Prediksi Skor Inggris vs Kroasia: Kans The Three Lions Bombardir Gawang Tim Tamu

JawaPos.com – Prediksi skor Inggris vs Kroasia mengarah pada kemenangan meyakinkan The Three Lions saat kedua tim bertemu dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Wembley, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pasukan Thomas Tuchel hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan tiket perempat final. Sementara itu, Kroasia datang dengan bayang-bayang kekalahan telak 0-7 pada pertemuan sebelumnya.

Inggris berada dalam momentum positif setelah mengemas tiga kemenangan beruntun di UEFA Nations League musim ini. Sebaliknya, Kroasia asuhan Slaven Bilic justru mengalami tiga kekalahan berturut-turut dan terancam kehilangan tempat di League A.

Pertandingan ini juga menghadirkan kesempatan istimewa bagi Harry Kane untuk mengukir sejarah baru bersama tim nasional Inggris. Penyerang Bayern Munich tersebut berpeluang melampaui rekor penampilan Peter Shilton sekaligus membawa negaranya melangkah ke babak delapan besar.

Inggris di Ambang Perempat Final, Lini Serang The Three Lions Semakin Mengerikan Inggris hanya membutuhkan satu hasil imbang dari dua pertandingan terakhir melawan Kroasia dan Spanyol untuk mengamankan tiket perempat final UEFA Nations League.

Situasi tersebut menempatkan skuad Thomas Tuchel sebagai favorit kuat menjelang pertandingan di Wembley.

The Three Lions sebelumnya mengawali kompetisi dengan kekalahan tipis 2-3 dari Spanyol pada September lalu. Namun, mereka langsung bangkit dengan meraih tiga kemenangan beruntun, termasuk menghancurkan Kroasia 7-0 pada Oktober.

Produktivitas Inggris sepanjang fase grup juga menunjukkan ketajaman luar biasa lini serang mereka. Dalam empat pertandingan, Harry Kane cs telah mencetak 14 gol serta hanya kebobolan tiga kali.

Selisih gol positif 11 bahkan menjadi catatan terbaik di seluruh divisi UEFA Nations League musim ini. Inggris juga berhasil mencatatkan tiga clean sheet beruntun setelah kekalahan dari Spanyol pada pertandingan pembuka.

Keunggulan lainnya terletak pada performa kandang Inggris yang konsisten menghasilkan banyak gol ketika bermain di Wembley.

Sejak kekalahan 0-1 dari Denmark pada 2020, The Three Lions telah mengoleksi 20 gol dalam tujuh pertandingan UEFA Nations League di stadion tersebut.

Meski peluang lolos sangat besar, Tuchel diperkirakan tetap menurunkan kekuatan terbaik untuk menghadapi Kroasia. Kemenangan akan menjadi modal berharga sebelum Inggris menjalani pertandingan penting melawan Spanyol.

Kroasia Terpuruk, Kekalahan 0-7 Masih Menghantui Pasukan Slaven Bilic Kroasia menghadapi situasi sulit setelah menelan tiga kekalahan berturut-turut dalam fase grup UEFA Nations League 2026/2027.

Tim asuhan Slaven Bilic kini menempati peringkat ketiga dan berisiko harus menjalani playoff promosi-degradasi.

Padahal, Kroasia mengawali perjalanan dengan kemenangan atas Republik Ceko pada pertandingan pertama. Namun, dua kekalahan dari Spanyol dan satu kekalahan telak dari Inggris membuat posisi mereka semakin terjepit.

Kekalahan 0-7 dari Inggris pada Oktober menjadi pukulan paling menyakitkan bagi sepak bola Kroasia. Hasil tersebut tercatat sebagai kekalahan terbesar sepanjang sejarah tim nasional senior putra mereka.

Secara matematis, peluang Kroasia menyalip Inggris menuju posisi kedua masih terbuka, meskipun sangat sulit diwujudkan.

Mereka harus memenangkan dua pertandingan tersisa, berharap Inggris selalu kalah, sekaligus mengalahkan The Three Lions dengan selisih minimal tujuh gol.

