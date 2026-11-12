Prediksi Skor Italia vs Prancis: Les Bleus Bisa Permalukan Tuan Rumah Demi Perempat Final

JawaPos.com – Prediksi skor Italia vs Prancis mengarah pada kemenangan tipis Les Bleus saat kedua raksasa Eropa bertemu dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi penentu persaingan di papan atas klasemen Grup 1 Liga A. Bagi Prancis, kemenangan akan membuka jalan untuk mengamankan tiket perempat final lebih awal.

Italia datang dengan modal kebangkitan bersama Roberto Mancini. Sementara itu, Prancis tampil semakin meyakinkan sejak ditangani Zinedine Zidane.

Meski bermain di kandang sendiri, Gli Azzurri menghadapi ancaman serius dari tim tamu yang memburu kemenangan keempat dalam lima pertandingan.

Italia Bangkit Bersama Roberto Mancini, tetapi Pertahanan Masih Jadi Persoalan Timnas Italia menunjukkan perkembangan positif sejak Roberto Mancini kembali menduduki kursi pelatih setelah tiga tahun meninggalkan La Nazionale.

Pelatih yang membawa Italia menjuarai Euro 2020 tersebut perlahan membangun generasi baru dengan memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda.

Periode kedua Mancini sebenarnya diawali hasil mengecewakan setelah Italia menyerah 0-2 dari Belgia. Namun, perubahan komposisi pemain langsung membuahkan kemenangan meyakinkan 4-1 saat Gli Azzurri bertandang ke markas Turki.

Italia kemudian mencuri satu poin ketika menghadapi Prancis di Paris melalui hasil imbang 1-1. Penampilan gemilang Gianluigi Donnarumma menjadi faktor penting. Sang kapten melakukan tujuh penyelamatan untuk menggagalkan peluang Les Bleus.

Momentum positif tersebut berlanjut ketika Italia kembali menaklukkan Turki dengan skor 3-1. Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori, dan Pio Esposito mencatatkan nama mereka di papan skor untuk memastikan tiga poin.

Khusus Pio Esposito, gol tersebut semakin mempertegas potensinya sebagai salah satu penyerang muda menjanjikan milik Italia. Dia telah mengoleksi tujuh gol dari 13 penampilan bersama tim nasional senior.

Berkat hasil tersebut, Italia menempati posisi kedua klasemen Grup 1 dengan tujuh poin dari empat pertandingan. Mereka tertinggal tiga angka dari Prancis yang memimpin klasemen, sekaligus unggul satu poin atas Belgia.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Prancis memiliki arti penting bagi perjalanan Italia menuju fase gugur. Apalagi, setelah menjamu Les Bleus, pasukan Mancini masih harus menghadapi Belgia dalam pertandingan tandang yang berpotensi menentukan kelolosan.

Prancis Bersama Zinedine Zidane Makin Berbahaya, Puncak Klasemen Jadi Target Timnas Prancis berpeluang memastikan posisi teratas Grup 1 Liga A UEFA Nations League apabila berhasil mengalahkan Italia di Milan.

Les Bleus kini mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan, dengan catatan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Kehadiran Zinedine Zidane sebagai pengganti Didier Deschamps memberikan warna baru dalam permainan Prancis sepanjang kompetisi musim ini. Mantan pelatih Real Madrid tersebut langsung memperlihatkan kemampuannya mengelola skuad bertabur pemain berkualitas.

Dari empat pertandingan awal, Prancis berhasil mengalahkan Belgia dua kali serta menundukkan Turki dalam satu pertemuan. Satu-satunya pertandingan tanpa kemenangan terjadi ketika mereka ditahan Italia 1-1 di Paris.

Kemenangan terakhir atas Belgia menjadi gambaran kekuatan serangan Prancis ketika menemukan momentum permainan. Michael Olise tampil sebagai sosok penting setelah masuk dari bangku cadangan dan membantu memicu terciptanya empat gol dalam rentang 15 menit.

