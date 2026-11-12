Prediksi Skor Turki vs Belgia: The Red Devils Siap Gunduli Tuan Rumah demi ke Perempat Final

JawaPos.com – Prediksi skor Turki vs Belgia mengunggulkan The Red Devils untuk meraih kemenangan 3-1 dalam pertandingan kelima Grup 1 Liga A UEFA Nations League 2026/2027 di Stadion Gursel Aksel, Izmir, Jumat (13/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Kemenangan menjadi harga mati bagi Belgia untuk menjaga peluang lolos ke perempat final setelah tertinggal dari Prancis dan Italia.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan situasi berbeda menjelang berakhirnya fase grup UEFA Nations League. Belgia masih memburu tiket delapan besar, sedangkan Turki berusaha menghindari degradasi langsung setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Belgia Wajib Menang demi Menjaga Peluang Lolos ke Perempat Final Belgia menempati peringkat ketiga Grup 1 Liga A dengan koleksi dua kemenangan dan dua kekalahan dari empat pertandingan.

Pasukan Mark van Bommel tertinggal satu poin dari Italia di posisi kedua dan empat angka dari Prancis yang berada di puncak klasemen.

Situasi tersebut membuat pertandingan melawan Turki sangat menentukan perjalanan The Red Devils di UEFA Nations League musim ini.

Kekalahan akan semakin mempersempit peluang Belgia, terutama apabila Italia berhasil mengalahkan Prancis pada pertandingan lainnya.

Sebaliknya, kemenangan di Izmir akan membuat persaingan memperebutkan dua tiket perempat final tetap terbuka hingga pertandingan terakhir.

Belgia kemudian dijadwalkan menghadapi Italia dalam laga penutup fase grup yang berpotensi menjadi penentuan.

Performa Belgia sebenarnya belum sepenuhnya konsisten sejak Mark van Bommel mengambil alih kursi pelatih.

Dalam pertandingan terakhir, mereka dipermalukan Prancis dengan skor 1-4. Meski demikian, sang pelatih melihat sejumlah perkembangan positif dari permainan anak asuhnya.

Belgia memiliki modal penting berupa kemenangan meyakinkan atas dua pesaing grup sebelumnya.

Mereka berhasil menundukkan Italia dengan skor 2-0 di kandang lawan sebelum menghancurkan Turki 3-0 melalui dua gol Kevin De Bruyne dan satu gol Romelu Lukaku.

Rekor pertemuan juga memperlihatkan keunggulan Belgia atas Turki dalam beberapa tahun terakhir.

The Red Devils hanya mengalami satu kekalahan dari enam pertemuan terakhir di seluruh kompetisi. Catatan tersebut menjadi modal tambahan untuk menghadapi pertandingan di Izmir.

Turki Terpuruk, Sergen Yalcin Menghadapi Ujian Berat Turki memasuki pertandingan melawan Belgia dengan kondisi jauh dari ideal setelah selalu kalah dalam empat pertandingan pertama UEFA Nations League.

Lebih mengkhawatirkan lagi, mereka baru mencetak dua gol dan sudah kebobolan 11 kali sepanjang periode tersebut.

Catatan buruk itu menjadi salah satu penyebab berakhirnya masa kepelatihan Vincenzo Montella setelah tiga tahun menangani tim nasional Turki.

Federasi kemudian menunjuk Sergen Yalcin untuk memimpin proses kebangkitan tim yang sebelumnya juga tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2026.

Yalcin kembali menangani tim setelah meninggalkan Besiktas sekitar enam bulan sebelumnya, ketika klub tersebut finis di posisi keempat Liga Turki.

Pelatih berusia 54 tahun itu menyerukan persatuan dan kebersamaan untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain.

Meski peluang mencapai perempat final sudah tertutup, Turki masih mempunyai kesempatan untuk menghindari degradasi langsung dari Liga A.

Mereka harus mengumpulkan poin sebanyak mungkin agar dapat bersaing dengan Serbia dan Ceko dalam perebutan status dua tim peringkat keempat terbaik.

