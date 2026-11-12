Prediksi Skor San Marino vs Belarus: Belyya Kryly Siap Sikat Habis Tuan Rumah

JawaPos.com – Prediksi skor San Marino vs Belarus mengarah pada kemenangan tim tamu dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 Grup C1, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Belarus datang ke Serravalle dengan peluang merebut puncak klasemen. Sementara itu, San Marino sudah dipastikan menjadi juru kunci setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Belarus untuk menjaga persaingan promosi menuju League B. Sebaliknya, San Marino berusaha menghindari kekalahan kelima sekaligus memperbaiki catatan pertahanan mereka yang sudah kebobolan 16 gol dalam empat pertandingan.

Belarus memiliki modal menjanjikan setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan terakhir. Tim berjuluk Belyya Kryly tersebut juga mencatatkan tiga clean sheet beruntun, yang memperlihatkan peningkatan dalam organisasi pertahanan.

Mengapa Belarus Lebih Diunggulkan daripada San Marino? Belarus lebih diunggulkan karena memiliki performa konsisten, pertahanan solid, dan motivasi besar untuk mengejar Albania di puncak klasemen Grup C1.

Pasukan Viktor Goncharenko kini menempati posisi kedua dengan tujuh poin, hanya tertinggal dua angka dari Albania.

Perjalanan Belarus sebenarnya tidak dimulai dengan hasil menggembirakan setelah mereka kalah dari Albania pada pertandingan pembuka. Kekalahan tersebut membuat Belarus kehilangan momentum dalam persaingan grup dan harus bekerja keras mengejar ketertinggalan.

Namun, respons Belarus dalam tiga pertandingan berikutnya memperlihatkan perkembangan positif. Mereka berhasil mengamankan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Belarus bahkan mengumpulkan empat poin dari dua pertemuan melawan Finlandia, termasuk kemenangan 1-0 pada pertandingan terakhir.

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Hasil tersebut memperkuat kepercayaan diri para pemain menjelang lawatan ke markas San Marino. Selain meraih tiga poin penting, Belarus juga berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Catatan pertahanan menjadi salah satu kekuatan utama Belarus sepanjang persaingan UEFA Nations League musim ini. Mereka bahkan tidak kebobolan dalam tujuh babak pertandingan terakhir, sebuah pencapaian yang memperlihatkan kedisiplinan lini belakang.

Performa Belarus juga cukup mengesankan jika melihat hasil pertandingan di berbagai kompetisi. Dari sepuluh pertandingan terakhir, Belyya Kryly hanya mengalami satu kekalahan, termasuk ketika meraih kemenangan atas Siprus dan Armenia.

Mereka juga pernah menahan imbang Denmark dalam pertandingan yang berlangsung pada 15 November 2025. Konsistensi tersebut menjadi modal Belarus untuk menghadapi San Marino.

Mengapa San Marino Sulit Keluar dari Tren Kekalahan? San Marino menghadapi persoalan serius di sektor pertahanan setelah kebobolan 16 gol dalam empat pertandingan Grup C1. Tim asuhan Roberto Cevoli tersebut selalu kalah dan dipastikan mengakhiri fase grup di posisi terbawah.

Promosi dari League D menuju League C ternyata menghadirkan tantangan jauh lebih berat bagi San Marino. Perbedaan kualitas lawan membuat mereka kesulitan mempertahankan keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.

Dua pertandingan kandang pertama melawan Finlandia dan Albania menjadi pengalaman sulit bagi San Marino. Dalam kedua pertandingan tersebut, mereka kebobolan total sepuluh gol sehingga peluang bersaing di papan atas praktis menghilang.

Meski demikian, San Marino sempat memperlihatkan perlawanan mengejutkan ketika menghadapi Albania pada 6 Oktober.

Mereka hampir mencuri satu poin sebelum penalti pada menit ke-93 memastikan kemenangan Albania dengan skor 2-1.

Penampilan tersebut memberikan sedikit harapan bagi Roberto Cevoli untuk memperbaiki daya saing timnya. San Marino setidaknya membuktikan bahwa mereka mampu memberikan tekanan kepada lawan yang memiliki kualitas lebih baik.

Sayangnya, kemenangan masih menjadi sesuatu yang sulit diraih tim nasional yang disebut berada di peringkat ke-211 dunia tersebut.

Terakhir kali San Marino merasakan kemenangan adalah pada November 2024, ketika mengalahkan Liechtenstein dengan skor 3-1.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain San Marino dipastikan melakukan sedikitnya dua perubahan susunan pemain akibat cedera dan hukuman larangan bermain.

Bek tengah Michele Cevoli tidak masuk skuad karena cedera, sedangkan penyerang Nicolas Giacopetti harus menjalani skorsing satu pertandingan.

Marco Pasolini diperkirakan menggantikan Michele Cevoli untuk menjaga kekuatan pertahanan San Marino. Sementara itu, penyerang berpengalaman Nicola Nanni berpeluang kembali menjadi pilihan utama di sektor depan.

Roberto Cevoli juga memiliki opsi untuk memainkan Lorenzo Lazarri demi menambah kreativitas lini tengah. Lazarri sebelumnya mencetak gol setelah masuk sebagai pemain pengganti ketika San Marino menghadapi Albania.

Di kubu Belarus, Viktor Goncharenko juga harus melakukan penyesuaian akibat absennya dua pemain menyerang. Artem Shumanskiy dan German Barkovskiy sama-sama menjalani hukuman larangan bermain selama satu pertandingan.

Artem Kontsevoy dan Vitaliy Lisakovich berpeluang mengisi lini serang Belarus. Anton Kovalev juga menjadi kandidat untuk tampil sejak menit pertama di sektor sayap kanan.

Prediksi Susunan Pemain San Marino vs Belarus San Marino (4-4-2): Colombo; Fabbri, Pasolini, Rossi, Giocondi; Meloni, Della Balda, Capicchioni, Zannoni; Salicioni, Nanni.

Komposisi ini diharapkan memberikan keseimbangan pertahanan sekaligus membuka kesempatan bagi San Marino untuk melancarkan serangan balik.

Belarus (4-2-3-1): Lapoukhov; Kalinin, Volkov, Gomanov, Pechenin; Bocherov, Selyava; Kovalev, Ebong, Kontsevoy; Lisakovich.

Formasi tersebut memungkinkan Belarus mengendalikan lini tengah sekaligus memberikan dukungan kepada penyerang tunggal.

Prediksi Skor San Marino vs Belarus Belarus diprediksi mengalahkan San Marino dengan skor meyakinkan berkat pertahanan yang lebih solid dan kualitas permainan yang lebih konsisten.

Tim tamu berpotensi mendominasi penguasaan bola, sedangkan tuan rumah kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik.

San Marino mungkin mampu memberikan perlawanan lebih baik dibandingkan empat pertandingan sebelumnya, terutama setelah menunjukkan penampilan kompetitif melawan Albania.

Namun, Belarus memiliki cukup kualitas untuk mencetak gol pada setiap babak sekaligus menjaga clean sheet keempat secara beruntun.