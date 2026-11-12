Prediksi Skor Ceko vs Spanyol: La Roja Siap Pesta Gol, Incar Rekor Sempurna di Fase Grup

JawaPos.com – Timnas Spanyol berpeluang melanjutkan rekor sempurna ketika menghadapi Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup A3, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

La Roja datang dengan modal empat kemenangan beruntun dan koleksi 12 gol. Sementara itu, tuan rumah terpuruk di dasar klasemen setelah selalu kalah dalam empat pertandingan.

Pertandingan Ceko vs Spanyol mempertemukan dua tim dengan nasib bertolak belakang menjelang berakhirnya fase grup UEFA Nations League.

Spanyol sudah memastikan tiket perempat final, sedangkan Republik Ceko kehilangan peluang lolos dan kini berjuang menghindari degradasi ke League B.

Republik Ceko Terpuruk, Empat Kekalahan Beruntun Jadi Alarm Bahaya Republik Ceko menjalani kampanye UEFA Nations League 2026/2027 dengan hasil mengecewakan setelah menelan empat kekalahan beruntun di Grup A3.

Tim asuhan Santi Denia tersebut belum mengumpulkan satu poin pun dan menghadapi ancaman serius turun kasta.

Perjalanan buruk Republik Ceko dimulai ketika mereka menyerah 1-2 kepada Kroasia di kandang sendiri pada pertandingan pembuka.

Kekalahan berikutnya datang saat Inggris bertandang dan membawa pulang kemenangan 2-0 dari markas Republik Ceko.

Situasi semakin sulit ketika Republik Ceko menghadapi Spanyol pada pertemuan pertama kedua tim musim ini. Mereka harus mengakui keunggulan La Roja dengan skor 1-3 sebelum kembali dihajar Inggris tiga gol tanpa balas di Wembley.

Empat kekalahan tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam organisasi permainan Republik Ceko, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas individu lebih tinggi.

Lini pertahanan mereka kerap kesulitan meredam serangan, sementara produktivitas lini depan belum mampu mengimbangi tekanan lawan.

Catatan Republik Ceko dalam tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi juga tidak menggembirakan karena mereka menelan enam kekalahan.

Kemenangan terakhir diperoleh dalam pertandingan persahabatan menghadapi Guatemala pada Juni lalu.

Meski peluang menuju perempat final sudah tertutup, Republik Ceko masih mempunyai kesempatan memperbaiki posisi akhir grup.

Mereka akan menghadapi Kroasia pada 15 November dan berusaha menghindari kemungkinan menyelesaikan fase grup tanpa satu poin pun.

Spanyol Menggila, Empat Kemenangan dan 12 Gol Jadi Bukti Ketajaman Spanyol datang menghadapi Republik Ceko dengan status pemuncak klasemen Grup A3 setelah menyapu bersih empat pertandingan.

Pasukan Luis de la Fuente mengoleksi 12 gol dan unggul tiga poin atas Inggris yang menempati posisi kedua.

Perjalanan sempurna La Roja dimulai melalui kemenangan dramatis 3-2 atas Inggris pada pertandingan pembuka. Mereka kemudian menghancurkan Kroasia 4-1 sebelum mengalahkan Republik Ceko 3-1 dalam pertemuan pertama.

Spanyol melanjutkan tren positif tersebut ketika kembali menghadapi Kroasia pada pertandingan terakhir periode internasional sebelumnya.

Kemenangan 2-1 memastikan mereka mempertahankan catatan 100 persen kemenangan sekaligus mengamankan tempat di perempat final.

Kepercayaan diri Spanyol semakin tinggi setelah keberhasilan menjuarai Piala Dunia pada Juli 2026.

Gelar tersebut mempertegas posisi La Roja sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola internasional sekaligus kandidat kuat juara UEFA Nations League.

Konsistensi Spanyol juga terlihat dari keberhasilan memenangkan 11 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Mereka bahkan belum pernah kalah dalam waktu normal sejak Maret 2024, meskipun sempat tumbang melalui adu penalti melawan Portugal pada final UEFA Nations League 2025.

Rekor pertemuan kedua negara semakin memperkuat posisi Spanyol sebagai favorit dalam pertandingan kali ini.

Dari delapan pertemuan sebelumnya, La Roja mengantongi enam kemenangan dan dua hasil imbang tanpa pernah merasakan kekalahan.

Lamine Yamal Absen, Siapa Andalan Spanyol untuk Membongkar Pertahanan Ceko? Spanyol dipastikan tidak diperkuat Lamine Yamal ketika menghadapi Republik Ceko karena mengalami cedera lutut.

Pemain berusia 19 tahun tersebut mengalami masalah fisik ketika membela Barcelona menghadapi Atletico Madrid pada Minggu sebelumnya.

Yamal dijadwalkan bergabung kembali dengan skuad Spanyol setelah pertandingan melawan Republik Ceko untuk mempersiapkan duel kontra Inggris.

Selain kehilangan Yamal, Luis de la Fuente juga tidak dapat menggunakan Mikel Oyarzabal yang harus menepi akibat sakit.

Absennya dua pemain tersebut membuka kesempatan bagi sejumlah nama lain untuk menunjukkan kemampuan di lini serang.

Nico Williams, Fermin Lopez, Alex Baena, dan Ferran Torres berpeluang menjadi pilihan utama dalam upaya membongkar pertahanan tuan rumah.

Namun, Spanyol juga perlu memperhatikan kedisiplinan pemain menjelang pertandingan penting melawan Inggris.

Baena dan Fermin sama-sama tinggal berjarak satu kartu kuning dari hukuman akumulasi, meskipun keduanya diperkirakan tetap tampil sebagai starter.

Di kubu Republik Ceko, Michal Sadilek harus absen akibat skorsing, sementara Ladislav Krejci kembali tersedia setelah menjalani hukuman.

Tomas Soucek diperkirakan mengisi lini tengah dan berpeluang mencatatkan penampilan internasional ke-94 bersama negaranya.

Vladimir Coufal juga diproyeksikan memperkuat pertahanan untuk mencatatkan penampilan ke-68, sedangkan Adam Hlozek menjadi andalan lini depan.

Penyerang tersebut telah mengoleksi lima gol dari 50 penampilan internasional. Sementara itu, Idris Hopi yang baru berusia 18 tahun berpeluang menjalani debut senior.

Prediksi Skor Ceko vs Spanyol: La Roja Diunggulkan Menang Spanyol diprediksi menguasai pertandingan melalui dominasi penguasaan bola dan pergerakan cepat para pemain menyerang.

Kualitas lini tengah yang dihuni Pedri dan Fabian Ruiz menjadi modal penting untuk mengendalikan tempo sekaligus menciptakan peluang.

Republik Ceko kemungkinan memilih pendekatan lebih berhati-hati untuk mengurangi ruang serangan lawan dan menghindari kekalahan besar.

Namun, catatan empat kekalahan beruntun membuat tuan rumah sulit diunggulkan menghadapi Spanyol yang sedang berada dalam performa terbaik.

Meski tanpa Lamine Yamal, kedalaman skuad La Roja masih cukup untuk mengamankan tiga poin dan mempertahankan rekor sempurna.

Ferran Torres dan Nico Williams berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut.

Prediksi susunan pemain Republik Ceko (4-2-3-1): Kinsky; Coufal, Chaloupek, Krejci, Slama; Kral, Soucek; Cerv, Ambros, Danek; Hlozek.

Prediksi susunan pemain Spanyol (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Fabian Ruiz; Nico Williams, Fermin Lopez, Alex Baena; Ferran Torres.