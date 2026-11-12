Prediksi Skor Singapura U-23 vs Vietnam U-23: Perjuangan Young Lions Redam Keganasan Tuan Rumah

JawaPos.com - Vietnam U-23 akan menghadapi Singapura U-23 dalam lanjutan turnamen persahabatan Gia Lai VTV Cup 2026. Pertandingan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Pleiku, Vietnam, Kamis (12/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Vietnam U23 lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Bermain di hadapan pendukung sendiri serta memiliki modal positif dari laga pembuka menjadi keuntungan tersendiri bagi tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut.

Pada pertandingan pertama, Vietnam U-23 berhasil menunjukkan performa menjanjikan setelah mengalahkan Thailand U-23 dengan skor meyakinkan 3-0. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini serang Vietnam memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Kemenangan atas Thailand juga menjadi modal penting bagi pasukan Dinh Hong Vinh untuk menghadapi Singapura U23. Tambahan tiga poin akan memperbesar peluang Vietnam mengamankan posisi terbaik sekaligus menjaga persaingan dalam perebutan gelar juara Gia Lai VTV Cup 2026.

Meski demikian, Vietnam tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Singapura U23 juga memiliki modal cukup baik setelah berhasil menahan imbang Qatar U23 tanpa gol pada pertandingan pembuka, 10 November 2026.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Young Lions memiliki organisasi pertahanan yang cukup disiplin. Para pemain Singapura mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan sehingga tidak memberikan banyak ruang bagi lawan untuk mencetak gol.

Singapura U23 sendiri membawa komposisi pemain muda dalam turnamen ini. Regenerasi menjadi salah satu fokus mereka dengan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain kelahiran 2007 hingga 2008 untuk mendapatkan pengalaman di level internasional.

Pelatih Firdaus Kassim diperkirakan masih akan mengandalkan pendekatan permainan yang mengutamakan kedisiplinan lini belakang. Singapura kemungkinan lebih banyak menunggu di area pertahanan sendiri sebelum mencoba memanfaatkan peluang melalui serangan balik.

Sementara itu, Dinh Hong Vinh memiliki sejumlah pilihan pemain untuk menjaga kualitas permainan Vietnam. Rotasi pemain juga berpeluang dilakukan demi memberikan kesempatan kepada pemain lain, tanpa mengurangi kekuatan tim secara keseluruhan.

Cao Van Binh diperkirakan mengisi posisi penjaga gawang. Sementara itu, Long Vu, Manh Hung, Quang Kiet, dan Anh Tiep berpeluang menjadi bagian dari barisan pertahanan Vietnam U23.

Di sektor tengah, Bao Long, Duc Phu, Quang Duyet, dan Van Thuan diproyeksikan mengatur aliran bola. Adapun Gia Bao serta Williams Minh Hoang berpeluang menjadi pilihan untuk mengisi lini depan.

Dari kubu Singapura U23, Aizil Yazid diperkirakan menjaga gawang dengan dukungan Iryan Fandi, Chun Wei, Raoul Suhaimi, dan Aqil Yazid di lini belakang. Amir Syafiz yang berstatus kapten berpotensi memimpin sektor tengah bersama Jared Gallagher dan Ajay Robson.

Sementara itu, Khairin Nadim, Syahadat Masnawi, dan Nathan Mao menjadi sejumlah nama yang berpeluang mengisi lini serang Singapura.

Melihat hasil pertandingan pertama serta kualitas kedua tim, Vietnam U23 memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan. Namun, pertahanan rapat Singapura bisa menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah.