Thomas Tuchel Coret Cole Palmer dari Skuad Inggris, Jobe Bellingham Justru Dipanggil

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, membuat sejumlah keputusan menarik saat mengumumkan skuad The Three Lions untuk menghadapi Kroasia dan Spanyol pada jeda internasional November 2026.

Salah satu perhatian terbesar tertuju pada absennya Cole Palmer, Phil Foden, dan Kobbie Mainoo. Sebaliknya, Tuchel memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain lain, termasuk Jobe Bellingham yang memperoleh panggilan perdana ke tim senior Inggris.

Menurut laporan Sky Sports, keputusan tidak memasukkan Palmer bukan semata-mata berkaitan dengan kemampuan bermain. Tuchel ingin menegaskan pentingnya kehadiran, komitmen, dan sikap pemain selama membela negara.

Palmer sebelumnya beberapa kali absen dari pemanggilan karena masalah kebugaran. Tuchel menegaskan bahwa keputusannya tidak bersifat pribadi dan pintu tim nasional tetap terbuka bagi pemain Chelsea tersebut.

Sorotan lainnya mengarah kepada Jobe Bellingham. Gelandang Borussia Dortmund itu akhirnya mendapat kesempatan bergabung dengan sang kakak, Jude Bellingham, di skuad senior Inggris.

Tuchel menilai Jobe memiliki kekuatan fisik, kemampuan menjaga penguasaan bola, serta potensi bermain di lini tengah dengan peran yang berbeda dari Jude. Pemanggilan ini menjadi kesempatan penting bagi Jobe untuk memperkenalkan kualitasnya di level internasional.

Tuchel juga memanggil kembali Ben White dan Trent Alexander-Arnold. Djed Spence turut masuk dalam daftar pemain yang disiapkan untuk dua pertandingan mendatang. Kembalinya White menarik perhatian karena sebelumnya ia sempat mendapat respons negatif dari sebagian suporter Inggris.

Tuchel menilai bek Arsenal tersebut telah menunjukkan kualitas dan komitmen sehingga layak memperoleh kesempatan membuka lembaran baru bersama tim nasional.

Momen penting lainnya akan menjadi milik Harry Kane. Kapten Inggris tersebut bersiap melewati rekor penampilan tim nasional putra setelah sebelumnya menyamai catatan Peter Shilton dengan 125 penampilan.

Menurut Sky Sports, Kane dijadwalkan mencapai 126 caps saat menghadapi Kroasia. Pencapaian itu semakin istimewa karena ia baru saja meraih Ballon d'Or setelah menjalani musim luar biasa bersama Bayern Munchen.

Selain nama-nama besar tersebut, Josh King dari Fulham juga mendapat panggilan dan berpeluang membuat debut internasionalnya. Namun, kondisinya sempat menjadi perhatian setelah mengalami masalah pada pangkal paha dalam pertandingan melawan Newcastle United.

Pelatih Fulham, Alvaro Arbeloa, berharap cedera tersebut tidak serius. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru, Tuchel memiliki kesempatan menguji kedalaman skuad Inggris sekaligus mempersiapkan tim menghadapi tantangan berikutnya.