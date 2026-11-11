Kisah James Penrice, dari Sepak Bola Paruh Waktu hingga Dipanggil Timnas Skotlandia

JawaPos.com - Perjalanan James Penrice menuju panggung internasional tidak berlangsung secara instan. Bek kiri berusia 27 tahun tersebut harus melewati perjalanan panjang sebelum akhirnya mendapat panggilan pertama untuk memperkuat Timnas Skotlandia.

Setelah menghabiskan sebagian besar awal kariernya di klub-klub yang tidak terlalu mendapat sorotan, Penrice kini menjadi bagian dari Rangers dan berkesempatan membuktikan kemampuannya di level internasional.

Menurut laporan Sky Sports, Penrice mengawali perjalanan sepak bolanya dengan perkembangan yang relatif lambat. Ia pernah bermain untuk Partick Thistle dan Livingston sebelum mendapatkan kesempatan lebih besar bersama Hearts pada musim panas 2024.

Penampilannya di Tynecastle membuat namanya mulai diperhitungkan, hingga akhirnya membuka jalan menuju kepindahan ke AEK Athens di Yunani.

Karier Penrice kemudian memasuki babak baru ketika ia kembali ke Skotlandia pada Agustus 2026 dengan status pemain pinjaman dari AEK Athens ke Rangers. Kesempatan tersebut dimanfaatkannya untuk menunjukkan kualitas di salah satu klub terbesar di negaranya.

Penampilan konsisten bersama tim asuhan Derek McInnes membuatnya semakin diperhatikan, hingga pelatih Timnas Skotlandia, Sebastien Pocognoli, memasukkan namanya ke dalam skuad.

Panggilan tersebut menjadi momen yang sulit dipercaya bagi Penrice. Ia mengaku tidak pernah membayangkan bisa mencapai level tim nasional ketika masih berada di awal perjalanan kariernya.

Penrice mengungkapkan bahwa ia mengetahui kabar pemanggilan hanya sekitar lima menit sebelum menjalani latihan. Ia juga menyampaikan rasa bangga kepada keluarga serta berterima kasih kepada rekan-rekan setim yang telah membantunya berkembang.

Pocognoli sendiri menjelaskan bahwa pemilihan Penrice didasarkan pada performa klub, kualitas permainan, serta kesesuaiannya dengan sistem yang ingin diterapkan.

Pelatih asal Belgia tersebut menyebut pemanggilan sang bek sebagai keputusan yang masuk akal, terutama karena Skotlandia membutuhkan tambahan pilihan di sektor kiri pertahanan. Penrice menggantikan Josh Doig yang harus absen karena cedera.

Kini, Penrice berpeluang menjalani debut bersama Skotlandia dalam pertandingan Nations League melawan Makedonia Utara pada 13 November 2026, sebelum menghadapi Swiss tiga hari kemudian.

Kesempatan tersebut menjadi pencapaian penting setelah bertahun-tahun membangun karier secara bertahap. Kisah Penrice menunjukkan bahwa perjalanan menuju sepak bola internasional tidak selalu dimulai dari klub besar, tetapi dapat tumbuh melalui konsistensi, kesabaran, dan kesempatan yang dimanfaatkan dengan baik.