Untuk keluar dari dasar klasemen grup, Turki menghadapi skenario yang jauh lebih rumit.

Mereka perlu mengalahkan Belgia dengan selisih minimal empat gol, kemudian menundukkan Prancis sambil berharap Belgia kehilangan poin saat menghadapi Italia.

Keuntungan bermain di kandang tetap menjadi modal bagi Turki untuk memberikan perlawanan.

Sebelum mengalami dua kekalahan kandang di UEFA Nations League musim ini, mereka sempat membukukan empat kemenangan kandang berturut-turut.

Arda Guler Jadi Tumpuan Turki, Belgia Kembali Diperkuat De Bruyne Turki dipastikan kehilangan Kenan Yildiz yang masih menjalani pemulihan cedera tulang metatarsal bersama Juventus.

Absennya penyerang muda tersebut mengurangi pilihan Sergen Yalcin untuk membongkar pertahanan Belgia yang diperkirakan tampil lebih agresif.

Selain Yildiz, Abdulkerim Bardakci juga tidak dapat bermain akibat hukuman akumulasi kartu.

Kerem Akturkoglu, Irfan Kahveci, Samet Akaydin, dan Altay Bayindir juga tidak masuk skuad setelah sebelumnya mendapat panggilan pada jeda internasional Oktober.

Harapan terbesar Turki kini berada di pundak Arda Guler yang sedang memperlihatkan performa menjanjikan bersama Real Madrid.

Gelandang kreatif tersebut mencetak satu gol dan satu assist ketika membantu klubnya mengalahkan Valencia pada pertandingan terakhir Liga Spanyol.

Hakan Calhanoglu juga diperkirakan menjadi sosok penting dalam mengatur tempo permainan tuan rumah.

Pemain dengan 108 penampilan internasional tersebut berpeluang naik ke posisi ketiga daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Turki apabila berhasil mencetak gol.

Sementara itu, Belgia memperoleh tambahan kekuatan setelah Kevin De Bruyne dan Youri Tielemans menyelesaikan hukuman larangan bermain.

Jeremy Doku juga kembali tersedia setelah melewatkan agenda internasional sebelumnya akibat cedera.

Kehadiran ketiganya memberikan lebih banyak pilihan bagi Van Bommel untuk membangun serangan dari lini tengah hingga sayap.

Kombinasi kreativitas De Bruyne dan kecepatan Doku berpotensi menjadi ancaman serius bagi pertahanan Turki yang sudah kebobolan 11 gol.

Belgia tetap menghadapi beberapa kendala karena Romeo Lavia harus menjalani hukuman, sedangkan Thibaut Courtois masih beristirahat dari tugas internasional.

Koni De Winter juga tidak bergabung setelah menyampaikan ketidakpuasan terkait minimnya kesempatan bermain pada pemanggilan sebelumnya.

Prediksi Susunan Pemain Turki vs Belgia Turki diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Arda Guler beroperasi di belakang penyerang utama.

Sementara itu, Belgia berpeluang menerapkan skema serupa dengan De Bruyne sebagai pengatur serangan dan Doku mengisi sektor sayap.

Prediksi susunan pemain Turki (4-2-3-1): Cakir; Celik, Kabak, Demiral, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Aydin, Guler, Yilmaz; Gul.

Prediksi susunan pemain Belgia (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Doku; De Ketelaere.

Prediksi Skor Turki vs Belgia Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk mengejar target masing-masing.

Turki berpeluang mencetak gol melalui kreativitas Guler. Namun, Belgia mempunyai kualitas individu dan variasi serangan yang lebih menjanjikan.

Kembalinya sejumlah pemain kunci membuat Belgia lebih diunggulkan untuk menguasai jalannya pertandingan sekaligus menciptakan banyak peluang.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, produktivitas serangan, dan rapuhnya pertahanan tuan rumah, Belgia diprediksi mampu membawa pulang tiga poin.