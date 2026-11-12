Timnas Spanyol Antisipasi Pemogokan Umum, Ubah Kebiasaan Keberangkatan

JawaPos.com - Pemogokan umum di Spanyol yang berlangsung kemarin (11/11) mengubah kebiasaan timnas Spanyol. Jika biasanya La Roja –sebutan timnas Spanyol– bertolak H-1 pertandingan, kali ini timnas juara Piala Dunia 2026 tersebut berangkat H-2 pertandingan.

La Roja akan menghadapi tuan rumah Republik Ceko dalam matchday kelima grup A3 UEFA Nations League di Stadion Letna, Praha, Jumat (13/11) dini hari. Kemarin, Unai Simon dkk sudah bertolak ke Praha. Biasanya, skuad La Roja bertolak sehari sebelum laga atau pada siang hari setelah menyelesaikan sesi latihan pagi.

”Timnas terpaksa mengubah rutinitas normal untuk menghindari potensi komplikasi perjalanan sebagai dampak pemogokan umum,” tulis RFEF (Federasi Sepak Bola Spanyol) di laman resmi federasi seperti dikutip Mundo Deportivo.