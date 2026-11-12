Prediksi Skor Armenia vs Siprus: The Blue Whites Diunggulkan Menang Tipis di Yerevan

JawaPos.com – Prediksi skor Armenia vs Siprus mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Vazgen Sargsyan Republican, Yerevan, Jumat (13/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi penentu persaingan promosi dari League C, terutama bagi Armenia yang membutuhkan tiga poin untuk menjaga peluang lolos ke babak playoff.

Armenia memasuki pertandingan dengan tekanan besar setelah hanya mengumpulkan empat poin dari empat laga fase grup. Sementara itu, Siprus datang membawa momentum positif berkat dua kemenangan beruntun yang mengantarkan mereka ke peringkat kedua klasemen.

Pertemuan kedua negara diperkirakan berlangsung sengit karena masing-masing masih memiliki kepentingan dalam perebutan tiket promosi. Armenia berusaha memangkas ketertinggalan, sedangkan Siprus berambisi mengejar Montenegro yang berada di puncak klasemen.

Bagaimana Kondisi Armenia Menjelang Menghadapi Siprus? Armenia menghadapi situasi sulit setelah gagal mempertahankan momentum kemenangan pada pertandingan pembuka UEFA Nations League musim ini.

Tim asuhan Eghishe Melikyan mengawali kompetisi dengan mengalahkan Latvia 2-0 di Yerevan. Namun, performa mereka kemudian menurun.

Dalam tiga pertandingan berikutnya, Armenia menelan kekalahan dari Montenegro dan Siprus sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Montenegro.

Hasil tersebut membuat mereka tertahan di peringkat ketiga dengan selisih tiga poin dari Siprus.

Situasi ini berbeda dibandingkan perjalanan Armenia pada UEFA Nations League 2024/2025 ketika mereka berhasil menempati posisi kedua grup.

Sayangnya, kesempatan promosi menuju League B kandas setelah mereka kalah dengan agregat 1-9 dari Georgia pada babak playoff.

Kini, Armenia kembali menghadapi ancaman kegagalan promosi apabila tidak mampu memaksimalkan dua pertandingan terakhir fase grup. Kemenangan atas Siprus menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga peluang mereka tetap terbuka hingga pertandingan penentuan.

Meski bermain di kandang sendiri, Armenia tidak memiliki catatan pertemuan yang sepenuhnya meyakinkan menghadapi Siprus.

Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam delapan pertemuan sebelumnya, meskipun belum pernah mengalami kekalahan kandang melawan lawan tersebut.

Catatan itu menghadirkan tantangan tersendiri bagi Melikyan yang harus menemukan pendekatan tepat untuk mengatasi permainan Siprus.

Terlebih, Armenia sedang menghadapi persoalan konsistensi setelah hanya mencatatkan satu kemenangan dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Mengapa Siprus Lebih Diunggulkan untuk Menang? Siprus memiliki modal lebih menjanjikan setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun dalam UEFA Nations League 2026/2027.

Tim asuhan Apostolos Mantzios menunjukkan perkembangan signifikan setelah menjalani awal kompetisi yang kurang meyakinkan.

Pada dua pertandingan pembuka, Siprus kalah dari Montenegro sebelum hanya mampu bermain imbang menghadapi Latvia.

Namun, mereka kemudian bangkit dengan mengalahkan Armenia 2-0 dan melanjutkan momentum melalui kemenangan 2-1 atas Latvia di Nicosia.

Dua hasil positif tersebut membawa Siprus menempati posisi kedua klasemen dengan keunggulan tiga poin atas Armenia.

Mereka juga hanya tertinggal tiga poin dari Montenegro sehingga peluang merebut tiket promosi otomatis masih terbuka.

Kebangkitan ini menjadi respons positif setelah Siprus menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia yang mengecewakan.

Mereka sebelumnya hanya memenangkan satu dari enam pertandingan dan finis di posisi keempat Grup H zona Eropa, terpaut lima poin dari Rumania.

Kepercayaan diri Siprus semakin meningkat berkat catatan pertemuan yang cukup menguntungkan ketika menghadapi Armenia.

Dalam lima pertemuan terakhir, mereka berhasil memenangkan tiga pertandingan, termasuk kemenangan 2-0 pada pertemuan sebelumnya di Stadion GSP.

