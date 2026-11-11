Bursa Pelatih Manchester United Memanas, Siapa yang Berpeluang Menggantikan Carrick?

JawaPos.com - Masa depan Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United menjadi perhatian menjelang jeda internasional November 2026.

Rentetan hasil buruk membuat manajemen klub dikabarkan mulai mempertimbangkan sejumlah nama untuk mengisi posisi pelatih apabila memutuskan mengakhiri kerja sama dengan mantan gelandang Setan Merah tersebut. Situasi ini membuat perburuan calon pelatih baru di Old Trafford semakin menarik untuk diikuti.

Menurut laporan Sky Sports, Eddie Howe dan Julian Nagelsmann sebelumnya masuk daftar kandidat terdepan apabila Carrick diberhentikan.

Howe dinilai memiliki pengalaman di Premier League, sementara Nagelsmann mempunyai rekam jejak menangani klub besar seperti Bayern Munchen dan tim nasional Jerman.

Sky Sports juga menyebut bahwa keduanya memiliki keterkaitan dengan sejumlah petinggi dalam struktur sepak bola Manchester United.

Namun, perkembangan terbaru menghadirkan nama Mauricio Pochettino. Reuters pada 10 November 2026 melaporkan bahwa pelatih tim nasional Amerika Serikat tersebut disebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Carrick.

Pochettino sebelumnya pernah menangani Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Paris Saint-Germain. Meski demikian, kabar tersebut masih berupa laporan mengenai kandidat dan belum menjadi pengumuman resmi dari Manchester United.

Tekanan terhadap Carrick semakin besar setelah Manchester United bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa pada 8 November. Hasil tersebut membuat klub masih terpuruk di peringkat ke-18 Premier League dengan delapan poin dari 10 pertandingan.

Menurut laporan Sky Sports, United baru meraih satu kemenangan dari 11 pertandingan di seluruh kompetisi dan sudah kebobolan 30 gol. Catatan tersebut menjadi salah satu alasan manajemen perlu melakukan evaluasi menyeluruh.

Selain Pochettino, Howe, dan Nagelsmann, nama Kieran McKenna juga disebut dalam laporan Reuters sebagai salah satu sosok yang masuk pembicaraan mengenai calon pengganti Carrick.

Persaingan kandidat tersebut memperlihatkan bahwa Manchester United memiliki beberapa opsi apabila memutuskan melakukan perubahan di kursi pelatih. Akan tetapi, belum ada kepastian siapa yang akan dipilih maupun apakah klub benar-benar akan memecat Carrick.

Keputusan Manchester United diperkirakan menjadi salah satu perkembangan penting selama jeda internasional November. Klub harus mempertimbangkan bukan hanya hasil pertandingan, tetapi juga kebutuhan membangun kembali identitas permainan dan memperbaiki kondisi skuad.

Untuk saat ini, masa depan Carrick masih belum dipastikan, sedangkan nama-nama kandidat penggantinya terus menjadi bahan pemberitaan dan spekulasi.