Mauricio Pochettino Hampir Sepakat dengan Manchester United, Michael Carrick Masih di Carrington

JawaPos.com - Mauricio Pochettino hampir mencapai kesepakatan untuk menjadi pelatih baru Manchester United.

Disaat yang sama, Michael Carrick juga masih mendatangi Carrington ketika nasibnya sebagai pelatih belum pasti.

Menurut informasi dari Sky Sports, Mauricio Pochettino sudah siap untuk menjadi pelatih Manchester United.

Meskipun demikian, saat ini, dia sedang fokus bersama timnas Amerika Serikat melawan Haiti pada 15 November.

Bersama timnas Amerika Serikat, Pochettino dikontrak hingga Juli 2030.

Namun, Manchester United bersedia untuk membayar kontraknya senilai GBP 7 juta atau sekitar Rp 170 miliar.

Di saat yang sama, pelatih Manchester United, Michael Carrick masih datang ke Carrington.

Dia terlihat tiba di tempat latihan pada Rabu (11/11/2026) pukul 07.45 pagi.

Nasib Carrick memang sedang diputuskan para petinggi klub.

CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox bertemu dengan Sir Jim Ratcliffe di Monaco pada Rabu (11/11).

Liga Inggris bukanlah hal yang asing bagi Pochettino.

Dia pernah melatih Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea sebagai tim terakhirnya.

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Pelatih asal Argentina tersebut paling lama melatih Tottenham Hotspur.

Pochettino mulai melatih tim asal London tersebut sejak 2014 hingga 2019.

Di tim tersebut, Pochettino menjadikan Tottenham Hotspur sebagai tim penantang gelar.

Dia membuat timnya menjadi pesaing Leicester City pada musim 2015/2016 dan runner-up di musim 2016/2017.

Selain itu, Pochettino membawa Tottenham Hotspur ke final Liga Champions 2019. Meskipun pada akhirnya, tim asuhannya harus kalah dari Liverpool.

Menarik dinantikan, apakah Manchester United bisa merampungkan kedatangan Mauricio Pochettino ke Old Trafford?

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