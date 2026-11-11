Cassano Sebut Pemanggilan ke Timnas Italia Mimpi jadi Nyata

JawaPos.com - Gelandang muda Como 1907 Riccardo Cassano mengaku pemanggilan perdananya ke tim nasional senior Italia merupakan mimpi yang menjadi kenyataan sekaligus kesempatan berharga untuk mengembangkan kemampuannya.

"Pelatih kepala Roberto Mancini telah memberi saya kesempatan yang luar biasa, mimpi yang menjadi kenyataan bagi siapa pun di usia saya," ujar Cassano, dikutip dari laman resmi Como 1907, Rabu.

Pemain berusia 17 tahun itu menjadi salah satu wajah baru dalam pemusatan latihan timnas Italia di Coverciano menjelang dua pertandingan UEFA Nations League melawan Prancis dan Belgia.

Cassano bergabung bersama dua pemain Como lainnya, yakni Mattia Liberali dan Samuele Ricci, yang turut mendapat panggilan memperkuat skuad Azzurri.

Meski belum menjalani debut kompetitif bersama tim utama Como di Liga Italia, Cassano mendapatkan kesempatan berlatih bersama timnas senior setelah menunjukkan perkembangan bersama tim Primavera.

Di bawah asuhan Gianluca Falsini, pemain kelahiran Olgiate Comasco pada 2009 itu tampil bersama Como dalam kompetisi Primavera 1 dan UEFA Youth League.

Cassano juga mencetak gol dalam dua pertandingan tandang secara beruntun melawan Lens dan Fiorentina. Golnya ke gawang Fiorentina menjadi penentu kemenangan Como dalam pertandingan yang turut disaksikan Mancini.

Atas kesempatan memperkuat timnas senior, Cassano menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung perkembangan kariernya sejak bergabung dengan akademi Como.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu saya mencapai tujuan kecil ini, mulai dari pelatih Primavera Gianluca Falsini hingga pelatih tim utama Cesc Fabregas, serta seluruh pelatih yang pernah membimbing saya selama bertahun-tahun," katanya.

Cassano dijadwalkan mengikuti latihan bersama timnas senior Italia pada awal jeda internasional sebelum bergabung dengan kelompok usia muda untuk menghadapi Piala Dunia U17 2026 di Qatar.

"Saya akan berusaha memanfaatkan kesempatan dipanggil ke timnas senior ini sebaik mungkin dengan menunjukkan kepada Pelatih Mancini apa yang mampu saya lakukan," ujar Cassano.

Italia dijadwalkan menghadapi Prancis pada pertandingan UEFA Nations League di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Kamis (12/11), sebelum bertandang ke markas Belgia di Brussel, Minggu (15/11).

Sementara itu, Piala Dunia U17 2026 berlangsung di Qatar pada 19 November hingga 13 Desember.