Catatan tersebut menjadi peringatan bagi pertahanan Italia yang masih memperlihatkan sejumlah kelemahan saat menghadapi lawan berkualitas tinggi. Kecepatan transisi dan kreativitas pemain depan Prancis berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan di Giuseppe Meazza.

Pertemuan kedua negara juga menyimpan rivalitas panjang, termasuk final Piala Dunia 2006 yang dimenangkan Italia melalui adu penalti. Zidane tentu memiliki kenangan tersendiri karena pertandingan tersebut menjadi penampilan terakhirnya sebagai pesepak bola profesional.

Dalam enam pertemuan sejak final tersebut, Prancis memiliki catatan lebih baik dengan empat kemenangan berbanding dua milik Italia. Kedua negara juga saling mengalahkan dengan skor identik 3-1 ketika bertanding tandang pada UEFA Nations League 2024/2025.

Italia dan Prancis Dihantam Cedera, Siapa yang Punya Kedalaman Skuad Lebih Baik? Italia harus menghadapi pertandingan penting ini tanpa sejumlah pemain yang biasanya menjadi bagian dari pilihan utama Roberto Mancini.

Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Moise Kean, dan Gianluca Mancini dipastikan tidak tersedia karena berbagai persoalan kebugaran.

Absennya Gianluca Mancini akibat cedera otot membuat Federico Gatti berpeluang mendapatkan kesempatan kembali memperkuat lini belakang Gli Azzurri.

Matteo Palma juga masuk daftar panggilan bersama beberapa pemain muda yang sedang mendapatkan perhatian. Dua nama menarik lainnya adalah Mattia Liberali dari Como dan Alphadjo Cisse yang memperkuat AC Milan. Cisse mencatatkan delapan gol dalam 13 pertandingan musim ini, termasuk hat-trick sempurna di kompetisi Liga Europa.

Italia juga kehilangan Nicolo Zaniolo yang mengundurkan diri karena alasan pribadi. Sementara itu, Marco Palestra kembali tersedia setelah pulih.

Di lini depan, Mancini berpeluang memainkan kakak beradik Sebastiano Esposito dan Pio Esposito secara bersamaan.

Sementara itu, Prancis menghadapi persoalan tersendiri setelah Kylian Mbappe, Esteban Lepaul, dan Marcus Thuram mengalami cedera. Kondisi tersebut membuat Zidane harus mengandalkan alternatif penyerang untuk mempertahankan produktivitas timnya.

Les Bleus juga kehilangan Aurelien Tchouameni, William Saliba, Ousmane Dembele, Maghnes Akliouche, Manu Kone, dan Pierre Kalulu.

Namun, kembalinya Ibrahima Konate serta Dayot Upamecano memberikan tambahan pilihan bagi Zidane untuk memperkuat sektor pertahanan.

Prediksi Susunan Pemain Italia vs Prancis Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Cisse.

Prancis (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doue, Barcola.

Prediksi Skor Italia vs Prancis: Les Bleus Unggul Tipis Prancis lebih diunggulkan karena memiliki momentum permainan yang stabil dan kualitas individu untuk mengeksploitasi kelemahan pertahanan Italia.

Kendati kehilangan Mbappe, kombinasi Michael Olise, Desire Doue, dan Bradley Barcola tetap menawarkan ancaman melalui kecepatan serta kreativitas.

Italia sebenarnya berpeluang memberikan perlawanan sengit dengan dukungan publik Giuseppe Meazza dan ketajaman para pemain mudanya. Namun, inkonsistensi pertahanan serta absennya sejumlah pemain penting berpotensi menyulitkan Gli Azzurri menjaga keseimbangan permainan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kepentingan besar dalam persaingan menuju perempat final UEFA Nations League. Italia membutuhkan poin untuk menjaga posisi kedua, sedangkan Prancis ingin segera mengamankan puncak klasemen sebelum menghadapi Turki.

Les Bleus diperkirakan mampu memanfaatkan efektivitas serangan untuk mencuri kemenangan sekaligus memastikan langkah menuju fase gugur.