David Nascimento Puas Timnas Indonesia U-17 Bungkam Filipina, Minta Finishing Dibenahi

JawaPos.com – Pelatih Timnas Indonesia U-17, David Nascimento, cukup puas dengan kemenangan timnya atas Filipina pada laga perdana Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027. Namun, ia menilai masih ada satu aspek yang perlu diperbaiki, yakni penyelesaian akhir.

Timnas Indonesia U-17 sukses mengawali perjuangan di Grup A dengan kemenangan 3-0 atas Filipina di Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar, Rabu (11/11/2026) sore WIB. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Garuda Muda untuk bersaing memperebutkan tiket ke putaran final.

Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Dhamar Tri Kusuma pada menit ke-36 dan 45+1. Sementara itu, I Dewa Gede Majesta memastikan kemenangan tiga gol tanpa balas melalui golnya pada menit ke-77.

Nascimento mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Menurut pelatih berusia 60 tahun itu, para pemain mampu menjalankan instruksi dengan baik dan mengendalikan permainan hampir sepanjang pertandingan.

"Ya, tentu saja. Pertandingan pertama, kemenangan pertama. Kami berhasil mengontrol jalannya pertandingan dari awal hingga akhir," kata Nascimento, dikutip Kamis (12/11).

Nascimento Akui Filipina Sempat Memberikan Tekanan Nascimento tidak menampik bahwa Filipina sempat memberikan tekanan kepada Indonesia pada awal babak kedua. Situasi tersebut membuat Garuda Muda sedikit kehilangan kendali permainan selama sekitar sepuluh menit.

Filipina mencoba mengubah pendekatan permainan dengan mengandalkan umpan-umpan langsung untuk menembus pertahanan Indonesia. Namun, tekanan tersebut tidak berlangsung lama karena Garuda Muda mampu kembali mengambil alih kendali permainan.

"Di babak kedua, ada sekitar sepuluh menit mereka sedikit menekan, mereka mencoba memainkan sepak bola langsung (direct football), tetapi pada akhirnya saya rasa kami mengontrol pertandingan dan menciptakan banyak peluang di sana," ungkapnya.

Penyelesaian Akhir Jadi Pekerjaan Rumah Garuda Muda Di balik kemenangan meyakinkan tersebut, Nascimento masih menemukan sejumlah kekurangan dalam permainan anak asuhnya. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah kemampuan para pemain dalam memaksimalkan peluang di depan gawang lawan.

Menurutnya, Timnas Indonesia U-17 memiliki cukup banyak kesempatan untuk mencetak gol tambahan. Sayangnya, peluang-peluang tersebut belum seluruhnya mampu dikonversi menjadi gol sehingga Garuda Muda harus puas mengakhiri pertandingan dengan keunggulan 3-0.

"Dan satu hal yang menurut saya perlu kami tingkatkan hanyalah penyelesaian akhir (finishing), karena kami memiliki begitu banyak momen untuk mencetak gol, dan kami mencetak tiga gol, tetapi sebenarnya bisa jauh lebih banyak," terang dia.

Timnas Indonesia U-17 Selanjutnya Hadapi Kamboja Selanjutnya, Timnas Indonesia U-17 dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Sabtu (14/11/2026) pukul 15.30 WIB. Pertandingan kedua Grup A tersebut akan berlangsung di Stadion Starcity Sports Club, Thanlyin, Myanmar.

Tambahan tiga poin dari kemenangan atas Filipina mengantarkan Timnas Indonesia U-17 ke posisi kedua klasemen sementara Grup A. Garuda Muda mengoleksi tiga poin dari satu pertandingan dengan catatan tiga gol memasukkan dan belum kebobolan.