Bursa Transfer Liverpool Memanas, Diogo Costa Masuk Radar Pengganti Alisson

JawaPos.com - Liverpool mulai ghadapi sejumlah keputusan penting terkait komposisi skuad menjelang bursa transfer 2027.

Masa depan beberapa pemain menjadi perhatian, mulai dari penjaga gawang Alisson Becker, bek pinjaman Ronald Araújo, hingga Jeremie Frimpong yang dikaitkan dengan kemungkinan meninggalkan Anfield.

Berbagai kabar tersebut membuat aktivitas transfer The Reds diperkirakan menjadi salah satu topik menarik dalam beberapa bulan mendatang.

Menurut laporan Sky Sports, Alisson mengungkapkan keinginannya untuk tetap membela Liverpool meskipun kontraknya akan berakhir pada penghujung musim ini.

Kiper asal Brasil tersebut mengaku masih bahagia di Anfield dan ingin terus bermain di level tertinggi. Ia juga mengonfirmasi bahwa agennya telah melakukan pembicaraan dengan pihak klub mengenai kontrak baru.

Pernyataan tersebut menjadi kabar positif bagi suporter Liverpool yang khawatir kehilangan salah satu pemain penting mereka.

Liverpool disebut mulai mempertimbangkan rencana jangka panjang untuk posisi penjaga gawang. Nama Diogo Costa dari FC Porto dikaitkan dengan klub sebagai salah satu calon penerus Alisson.

Diogo Costa masuk dalam daftar target Liverpool dengan perkiraan nilai transfer sekitar 40 juta euro. Namun, kabar ketertarikan itu belum disertai konfirmasi resmi mengenai penawaran atau negosiasi dari Liverpool.

Di lini pertahanan, Ronald Araújo juga menjadi bahan pembicaraan setelah tampil konsisten selama masa peminjamannya dari Barcelona. Ronald Araújo dan Liverpool dikabarkan memilih menunggu hingga akhir musim sebelum menentukan masa depannya.

Liverpool memiliki opsi pembelian senilai sekitar 47 juta poundsterling. Pujian dari Virgil van Dijk terhadap kualitas bertahan dan agresivitas Araújo turut memperkuat spekulasi bahwa klub mungkin ingin mempertahankannya secara permanen.

Sementara itu, Jeremie Frimpong dikaitkan dengan kemungkinan hengkang setelah muncul laporan bahwa Al-Hilal tertarik membawanya ke Arab Saudi. Kabar tersebut masih berupa rumor dan belum ada konfirmasi mengenai tawaran resmi.

Cedera serta kesempatan bermain yang belum konsisten disebut menjadi faktor yang memengaruhi situasi sang bek kanan. Jika benar terjadi, Liverpool harus mempertimbangkan kembali kedalaman skuad di posisi tersebut.

Selain persoalan penjaga gawang dan bek kanan, Liverpool juga perlu memperhatikan masa depan Virgil van Dijk yang kontraknya dilaporkan berakhir pada Juni 2027. Situasi tersebut membuat kebutuhan regenerasi lini belakang semakin penting.

Dengan sejumlah pemain yang masa depannya belum pasti, Liverpool berpotensi menjalani bursa transfer yang sibuk. Namun, keputusan akhir mengenai pemain yang akan dipertahankan, dilepas, atau direkrut masih perlu menunggu perkembangan negosiasi dan konfirmasi resmi klub.