Tottenham Jadi Sorotan Bursa Transfer, Micky van de Ven Tegaskan Masa Depannya di Spurs

JawaPos.com - Tottenham Hotspur kembali jadi perhatian dalam pemberitaan bursa transfer setelah sejumlah pemainnya dikaitkan dengan klub lain. Salah satu nama yang paling banyak dibicarakan adalah Micky van de Ven.

Bek asal Belanda tersebut disebut menarik perhatian Manchester United dan Liverpool, tetapi situasinya di London Utara memberikan sinyal bahwa Tottenham masih menjadi bagian penting dari rencana kariernya.

Van de Ven tidak memiliki rencana meninggalkan Tottenham pada bursa transfer Januari. Ia juga dikabarkan merasa nyaman bekerja bersama Roberto De Zerbi.

Sebelumnya, sang bek telah menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi lima tahun pada Agustus 2026, yang membuatnya terikat dengan Spurs hingga 2031. Kondisi ini menjadi tantangan bagi klub-klub yang tertarik merekrutnya.

Pujian terhadap kualitas Van de Ven juga datang dari mantan kapten Tottenham, Cristian Romero. Dikutip dari Sky Sports, Romero menyebut bek Belanda tersebut memiliki kemampuan lengkap, mulai dari kecepatan, kemampuan menguasai bola, hingga kualitas bertahan.

Romero bahkan menilai Van de Ven berpotensi menjadi salah satu bek terbaik di dunia apabila terus mengembangkan kemampuannya.

Selain memperkuat pertahanan, Tottenham juga disebut membutuhkan tambahan tenaga di lini serang. Nama Donyell Malen muncul sebagai salah satu pemain yang disarankan untuk dipertimbangkan menjelang bursa transfer Januari 2027.

Menurut analisis Roundtable pada 3 November 2026, penyerang AS Roma tersebut sedang menunjukkan produktivitas tinggi setelah mencetak 11 gol pada musim ini. Malen sebelumnya pernah dikaitkan dengan Tottenham, meskipun belum ada konfirmasi mengenai negosiasi baru.

Di sisi lain, Tottenham juga terus berupaya mengembangkan pemain muda melalui peminjaman. Mikey Moore, misalnya, sedang menjalani masa peminjaman bersama FC Köln setelah sebelumnya mendapat pengalaman di Rangers.

Perkembangannya menjadi perhatian klub karena Tottenham perlu memastikan sang pemain memperoleh kesempatan bermain dan berkembang secara konsisten sebelum kembali ke tim utama.

Dengan berbagai perkembangan tersebut, Tottenham memiliki sejumlah pekerjaan rumah menjelang bursa transfer berikutnya.

Mempertahankan Van de Ven, memperkuat produktivitas lini depan, serta mengelola perkembangan pemain muda menjadi beberapa hal yang patut diperhatikan.

Namun, rumor mengenai pemain incaran maupun potensi kepindahan masih perlu dibedakan dari kesepakatan resmi yang diumumkan klub.