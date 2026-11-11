Jay Idzes Kini Dilatih Roberto D'Aversa, Pelatih Baru Sassuolo Pengganti Alberto Aquilani

JawaPos.com - Jay Idzes kini memiliki pelatih baru di Sassuolo. Klub berjuluk I Neroverdi tersebut resmi menunjuk Roberto D'Aversa untuk menggantikan Alberto Aquilani yang dipecat menyusul hasil buruk pada awal musim ini.

Melalui akun Instagram resminya, Sassuolo memperkenalkan Roberto D'Aversa sebagai pelatih anyar pada Selasa (10/11/2026).

"Selamat datang, Tuan! Roberto D'Aversa adalah pelatih baru tim hitam-hijau," tulis Sassuolo dalam unggahannya.

Rekam Jejak Roberto D'Aversa di Liga Italia Sebelum bergabung dengan Sassuolo, Roberto D'Aversa menangani Torino pada paruh kedua musim 2025/2026. Melansir Transfermarkt, selama periode tersebut, dia membawa timnya meraih lima kemenangan, empat kekalahan, dan tiga hasil imbang.

Pelatih berusia 51 tahun itu juga memiliki pengalaman menangani sejumlah klub Italia. Beberapa di antaranya adalah Parma, Sampdoria, Lecce, dan Empoli.

D'Aversa kini diharapkan mampu memperbaiki performa Sassuolo yang tengah terpuruk. Dari 11 pertandingan pada awal musim ini, I Neroverdi hanya mampu meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang. Sementara itu, tujuh pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan.

Hasil tersebut membuat Sassuolo baru mengumpulkan delapan poin. Mereka kini menempati posisi ke-17 klasemen dan hanya unggul satu poin atas Monza yang berada di zona degradasi.

Kondisi itu membuat manajemen mengambil keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan Alberto Aquilani. Tidak hanya sang pelatih, seluruh staf kepelatihannya juga diberhentikan.

"Sassuolo mengumumkan bahwa mereka telah memecat pelatih Alberto Aquilani dan stafnya dari tugas mereka. Perusahaan mengucapkan terima kasih kepada pelatih dan para kolaboratornya, serta mendoakan yang terbaik untuk masa depan mereka," tulis pernyataan resmi klub di Instagram.

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