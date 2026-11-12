Prediksi Skor Montenegro vs Latvia: Misi Hrabri Sokoli Kunci Promosi ke League B

JawaPos.com – Prediksi skor Montenegro vs Latvia mengarah pada kemenangan tuan rumah dalam lanjutan UEFA Nations League C Grup 2 di Stadion Pod Goricom, Podgorica, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Montenegro berpeluang mengunci puncak klasemen sekaligus promosi otomatis ke League B apabila mampu mengalahkan Latvia dan Siprus kehilangan poin pada pertandingan lainnya.

Montenegro memasuki pertandingan dengan modal impresif setelah mengumpulkan 10 poin dari empat laga tanpa kekalahan.

Sebaliknya, Latvia masih terpuruk di dasar klasemen dengan satu poin dan belum sekalipun meraih kemenangan sepanjang fase grup.

Pertemuan kedua negara menghadirkan pertaruhan berbeda. Montenegro sedang memburu tiket promosi, sedangkan Latvia berusaha menghindari hasil buruk berikutnya.

Keunggulan performa, kualitas individu, dan dukungan publik Podgorica membuat Hrabri Sokoli lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin.

Montenegro Berpeluang Kunci Promosi ke League B Montenegro menunjukkan kebangkitan signifikan setelah mengalami periode mengecewakan dalam kualifikasi Piala Dunia tahun lalu.

Ketika itu, mereka hanya mampu finis di atas Gibraltar sebelum menemukan kembali konsistensi permainan di UEFA Nations League musim ini.

Di bawah arahan Mirko Vucinic, Montenegro mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari empat pertandingan pertama.

Rangkaian tersebut membawa Hrabri Sokoli memimpin klasemen Grup C2 dengan koleksi 10 poin sekaligus memastikan posisi dua besar.

Tiga kemenangan beruntun menjadi fondasi penting sebelum Montenegro bermain imbang tanpa gol melawan Armenia pada 5 Oktober.

Hasil tersebut memang menghentikan rentetan kemenangan, tetapi tetap memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka sepanjang kompetisi.

Montenegro kini memiliki kesempatan menyelesaikan persaingan perebutan juara grup lebih cepat apabila mampu menundukkan Latvia.

Namun, kepastian promosi otomatis masih bergantung pada hasil pertandingan Siprus yang berlangsung lebih awal pada hari yang sama.

Performa Montenegro semakin menjanjikan karena mereka tidak terkalahkan dalam enam pertandingan internasional terakhir, dengan catatan empat kemenangan dan dua hasil imbang.

Konsistensi tersebut menjadi modal penting menghadapi Latvia yang sedang kesulitan menemukan keseimbangan permainan sepanjang kompetisi.

Salah satu pemain yang paling menarik perhatian adalah Vasilije Adzic. Gelandang muda yang memperkuat Sassuolo tersebut mulai menunjukkan pengaruh besar dalam permainan tim.

Adzic mencetak dua gol ketika Montenegro mengalahkan Latvia 2-1 pada pertemuan Oktober lalu. Penampilan tersebut sekaligus memperlihatkan ketajamannya dari lini kedua.

Latvia Terpuruk, Belum Sekalipun Menang di Nations League Latvia datang ke Podgorica dalam situasi sulit setelah gagal memenangkan empat pertandingan pembuka UEFA Nations League C musim ini.

Tim berjuluk 11 Vilki tersebut hanya mengumpulkan satu poin melalui satu hasil imbang dan tiga kekalahan.

Kondisi itu menempatkan Latvia di dasar klasemen Grup C2, tertinggal enam poin dari Siprus yang berada di posisi kedua.

Peluang memperbaiki posisi semakin terbatas karena fase grup hanya menyisakan dua pertandingan bagi masing-masing peserta.

Perjalanan Latvia sebenarnya sempat menghadirkan harapan setelah mereka berhasil mempertahankan tempat di League C pada Maret lalu.

Ketika itu, Latvia mengalahkan Gibraltar melalui pertandingan dua leg untuk menghindari degradasi ke League D.

Namun, keberhasilan tersebut belum mampu menjadi titik balik performa Latvia ketika menghadapi persaingan yang lebih kompetitif.

