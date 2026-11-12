Prediksi Skor Selandia Baru vs India: All Whites Siap Pesta Gol, Chris Wood Jadi Ancaman

JawaPos.com – Prediksi skor Selandia Baru vs India mengunggulkan kemenangan All Whites dengan skor 3-1 dalam pertandingan persahabatan internasional di Go Media Stadium, Auckland, Kamis (12/11/2026) pukul 13.00 WIB.

Tim asuhan Darren Bazeley berambisi kembali ke jalur kemenangan setelah dikalahkan Jepang. Sementara itu, India menghadapi tantangan berat dalam kunjungan perdana mereka ke Selandia Baru.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Selandia Baru untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah gagal menjuarai Kirin Cup pada Oktober lalu. Di sisi lain, India datang dengan kondisi skuad yang terbagi dan catatan pertandingan persahabatan yang belum menggembirakan.

Perbedaan kualitas kedua tim terlihat dari peringkat FIFA. Selandia Baru menempati posisi ke-88, sedangkan India berada 50 tingkat di bawahnya.

Meski demikian, status unggulan tidak otomatis menjamin kemenangan mudah bagi tuan rumah yang masih memiliki persoalan konsistensi.

Selandia Baru Berusaha Bangkit setelah Kekalahan dari Jepang Selandia Baru memasuki pertandingan melawan India dengan tekad mengakhiri tren negatif setelah menyerah 1-2 kepada Jepang pada final Kirin Cup, 5 Oktober lalu.

Kekalahan tersebut menghentikan rangkaian tiga pertandingan tanpa kekalahan yang sebelumnya dibangun pasukan Darren Bazeley.

Setelah tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2026, All Whites sempat memperlihatkan perkembangan melalui sejumlah pertandingan internasional. Mereka bermain imbang 2-2 melawan Palestina, mengalahkan Tiongkok 3-0, kemudian menundukkan Panama melalui adu penalti.

Namun, momentum positif tersebut terhenti ketika Jepang memberikan perlawanan sengit dalam pertandingan final Kirin Cup.

Chris Wood sempat memberikan assist untuk gol penyeimbang Ben Old sebelum Ritsu Doan memastikan kemenangan Samurai Blue.

Kekalahan itu menjadi pengingat bagi Darren Bazeley mengenai pentingnya menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan, terutama ketika menghadapi lawan berkualitas.

Selandia Baru kini memiliki kesempatan memperbaiki performa dengan memanfaatkan dukungan publik Auckland. Meski berstatus tuan rumah, All Whites sebenarnya belum sepenuhnya meyakinkan ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mereka tercatat menelan dua kekalahan dalam tiga pertandingan kandang terakhir. Karena itu, duel melawan India menjadi ujian penting untuk membangun kembali kepercayaan diri.

Rekor Pertemuan Memihak Selandia Baru, India Belum Pernah Menang Selandia Baru memiliki keunggulan historis atas India karena belum pernah menelan kekalahan dalam dua pertemuan sebelumnya.

Catatan tersebut memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Chris Wood dan rekan-rekannya menjelang pertandingan di Auckland.

Pertemuan pertama kedua negara berlangsung pada Merdeka Tournament 1981 dan berakhir tanpa gol. Kedua tim kemudian kembali bertemu dalam AIFF Intercontinental Cup pada Juni 2018. Kala itu, Selandia Baru berhasil menang 2-1.

Dengan demikian, pertandingan kali ini menjadi pertemuan ketiga sepanjang sejarah kedua negara sekaligus duel kedua mereka pada abad ke-21.

Rekor tersebut memperlihatkan betapa jarangnya Selandia Baru dan India saling berhadapan dalam pertandingan internasional.

Duel di Auckland juga memiliki makna khusus karena menjadi bagian dari perayaan 100 tahun hubungan olahraga kedua negara.

Setelah pertandingan Kamis, kedua kesebelasan dijadwalkan kembali bertemu di Christchurch pada Minggu (15/11/2026).

