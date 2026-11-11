Prediksi Skor Vietnam vs Chinese Taipei: The Golden Star Warriors Berpeluang Pesta Gol

JawaPos.com - Timnas Vietnam lebih diunggulkan saat menghadapi Chinese Taipei dalam pertandingan persahabatan yang akan digelar di Stadion Thien Truong, Kota Nam Dinh, Vietnam, Rabu (11/11/2026), pukul 19.00 WIB.

Perbedaan performa kedua tim menjadi salah satu alasan Vietnam diprediksi mampu mengamankan kemenangan dengan skor cukup meyakinkan.

Berdasarkan model prediksi statistik, peluang kemenangan Vietnam mencapai 85,72 persen. Sementara itu, kemungkinan pertandingan berakhir imbang hanya sebesar 8,94 persen. Adapun Chinese Taipei memiliki peluang menang sebesar 5,36 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa Vietnam berada dalam posisi lebih menguntungkan. Apalagi, The Golden Star Warriors memiliki catatan pertandingan yang cukup baik dalam beberapa bulan terakhir.

Performa Vietnam Lebih Konsisten Dari enam pertandingan terakhir, Vietnam berhasil mengamankan tiga kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa sekalipun menelan kekalahan. Catatan ini menjadi modal positif sebelum menghadapi Chinese Taipei.

Salah satu kemenangan terbesar Vietnam terjadi ketika berhadapan dengan Myanmar pada 18 Juli 2026. Dalam pertandingan tersebut, Vietnam menang telak dengan skor 4-0.

Mereka juga mampu mengalahkan Bangladesh dengan skor 3-0 dan menundukkan Kamboja 2-1. Sementara itu, tiga pertandingan lainnya berakhir imbang, masing-masing ketika menghadapi Lebanon dan India.

Meski belum selalu tampil maksimal, konsistensi Vietnam patut diperhitungkan. Produktivitas lini serang mereka juga cukup menjanjikan dengan torehan sembilan gol dalam tiga kemenangan terakhir.

Chinese Taipei Masih Kesulitan Meraih Hasil Positif Situasi berbeda justru dialami Chinese Taipei. Tim tersebut masih kesulitan mendapatkan hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Dari enam laga terakhir, Chinese Taipei hanya mampu meraih satu kemenangan dan harus menerima lima kekalahan. Satu-satunya hasil positif mereka didapat ketika mengalahkan Singapura dengan skor 3-2.

Setelah kemenangan tersebut, performa Chinese Taipei kembali menurun. Mereka kalah 2-3 dari Kamboja, 1-3 ketika menghadapi Malaysia, serta takluk 0-3 dari Oman.

Kekalahan lainnya datang saat menghadapi Kirgistan dengan skor 1-5. Mereka juga sempat mendapatkan hasil buruk ketika bertemu Timnas Indonesia dalam pertandingan persahabatan.

Saat itu, Chinese Taipei harus mengakui keunggulan Indonesia setelah kalah enam gol tanpa balas. Hasil tersebut menjadi gambaran bahwa lini pertahanan mereka masih memiliki sejumlah persoalan ketika menghadapi lawan dengan kualitas lebih baik.

Menghadapi Vietnam, pekerjaan rumah Chinese Taipei tentu tidak ringan. Mereka perlu memperbaiki organisasi pertahanan agar tidak kembali kebobolan banyak gol.

Prediksi Statistik Vietnam vs Chinese Taipei Berdasarkan model statistik yang digunakan, Vietnam sangat berpeluang mencetak gol lebih dahulu. Probabilitas The Golden Star Warriors membuka keunggulan mencapai 89,70 persen.

Sebaliknya, kemungkinan Chinese Taipei mencetak gol pertama hanya sebesar 6,85 persen. Sementara itu, peluang pertandingan berakhir tanpa gol diperkirakan berada di angka 3,45 persen.

Untuk prediksi skor akhir, kemenangan 3-0 menjadi hasil yang paling diunggulkan dengan probabilitas 10,88 persen. Ada pula kemungkinan Vietnam menang 2-0 dengan peluang 9,14 persen.

Skor 1-0 juga masuk dalam daftar prediksi dengan probabilitas 6,96 persen. Sementara kemenangan 2-1 dan 3-1 masing-masing memiliki peluang sebesar 4,25 persen dan 2,91 persen.

Dari sisi jalannya pertandingan, Vietnam diperkirakan mampu menunjukkan dominasinya sejak babak pertama. Peluang mereka unggul ketika turun minum mencapai 78,66 persen.

Kemungkinan kedua tim bermain imbang pada paruh pertama sebesar 18,28 persen. Sedangkan peluang Chinese Taipei mengakhiri babak pertama dengan keunggulan hanya 3,06 persen.

Statistik lainnya juga memperlihatkan potensi pertandingan menghasilkan banyak gol. Peluang terciptanya lebih dari 2,5 gol mencapai 72,77 persen, sedangkan kemungkinan lebih dari 3,5 gol berada di angka 55,83 persen.

Vietnam sendiri memiliki probabilitas 80,04 persen untuk mencetak lebih dari satu gol. Sementara peluang Chinese Taipei mencatatkan setidaknya satu gol hanya sebesar 18,77 persen.

Dengan melihat catatan pertandingan dan perbedaan kualitas kedua tim, Vietnam pantas menjadi unggulan. The Golden Star Warriors memiliki modal lebih baik, terutama dari segi konsistensi dan produktivitas gol.

Chinese Taipei tetap memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan. Namun, mereka harus tampil jauh lebih disiplin jika ingin menghindari kekalahan.

Prediksi skor: Vietnam 3-0 Chinese Taipei.