Sejak mengalahkan Andorra 1-0 pada Maret 2025, Latvia hanya mencatatkan dua kemenangan dalam pertandingan kompetitif.

Pelatih Paolo Nicolato juga belum berhasil menghadirkan perubahan signifikan meskipun memiliki pengalaman menangani tim nasional kelompok umur Italia.

Pelatih berusia 59 tahun tersebut masih mencari formula terbaik untuk meningkatkan efektivitas serangan sekaligus menjaga organisasi pertahanan Latvia.

Catatan pertemuan kedua tim semakin memperlihatkan beratnya tantangan Latvia. Mereka belum pernah mengalahkan Montenegro dalam lima pertandingan.

Montenegro mengoleksi tiga kemenangan dan dua hasil imbang sepanjang pertemuan kedua negara dalam 14 tahun terakhir.

Meski demikian, Latvia memiliki sedikit modal psikologis karena dua kunjungan terakhir mereka ke Stadion Pod Goricom berakhir imbang.

Rekor tersebut menjadi pengingat bagi Montenegro untuk tidak meremehkan lawan meskipun memiliki performa lebih baik.

Kondisi Pemain Montenegro dan Latvia Jelang Pertandingan Montenegro dipastikan kehilangan gelandang Stefan Lonar akibat hukuman skorsing setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Armenia.

Absennya pemain berusia 30 tahun tersebut membuka kesempatan bagi Marko Jankovic untuk mempertahankan tempat di susunan pemain utama.

Jankovic yang memperkuat Qarabag FK diperkirakan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan lini tengah Montenegro.

Kehadirannya dapat membantu Vasilije Adzic dan Andrija Bulatovic mengendalikan permainan sekaligus mendukung pergerakan para penyerang.

Di lini depan, Montenegro mempunyai beberapa pilihan berbahaya melalui Stevan Jovetic, Nikola Krstovic, dan Milutin Osmajic.

Nama terakhir telah mengoleksi 10 gol bersama tim nasional senior dan berambisi menambah catatan tersebut pada jeda internasional November.

Sementara itu, Latvia menghadapi persoalan ketersediaan pemain setelah Renars Varslavans mengalami cedera lutut serius.

Pemain yang telah mencatatkan 22 penampilan internasional tersebut diperkirakan belum dapat kembali bermain hingga pergantian tahun.

Latvia juga tidak dapat menggunakan jasa Kristers Penkevics yang absen dalam agenda internasional kali ini. Penkevics terakhir memperkuat tim nasional ketika menghadapi Kepulauan Faroe dalam pertandingan persahabatan pada Juni lalu.

Prediksi Susunan Pemain Montenegro vs Latvia Montenegro diperkirakan mengandalkan kombinasi pengalaman dan kreativitas untuk menguasai pertandingan sejak menit awal.

Keberadaan Jovetic, Krstovic, serta Osmajic memungkinkan tuan rumah memberikan tekanan melalui berbagai variasi serangan.

Prediksi susunan pemain Montenegro (4-3-3): Popovic; Roganovic, Djuric, Savic, Gasevic; Adzic, Bulatovic, Jankovic; Jovetic, Krstovic, Osmajic.

Prediksi susunan pemain Latvia (5-4-1): Matrevics; Jurkovskis, Savalnieks, Tonisevs, Balodis, Ciganiks; Daskevics, Vapne, Zelenkovs, Strods; Gutkovskis.

Prediksi Skor Montenegro vs Latvia Latvia diperkirakan lebih banyak bertahan sambil menunggu kesempatan melancarkan serangan balik melalui Vladislavs Gutkovskis.

Pendekatan tersebut menjadi pilihan realistis mengingat Montenegro memiliki momentum positif dan motivasi besar untuk mengamankan promosi.

Meski lebih diunggulkan, Montenegro tetap harus mewaspadai potensi kejutan dari Latvia yang pernah dua kali menahan mereka di Podgorica.

Kedisiplinan pertahanan dan ketajaman penyelesaian akhir akan menentukan kemampuan Hrabri Sokoli mengubah dominasi menjadi kemenangan.

Tuan rumah diperkirakan mampu memanfaatkan kualitas lini depan untuk meraih kemenangan keempat, sekaligus menjaga peluang memastikan gelar juara grup dan promosi otomatis ke League B.