Bagi India, rangkaian pertandingan tersebut bukan sekadar kesempatan menguji kemampuan menghadapi peserta Piala Dunia 2026. Pelatih Khalid Jamil juga berharap dukungan komunitas India di Selandia Baru dapat memberikan tambahan motivasi kepada para pemainnya.

"I know there are many Indian fans here in New Zealand - I would request them to come to the stadium and support the team. Their support is important for us, and we will try to give our best on the pitch," kata Khalid Jamil.

India Terancam Kesulitan karena Skuad Terbagi dan Tren Buruk India menghadapi tantangan besar karena harus membagi kekuatan menjadi dua kelompok untuk menjalani agenda internasional berbeda.

Satu skuad bertanding melawan Selandia Baru, sedangkan kelompok lainnya mengikuti SAFF Championship 2026.

Skuad alternatif India sebenarnya menunjukkan hasil positif setelah mengalahkan Pakistan dengan skor 3-2 pada 5 November. Namun, kemenangan tersebut tidak menghapus persoalan performa tim utama dalam sejumlah pertandingan persahabatan sebelumnya.

Blue Tigers tercatat belum meraih kemenangan dalam tujuh pertandingan persahabatan terakhir. Rangkaian hasil tersebut mencakup kekalahan telak 1-6 melawan Uruguay dan 0-4 menghadapi Brasil pada Oktober.

Situasi ini memperlihatkan pekerjaan rumah Khalid Jamil, terutama dalam memperbaiki organisasi pertahanan dan efektivitas serangan.

Menghadapi Selandia Baru yang memiliki penyerang berpengalaman seperti Chris Wood, kesalahan kecil berpotensi berujung fatal.

India juga kehilangan beberapa pemain penting, termasuk penjaga gawang berpengalaman Gurpreet Singh Sandhu yang tidak masuk skuad. Bek tengah Anwar Ali harus absen akibat cedera hamstring, sedangkan gelandang Lalengmawia Ralte atau Apuia juga tidak tersedia.

Kondisi tersebut membuka peluang Vishal Kaith tampil sebagai penjaga gawang utama dengan perlindungan Bijoy Varghese dan Mehtab Singh.

Di lini tengah, Anirudh Thapa diperkirakan bekerja sama dengan Lalrinliana Hnamte untuk menjaga keseimbangan permainan.

Prediksi Susunan Pemain Selandia Baru vs India Selandia Baru diperkirakan tetap mengandalkan Chris Wood sebagai ujung tombak utama untuk membongkar pertahanan India.

Penyerang sekaligus kapten All Whites tersebut memiliki pengalaman internasional yang dapat menjadi pembeda dalam pertandingan.

Darren Bazeley juga berpeluang memberikan kesempatan debut kepada Nathan Walker, pemain Wellington Phoenix berusia 20 tahun.

Sementara itu, absennya Callan Elliot akibat cedera membuka kesempatan bagi Bill Tuiloma untuk mengisi sektor bek kanan.

Prediksi susunan pemain Selandia Baru (4-1-4-1): Paulsen; Tuiloma, Pijnaker, Bindon, McGarry; Rufer; Randall, Garbett, Bayliss, Walker; Wood.

Komposisi tersebut memungkinkan tuan rumah memanfaatkan kreativitas gelandang sekaligus kecepatan pemain sayap untuk menciptakan peluang.

Prediksi susunan pemain India (4-2-3-1): Kaith; Singh Tekcham, Varghese, Mehtab Singh, Mishra; Hnamte, Thapa; Ma Singh, Williams, Kuruniyan; Lalhlansanga.

Khalid Jamil diperkirakan mengutamakan kedisiplinan pertahanan sambil mencari kesempatan menyerang melalui transisi cepat.

Prediksi Skor Selandia Baru vs India Secara keseluruhan, Selandia Baru memiliki modal lebih baik melalui kualitas individu, pengalaman pemain, dan keuntungan bermain di kandang.

India tetap berpeluang mencetak gol, tetapi persoalan di lini pertahanan membuat tuan rumah lebih diunggulkan.

Chris Wood berpotensi menjadi figur penentu ketika All Whites berusaha menghadirkan kemenangan meyakinkan di Go Media Stadium.