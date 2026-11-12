Prediksi Skor Thailand U-23 vs Qatar U-23: Misi Bangkit Gajah Perang Usai Kalah dari Vietnam

JawaPos.com - Thailand U-23 akan menghadapi Qatar U-23 pada matchday kedua turnamen persahabatan Gia Lai VTV Cup 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Pleiku, Gia Lai, Vietnam, Kamis (12/11/2026), mulai pukul 15.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif setelah gagal meraih kemenangan pada pertandingan pertama. Thailand U-23 datang dengan modal kekalahan, sedangkan Qatar U-23 harus puas berbagi poin dengan Singapura U-23.

Thailand U-23 tentu ingin segera bangkit setelah menelan kekalahan 0-3 dari tuan rumah Vietnam U-23 pada laga pembuka, Selasa (10/11/2026). Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Thawatchai Damrong-Ongtrakul untuk memperbaiki permainan timnya.

Kekalahan dari Vietnam memperlihatkan masih adanya sejumlah persoalan di lini pertahanan Thailand. Organisasi permainan dan koordinasi antarpemain belakang perlu mendapat perhatian agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi saat menghadapi Qatar.

Pelatih yang akrab disapa Coach Wang tersebut membawa kombinasi pemain muda dan sejumlah nama yang memiliki pengalaman di level internasional. Turnamen ini menjadi kesempatan untuk melihat perkembangan para pemain sekaligus membangun kekuatan tim menuju agenda kompetisi kelompok usia berikutnya.

Di sisi lain, Qatar U23 juga belum menunjukkan ketajaman yang diharapkan. Tim asuhan Jose Angel Lacunza harus puas bermain imbang 0-0 melawan Singapura U23 pada pertandingan pertama.

Qatar sebenarnya memiliki modal dari segi postur pemain dan organisasi permainan. Namun, penyelesaian akhir masih menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki. Kegagalan mencetak gol saat menghadapi Singapura menjadi catatan tersendiri bagi tim berjuluk Al Annabi tersebut.

Menghadapi Thailand, Qatar diperkirakan tetap berusaha menguasai permainan dan memanfaatkan keunggulan fisik pemainnya. Sementara itu, Thailand bisa mengandalkan kecepatan para pemain depan untuk menciptakan peluang melalui serangan balik.

Rotasi pemain juga berpotensi mewarnai pertandingan ini. Dengan jadwal turnamen yang cukup padat, kedua pelatih perlu mengatur komposisi pemain agar kondisi fisik skuad tetap terjaga.

Dari perkiraan susunan pemain, Thailand U-23 berpeluang menggunakan formasi 4-2-3-1. Sirasawut Wongruankham diprediksi mengisi posisi penjaga gawang, dengan Phakawat Taengakson, Chittiphat Wasungnoen, Supanut Sudathip, dan Tanakrit Lomnak di lini belakang.

Sementara itu, Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah, dan Soffan Sanron berpeluang menjadi pilihan di lini serang. Adapun Qatar U-23 diperkirakan menggunakan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan Tahsin Mohammed Jamshid, Moustafa Asar, dan Rashid Al Abdulla di barisan depan.

Melihat performa kedua tim pada pertandingan pertama, Qatar U23 sedikit lebih diunggulkan. Meski demikian, Thailand memiliki motivasi tambahan untuk memperbaiki hasil setelah kekalahan dari Vietnam.

Pertandingan diperkirakan berjalan cukup ketat. Qatar berpeluang memanfaatkan keunggulan organisasi permainan, sedangkan Thailand bisa memberikan ancaman melalui kecepatan serangan.