Manchester United Catat Awal Musim Terburuk di Era Premier League, Statistik yang Mengkhawatirkan

JawaPos.com - Manchester United jadi sorotan setelah mengawali kompetisi Premier League 2026/2027 dengan performa yang jauh dari harapan.

Rentetan hasil mengecewakan membuat posisi klub semakin tertekan dan memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan Michael Carrick dalam membangkitkan tim.

Sky Sports melalui video analisis menyoroti enam statistik yang menggambarkan buruknya perjalanan Setan Merah pada awal musim ini.

Salah satu angka paling mengkhawatirkan adalah raihan tujuh poin dari sembilan pertandingan pertama Premier League. Catatan tersebut menjadi awal musim terburuk Manchester United sepanjang era Premier League.

Sebelumnya, rekor terendah mereka adalah 10 poin dalam sembilan pertandingan pertama musim 2019/2020. Bahkan, pada musim 2024/2025, United masih mampu mengumpulkan 11 poin dalam periode yang sama.

Masalah Manchester United juga terlihat dari minimnya kemenangan. Dalam sembilan pertandingan awal tersebut, mereka hanya meraih satu kemenangan, yakni ketika menghadapi Ipswich Town.

Catatan ini termasuk salah satu awal musim paling buruk klub sejak 1906/1907. Opta Analyst juga mencatat bahwa United terakhir kali mengumpulkan tujuh poin atau kurang dalam sembilan pertandingan pertama kompetisi kasta tertinggi Inggris pada musim 1986/1987.

Produktivitas gol turut menjadi persoalan serius. Manchester United hanya mencetak 10 gol dalam sembilan pertandingan pertama musim ini.

Hanya ada tujuh musim sejak 1906/1907 ketika mereka mencetak lebih sedikit gol sebelum memasuki pertandingan pekan ke-10. Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Setan Merah bukan sekadar kehilangan poin, tetapi juga kesulitan membangun serangan yang efektif.

Catatan sejarah bahkan menunjukkan bahwa Manchester United pernah mengalami situasi lebih buruk pada musim 1930/1931.

Ketika itu, mereka menelan 12 kekalahan beruntun sejak awal kompetisi kasta tertinggi dan akhirnya terdegradasi setelah kebobolan 115 gol dalam 42 pertandingan.

Sementara itu, pada musim 1986/1987, United hanya mengoleksi lima poin setelah sembilan pertandingan sebelum Ron Atkinson digantikan Alex Ferguson pada pekan ke-13.

Perbandingan tersebut menjadi pengingat bahwa krisis klub bukan hanya berkaitan dengan hasil pertandingan, melainkan juga membutuhkan perubahan yang lebih mendasar.

Situasi ini membuat tekanan terhadap Carrick semakin besar. Namun, buruknya statistik Manchester United juga memunculkan pertanyaan mengenai kebijakan perekrutan pemain, kualitas skuad, kebugaran, dan pengelolaan klub secara keseluruhan.

Pergantian pelatih belum tentu menjadi jawaban jika persoalan mendasar tidak ikut dibenahi. Setan Merah membutuhkan evaluasi menyeluruh agar tidak terus terjebak dalam siklus performa buruk yang berulang.