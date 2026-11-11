Legenda Striker Real Madrid Raul Gonzalez Debut Melatih Tim Utama Bersama Klub Kasta Kedua

JawaPos.com - Raul Gonzalez akhirnya mendapat kesempatan menangani tim senior profesional. Legenda striker Real Madrid itu resmi ditunjuk sebagai pelatih klub Segunda Division (kasta kedua liga Spanyol) Real Oviedo kemarin (10/11). Dia menggantikan Julian Calero yang dipecat meski Oviedo baru saja menang 2-1 atas Cadiz CF, Sabtu (7/11).

Sebelum bergabung Oviedo dengan kontrak hingga Juni 2028, Raul lebih dulu menghabiskan enam musim menangani Real Madrid Castilla. Salah satu pencapaian terbaiknya adalah membawa Real Juvenil A juara UEFA Youth League 2020. Dia juga pernah membawa Real Castilla mencapai final playoff promosi Segunda Division pada 2023.

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