Mauricio Pochettino Selangkah Lagi Jadi Pelatih Manchester United Gantikan Michael Carrick

JawaPos.com - Mauricio Pochettino dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip untuk menjadi pelatih Manchester United. Jika proses kepindahannya terealisasi, pelatih asal Argentina tersebut akan menggantikan Michael Carrick di kursi pelatih Setan Merah.

Menurut laporan Sky Sports, Pochettino telah mencapai agreement in principle dengan Manchester United. Saat ini, pihak klub juga tengah melakukan pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (USSF).

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Pochettino masih terikat kontrak dengan Timnas Amerika Serikat hingga 2030. Karena itu, Manchester United harus menebus klausul pelepasan dalam kontraknya.

Nilai klausul tersebut dilaporkan mencapai GBP 7 juta atau sekitar Rp 170 miliar. Angka itu disebut tidak menjadi kendala bagi Manchester United yang bersedia mengeluarkan dana untuk mendatangkan Pochettino.

Pochettino Masih Fokus Tangani Timnas Amerika Serikat Untuk saat ini, Pochettino masih fokus menjalankan tugasnya bersama Timnas Amerika Serikat. Dia dijadwalkan memimpin tim dalam pertandingan melawan Haiti pada 15 dan 18 November.

Jika proses negosiasi berjalan sesuai rencana, Pochettino berpeluang segera memulai petualangan barunya di Old Trafford setelah jeda internasional.

Tiga Kali Dikaitkan dengan Manchester United Pochettino sebenarnya bukan nama baru dalam daftar kandidat pelatih Manchester United. Pada 2016, dia sempat dikaitkan dengan klub tersebut. Saat itu, Sir Alex Ferguson dikabarkan mengagumi sosok pelatih asal Argentina tersebut. Namun, Manchester United akhirnya memilih Jose Mourinho.

Peluang Pochettino kembali muncul pada 2022. Manchester United bahkan sempat mengadakan pembicaraan dengannya. Namun, klub berjuluk Setan Merah itu akhirnya menunjuk Erik ten Hag.

Kini, kesempatan untuk menangani Manchester United kembali terbuka bagi Pochettino. Jika kesepakatan tersebut berlanjut hingga tahap akhir, menarik untuk menantikan kapan dia akan mulai bekerja di Old Trafford.