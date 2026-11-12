Prediksi Skor New Zealand vs India: Catatan Buruk Blue Tigers Jadi Sorotan!

JawaPos.com - Timnas Selandia Baru akan menghadapi India dalam pertandingan persahabatan internasional atau FIFA Friendly Match 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Go Media Stadium pada Kamis (12/11/2026) kick off pukul 13.00 WIB.

Kedua negara akan kembali bertemu dalam pertandingan persahabatan kedua yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang.

Selandia Baru memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan dalam pertandingan ini. Selain mendapatkan keuntungan bermain di kandang sendiri, All Whites juga mempunyai kualitas skuad yang relatif lebih baik dibandingkan calon lawannya.

Meski demikian, performa Selandia Baru belakangan ini belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka hanya mampu meraih dua kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Pada penampilan terakhirnya di Kirin Cup Soccer bulan lalu, Selandia Baru bermain imbang melawan Panama pada waktu normal sebelum akhirnya memenangkan pertandingan melalui adu penalti. Namun, mereka harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 2-1 dalam pertandingan berikutnya.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Selandia Baru untuk memperbaiki konsistensi permainan. Terlebih, mereka masih memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang diharapkan mampu memberikan perbedaan di lapangan.

Di sisi lain, India datang dengan modal yang kurang bagus. Blue Tigers belum mampu meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Hasil buruk juga terlihat ketika India menjalani dua pertandingan persahabatan pada bulan lalu. Mereka harus menelan kekalahan telak dari Brasil dengan skor 4-0, kemudian kembali takluk dari Uruguay dengan skor 6-1.

Lini pertahanan menjadi salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi India. Kebobolan 10 gol hanya dalam dua pertandingan memperlihatkan bahwa mereka masih kesulitan menghadapi lawan dengan kualitas serangan yang lebih baik.

Rekor pertemuan kedua negara juga lebih menguntungkan Selandia Baru. Dari dua pertemuan sebelumnya, All Whites berhasil mencatatkan satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Pertemuan pertama berlangsung dalam ajang Merdeka Cup 1981 yang berakhir tanpa gol. Sementara itu, Selandia Baru berhasil mengalahkan India dengan skor 2-1 ketika kedua tim kembali bertemu di Intercontinental Cup 2018.

Untuk pertandingan kali ini, Selandia Baru dipastikan tidak bisa menurunkan Callan Elliot yang mengalami cedera. Bill Tuiloma diperkirakan akan mengisi posisi bek kanan bersama Nando Pijnaker, Tyler Bindon, dan James McGarry di lini belakang.

Sementara itu, Chris Wood diprediksi menjadi tumpuan utama di lini depan. Penyerang Nottingham Forest tersebut kemungkinan mendapatkan dukungan dari Jesse Randall, Matthew Sheridan, serta Nathan Walker. Nama terakhir juga berpeluang menjalani debut bersama tim nasional senior.

Dari kubu India, Gurpreet Singh Sandhu tidak masuk dalam daftar skuad, sedangkan Anwar Ali harus menepi akibat cedera hamstring. Vishal Kaith diperkirakan menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang dengan dukungan Bijoy Varghese dan Mehtab Singh di jantung pertahanan.

India juga kehilangan Lalengmawia Ralte atau Apuia. Posisi gelandang bertahan kemungkinan akan dipercayakan kepada Anirudh Thapa dan Lalrinliana Hnamte.

Melihat kondisi kedua tim, Selandia Baru memiliki modal lebih baik untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Dukungan suporter tuan rumah serta keberadaan Chris Wood bisa menjadi faktor penting untuk membongkar pertahanan India.

Meski India berpeluang memberikan perlawanan, catatan pertandingan terakhir mereka membuat Selandia Baru lebih layak diunggulkan.