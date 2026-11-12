Prediksi Skor Albania vs Finlandia: Kuq e Zinjtë Siap Balas Dendam dan Incar Promosi

JawaPos.com - Prediksi skor Albania vs Finlandia mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dengan skor 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 di Arena Kombetare, Jumat (13/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Albania berpeluang memperbesar kesempatan promosi ke League B apabila mampu mengalahkan Finlandia. Kemenangan juga akan menjadi ajang balas dendam setelah mereka kalah pada pertemuan pertama, Oktober lalu.

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Pertandingan ini menjadi salah satu duel penting dalam persaingan League C karena kedua negara masih berpeluang memperebutkan posisi teratas klasemen. Albania saat ini memimpin grup dengan sembilan poin dari empat pertandingan, sedangkan Finlandia menempati peringkat ketiga dengan tujuh poin.

Meski berada di puncak, Albania belum sepenuhnya aman. Belarus membayangi di posisi kedua dengan koleksi tujuh poin.

Kemenangan atas Finlandia bisa memastikan posisi pertama bagi Albania apabila Belarus secara bersamaan kalah dari San Marino.

Sebaliknya, Finlandia menghadapi tekanan besar karena kekalahan berpotensi mengakhiri peluang mereka untuk bersaing memperebutkan promosi.

Situasi tersebut membuat pertandingan di Tirana diperkirakan berlangsung sengit sejak menit pertama.

Mengapa Albania Lebih Diunggulkan atas Finlandia? Albania memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri setelah menunjukkan perkembangan performa dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pasukan Rolando Maran berhasil memenangkan tiga dari empat pertandingan terbaru, meskipun sebelumnya sempat mengalami lima kekalahan beruntun.

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Perubahan tersebut memberikan optimisme bagi Kuq e Zinjtë untuk mempertahankan posisi puncak klasemen League C.

Mereka juga berpeluang mencatatkan tiga kemenangan kandang berturut-turut apabila berhasil menundukkan Finlandia.

Namun, Albania masih memiliki pekerjaan rumah dalam hal efektivitas penyelesaian akhir. Hal itu terlihat saat mereka menghadapi San Marino pada 6 Oktober.

Dalam pertandingan tersebut, Albania membutuhkan penalti pada menit ke-93 untuk memastikan kemenangan 2-1.

Kesulitan membongkar pertahanan lawan menjadi perhatian karena Finlandia memiliki organisasi pertahanan yang cukup solid sepanjang kompetisi.

Albania harus memanfaatkan peluang dengan lebih efektif agar tidak kembali menghadapi pertandingan menegangkan hingga menit terakhir.

Secara statistik, Albania telah mencetak delapan gol dan hanya kebobolan tiga kali dalam empat pertandingan Nations League. Mereka juga mencatatkan dua clean sheet, memperlihatkan keseimbangan antara produktivitas serangan dan ketahanan lini belakang.

Meski demikian, catatan kandang Albania belum sepenuhnya meyakinkan. Mereka mengalami tiga kekalahan dalam lima pertandingan kandang sebelumnya.

Kondisi tersebut menjadi peringatan bagi Rolando Maran untuk tidak meremehkan Finlandia.

Bisakah Finlandia Mengulang Kemenangan atas Albania? Finlandia mempunyai modal psikologis setelah mengalahkan Albania dengan skor 2-1 pada pertemuan pertama, 3 Oktober lalu.

Dua gol kemenangan tersebut dicetak gelandang Leo Walta, yang kembali berpeluang menjadi ancaman utama bagi pertahanan tuan rumah.

Keunggulan Finlandia juga terlihat dari catatan pertemuan kedua negara. Huuhkajat berhasil mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertemuan terakhir melawan Albania.

Namun, Finlandia baru saja mengalami kekalahan 0-1 dari Belarus pada 6 Oktober setelah kebobolan melalui tembakan jarak jauh pada menit pertama.

Hasil tersebut membuat mereka tertahan di peringkat ketiga meskipun memiliki selisih gol terbaik di grup.

