ancaman di area pertahanan lawan.

Tidak hanya produktif dalam menyerang, Rusia juga memiliki catatan pertahanan yang relatif solid. Mereka hanya kebobolan empat gol dalam enam pertandingan terakhir.

Sementara itu, Uzbekistan masih harus mencari solusi untuk menghentikan tren negatif di sektor pertahanan. Perbedaan catatan kebobolan kedua tim menjadi salah satu faktor yang membuat Rusia lebih diunggulkan.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Uzbekistan untuk memperbaiki performa sekaligus menguji kesiapan tim menghadapi lawan dengan kualitas berbeda.

Uzbekistan diperkirakan tidak akan mudah menyerah, terlebih mereka bermain di hadapan pendukung sendiri. Namun, Rusia memiliki modal statistik dan produktivitas yang cukup untuk mengincar kemenangan.

Jika mampu menjaga efektivitas serangan sekaligus memperbaiki konsentrasi di lini belakang, Rusia berpeluang membawa pulang hasil positif.

Laga diprediksi berlangsung cukup ketat. Uzbekistan kemungkinan akan berusaha tampil lebih disiplin, sedangkan Rusia berpotensi mengambil inisiatif serangan untuk mencari gol.

Melihat perbandingan performa kedua tim, Rusia lebih layak diunggulkan dalam pertandingan persahabatan ini.