Dengan performa yang semakin stabil, Siprus berpeluang memanfaatkan tekanan yang sedang dihadapi tuan rumah.

Kemenangan di Yerevan akan memperbesar kesempatan mereka bersaing dengan Montenegro untuk memperebutkan posisi teratas grup.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim? Armenia menghadapi persoalan serius karena sejumlah pemain penting dipastikan tidak tersedia untuk pertandingan melawan Siprus.

Kehilangan terbesar datang dari gelandang Eduard Spertsyan yang mengalami cedera tendon Achilles dan harus menepi.

Selain Spertsyan, Armenia juga kehilangan penjaga gawang cadangan Henri Avagyan serta Sergey Muradyan, Julio Bueno, dan Finn Geragusyan.

Erik Simonyan, Kamo Hovhannisyan, serta Vahan Bichakhchyan juga tidak masuk skuad terbaru karena persoalan kebugaran.

Absennya Spertsyan membuat Armenia kehilangan salah satu sumber kreativitas utama dalam membangun serangan dari lini tengah.

Dengan Henrikh Mkhitaryan telah pensiun dari sepak bola internasional sejak 2022, tanggung jawab mencetak gol kemungkinan besar bertumpu kepada Grant-Leon Ranos.

Penyerang Tenerife tersebut diperkirakan menjadi ujung tombak utama dalam skema permainan yang disiapkan Melikyan.

Armenia membutuhkan ketajamannya untuk membongkar pertahanan Siprus sekaligus mengakhiri tren hasil kurang memuaskan.

Di kubu lawan, Siprus juga kehilangan Giannis Satsias dan Konstantinos Sotiriou akibat masalah otot yang masih membutuhkan pemulihan.

Andronikos Kakoullis serta penjaga gawang Charalampos Kyriakidis turut menepi, sementara Kostas Pileas menjalani hukuman kartu merah.

Meski demikian, Siprus masih memiliki Marcus Edwards yang telah mencetak dua gol sepanjang UEFA Nations League musim ini.

Pemain Burnley tersebut diperkirakan beroperasi di belakang Ioannis Pittas untuk menjadi penggerak utama serangan tim tamu.

Prediksi Susunan Pemain Armenia vs Siprus Armenia diperkirakan menggunakan pendekatan menyerang dengan mengandalkan Grant-Leon Ranos sebagai penyerang utama.

Sementara itu, Siprus berpotensi mempertahankan kombinasi Marcus Edwards, Loizos Loizou, dan Ioannis Pittas untuk mengeksploitasi ruang di pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Armenia (4-2-3-1): Beglaryan; Piloyan, Simonyan, Harutyunyan, Tiknizyan; Iwu, K. Hovhannisyan; Serobyan, Manvelyan, N. Hovhannisyan; Ranos.

Prediksi susunan pemain Siprus (4-2-3-1): Fabiano; Konomis, Kyprianou, Panagiotou, Malekkidis; Artymatas, Kastanos; Edwards, Loizou, Georgiou; Pittas.

Susunan tersebut masih bersifat perkiraan dan dapat berubah mengikuti kondisi kebugaran pemain menjelang pertandingan. Khusus Armenia, beberapa nama dalam proyeksi awal juga tercatat memiliki kendala kebugaran sehingga perubahan komposisi sangat mungkin terjadi.

Prediksi Skor Armenia vs Siprus Armenia diperkirakan tampil agresif sejak awal karena hasil imbang tidak cukup membantu mereka mengejar posisi kedua klasemen.

Sebaliknya, Siprus dapat bermain lebih sabar dengan mengandalkan transisi cepat untuk memanfaatkan celah ketika tuan rumah meningkatkan intensitas serangan.

Melihat performa terkini, efektivitas serangan, serta hasil pertemuan sebelumnya, Siprus memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin. Namun, keunggulan kandang Armenia berpotensi membuat pertandingan berlangsung ketat hingga menit-menit terakhir.

Kemenangan tipis Siprus diperkirakan semakin memperkuat posisi mereka dalam persaingan promosi menuju League B UEFA Nations League. Sebaliknya, kekalahan akan membuat harapan Armenia untuk kembali bersaing memperebutkan tiket promosi semakin menipis.