Finlandia sejauh ini sudah mengoleksi sembilan gol dan hanya kebobolan dua kali sepanjang empat pertandingan Nations League. Catatan tersebut menunjukkan bahwa produktivitas serangan mereka tidak kalah berbahaya dibandingkan Albania.

Persoalan terbesar Finlandia justru muncul ketika menjalani pertandingan tandang. Mereka menelan tujuh kekalahan dalam sepuluh pertandingan tandang terakhir dan hanya mampu meraih satu kemenangan.

Pelatih Jacob Friis perlu memperbaiki konsistensi permainan timnya apabila ingin membawa pulang tiga poin dari Tirana.

Kegagalan menjaga konsentrasi, terutama pada awal pertandingan, bisa menjadi masalah ketika menghadapi tekanan pendukung Albania.

Pemain Kunci Albania dan Finlandia Albania diperkirakan mengandalkan Rey Manaj sebagai ujung tombak setelah penyerang tersebut mencetak dua gol di Nations League musim ini.

Manaj berpeluang mendapatkan dukungan dari Ernest Muci dan Arber Hoxha untuk membongkar pertahanan Finlandia.

Di sektor tengah, Ylber Ramadani dan Kristjan Asllani kemungkinan dipercaya menjaga keseimbangan permainan sekaligus mengatur distribusi bola.

Sementara itu, Klisman Cake, Ardian Ismajli, dan Mario Mitaj berpeluang membentuk barisan pertahanan dengan tiga pemain.

Kabar positif lainnya datang dari kiper Etrit Berisha yang disebut sudah menyelesaikan hukuman larangan bermain akibat kartu merah pada pertemuan sebelumnya. Kehadirannya memberikan tambahan pilihan bagi Rolando Maran untuk menjaga stabilitas pertahanan Albania.

Finlandia kemungkinan kembali mengandalkan Leo Walta sebagai penggerak serangan dari lini tengah setelah penampilan impresif pada pertemuan pertama.

Joel Pohjanpalo juga diperkirakan menjadi penyerang utama dengan dukungan Oliver Antman Hakans dan Svanback.

Di sektor pertahanan, Samuli Miettinen dan Miro Tenho berpotensi kembali mendapatkan kepercayaan sebagai pemain inti. Keduanya akan menghadapi tantangan berat untuk meredam pergerakan Manaj dan dua penyerang sayap Albania.

Prediksi Susunan Pemain Albania vs Finlandia Albania diperkirakan menggunakan formasi 3-4-3 untuk memaksimalkan serangan dari kedua sisi lapangan sekaligus mempertahankan keseimbangan lini tengah.

Finlandia berpeluang menerapkan formasi 4-3-3 dengan mengandalkan kreativitas Walta dan ketajaman Pohjanpalo.

Prediksi susunan pemain Albania (3-4-3): Berisha; Cake, Ismajli, Mitaj; Hysaj, Ramadani, Asllani, Pilios; Muci, Manaj, Hoxha.

Komposisi tersebut memungkinkan Albania bermain agresif sambil menjaga kedalaman pertahanan ketika kehilangan penguasaan bola.

Prediksi susunan pemain Finlandia (4-3-3): Hradecky; Stahl, Miettinen, Tenho, Lahteenmaki; Kairinen, Markhiev, Walta; Svanback, Pohjanpalo, Hakans.

Prediksi Skor Albania vs Finlandia Finlandia diperkirakan mengandalkan serangan balik cepat untuk mengeksploitasi ruang yang ditinggalkan pemain sayap Albania.

Pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki produktivitas gol yang relatif seimbang sepanjang fase grup.

Namun, peningkatan performa kandang Albania dan buruknya rekor tandang Finlandia membuat tuan rumah sedikit lebih diunggulkan. Rey Manaj berpotensi menjadi pembeda melalui ketajamannya di lini depan.

Kemenangan akan membuka jalan bagi Albania menuju promosi, meskipun kepastian mereka menjadi juara grup tetap bergantung pada hasil pertandingan Belarus melawan San Marino.