Masalah pertahanan semakin memperburuk peluang tim tamu untuk menciptakan kejutan di Wembley. Kroasia hanya mampu mencatatkan satu clean sheet dalam 14 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Catatan pertemuan juga tidak berpihak kepada Luka Modric dan rekan-rekannya. Inggris berhasil memenangkan empat pertemuan terakhir melawan Kroasia, termasuk kemenangan tujuh gol tanpa balas bulan lalu.

Harry Kane Siap Pecahkan Rekor, Inggris Kehilangan Sejumlah Pemain Penting Harry Kane berpeluang mencatatkan penampilan ke-126 bersama Inggris sekaligus melampaui rekor sepanjang masa milik Peter Shilton.

Kesempatan tersebut semakin istimewa karena sang kapten kembali memperkuat negaranya setelah meraih penghargaan Ballon d'Or.

Penyerang Bayern Munich itu diperkirakan kembali menjadi ujung tombak utama dalam skema menyerang Thomas Tuchel. Dukungan Jude Bellingham, Morgan Rogers, dan Anthony Gordon berpotensi membuat pertahanan Kroasia bekerja ekstra keras.

Namun, Inggris tetap menghadapi beberapa persoalan terkait ketersediaan pemain menjelang pertandingan. Cole Palmer kembali tidak masuk skuad, sedangkan Marc Guehi harus absen akibat cedera.

Myles Lewis-Skelly juga tidak dapat dimainkan karena menjalani hukuman akumulasi dua kartu kuning. Sementara itu, Ezri Konsa harus menepi karena masih mengikuti program latihan individual.

Tuchel sebenarnya membawa tiga pemain lapangan yang belum pernah mencatatkan penampilan senior, yakni Josh King, James Hill, dan Jobe Bellingham. Meski demikian, debut mereka kemungkinan ditunda karena Inggris memprioritaskan kepastian lolos ke perempat final.

Di kubu Kroasia, Ivan Perisic dipastikan absen setelah menerima kartu merah akibat dua kartu kuning ketika menghadapi Spanyol.

Bilic juga kehilangan Josip Sutalo, Martin Pongracic, Andrej Kramaric, Franjo Ivanovic, dan Kristijan Jakic karena cedera.

Harapan Kroasia kini bertumpu pada pengalaman Luka Modric yang tetap dipercaya mengenakan ban kapten pada usia 41 tahun. Gelandang veteran tersebut berpeluang mencatatkan penampilan internasional ke-207 ketika menghadapi Inggris di Wembley.

Prediksi Susunan Pemain Inggris vs Kroasia Inggris diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Jordan Pickford sebagai penjaga gawang utama. Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Jarrad Branthwaite, dan Lewis Hall diproyeksikan mengisi empat posisi di lini pertahanan.

Declan Rice dan Elliot Anderson berpeluang menjadi duet gelandang bertahan untuk mengendalikan tempo permainan. Sementara itu, Rogers, Bellingham, dan Gordon akan mendukung Kane sebagai penyerang tunggal.

Kroasia juga diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Dominik Livakovic berdiri di bawah mistar gawang.

Luka Modric dan Mateo Kovacic menjadi tumpuan lini tengah, sedangkan Ante Budimir diproyeksikan memimpin serangan.

Prediksi susunan pemain Inggris (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Branthwaite, Hall; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Prediksi susunan pemain Kroasia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Mario Pasalic, Baturina; Budimir.

Prediksi Skor Inggris vs Kroasia Perbedaan performa kedua tim membuat Inggris memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi penguasaan bola dan menciptakan peluang. Produktivitas 14 gol dalam empat pertandingan menjadi alasan kuat untuk menjagokan kemenangan besar tuan rumah.

Kroasia kemungkinan mencoba memperlambat tempo melalui pengalaman Modric dan Kovacic demi mengurangi tekanan lawan. Namun, rapuhnya pertahanan tim tamu membuat strategi tersebut berisiko gagal menghadapi agresivitas serangan Inggris.

Kemenangan tujuh gol seperti pada pertemuan sebelumnya memang sulit terulang. Meski begitu, The Three Lions tetap berpeluang menang dengan margin meyakinkan.