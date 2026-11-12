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Penulis: Rizka Perdana Putra
Kamis, 12 November 2026 | 18.30 WIB

Timnas Spanyol Antisipasi Pemogokan Umum, Ubah Kebiasaan Keberangkatan

Spanyol akan menghadapi tuan rumah Republik Ceko dalam matchday kelima grup A3 UEFA Nations League. (Timnas Spanyol) - Image

Spanyol akan menghadapi tuan rumah Republik Ceko dalam matchday kelima grup A3 UEFA Nations League. (Timnas Spanyol)

JawaPos.com - Pemogokan umum di Spanyol yang berlangsung kemarin (11/11) mengubah kebiasaan timnas Spanyol. Jika biasanya La Roja –sebutan timnas Spanyol– bertolak H-1 pertandingan, kali ini timnas juara Piala Dunia 2026 tersebut berangkat H-2 pertandingan.

La Roja akan menghadapi tuan rumah Republik Ceko dalam matchday kelima grup A3 UEFA Nations League di Stadion Letna, Praha, Jumat (13/11) dini hari. Kemarin, Unai Simon dkk sudah bertolak ke Praha. Biasanya, skuad La Roja bertolak sehari sebelum laga atau pada siang hari setelah menyelesaikan sesi latihan pagi.

”Timnas terpaksa mengubah rutinitas normal untuk menghindari potensi komplikasi perjalanan sebagai dampak pemogokan umum,” tulis RFEF (Federasi Sepak Bola Spanyol) di laman resmi federasi seperti dikutip Mundo Deportivo.

”Berangkat lebih awal membuat sesi dengan media dimajukan sehari,” imbuh RFEF. Pelatih Luis de la Fuente bersama gelandang Mikel Merino akan hadir dalam konferensi pers menjelang pertandingan.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran

Tags

republik cekotimnas spanyolUnai Simonuefa nations leagueLuis de la Fuente

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