Rio Ngumoha Berambisi Raih Ballon d'Or Seperti Harry Kane

JawaPos.com - Rio Ngumoha punya ambisi untuk meraih Ballon d'Or seperti Harry Kane. Dia juga menyebut Lamine Yamal sebagai salah satu pemain panutannya.

Kesuksesan Harry Kane meraih Ballon d'Or, diakui Rio Ngumoha banyak membantu sepak bola Inggris. Para pemain juga semakin berambisi untuk menjadi pemain terbaik dunia.

"Harry Kane memenangkan Ballon d'Or jelas merupakan hal yang besar. Hal ini juga membantu sepak bola Inggris sekarang karena semua orang telah melihat salah satu dari kita memenangkan Ballon d'Or, ini jelas mendorong lebih banyak orang untuk ingin dikenal sebagai pemain terbaik di dunia," kata Rio Ngumoha kepada Guardian yang dikutip dari TNT Sports, Rabu (11/11/2026).

Pencapaian Harry Kane, juga ingin diraih Rio Ngumoha. Pemain Liverpool tersebut bertekad meraih Ballon d'Or dan sangat percaya diri untuk mendapatkannya.

"Bagi saya, saya ingin mencapainya dan saya pikir saya bisa melakukannya," ujar Rio Ngumoha.

Untuk menyamai standar Harry Kane, Rio harus lebih tajam di kotak penalti. Sejak debut pada 2011, kapten timnas Inggris itu merupakan mesin pencetak gol yang mampu mengoleksi 280 gol di Tottenham Hotspur.

Di Bayern Munchen, Kane terus menambah golnya yang kini sudah mencapai 156 gol. Dan di timnas Inggris, dia telah mengoleksi 91 gol.

Sementara itu, Rio menjadikan Lamine Yamal inspirasinya sebagai sesama pemain muda. Pemain 18 tahun tersebut melihat Yamal selalu bermain bebas selayaknya pemain muda.

"Apa yang dia lakukan telah mengubah sepak bola bagi para pemain muda. Dia fenomenal. Dia salah satu yang terbaik di dunia. Melihat apa yang bisa dia lakukan di usia yang begitu muda menginspirasi saya dan semua pemain muda lainnya tentang bagaimana kita bisa bermain dengan bebas. Cara dia bermain, seolah-olah itu lapangannya sendiri. Ini tantangan yang bagus," puji Rio Ngumoha untuk Lamine Yamal.

Sebagai pemain muda, Lamine Yamal telah memiliki gelar bergengsi dalam karirnya. Seperti meraih tiga gelar Liga Spanyol bersama Barcelona dan mempersembahkan gelar Piala Eropa serta Piala Dunia di timnas Spanyol.