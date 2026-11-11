Prediksi Skor Yokohama F. Marinos vs Kashima Antlers: Tuan Rumah Terancam Kalah

JawaPos.com - Yokohama F. Marinos akan menghadapi Kashima Antlers pada leg pertama perempat final J.League Cup 2026. Duel dua klub besar Jepang tersebut dijadwalkan berlangsung di Nissan Stadium, Yokohama, Rabu (11/11/2026), dengan sepak mula pukul 17.00 WIB.

Pertandingan ini diprediksi berjalan menarik mengingat kedua tim memiliki kualitas pemain yang cukup merata. Selain itu, pertemuan sebelumnya juga memperlihatkan bahwa Yokohama F. Marinos dan Kashima Antlers sama-sama memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang serta mencetak gol.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Yokohama F. Marinos. Mereka tentu ingin memaksimalkan kesempatan pada leg pertama untuk mendapatkan modal positif sebelum menjalani pertandingan penentuan.

Namun, Kashima Antlers bukan lawan yang mudah dihadapi. Tim tamu memiliki pengalaman dan kualitas untuk memberikan tekanan, bahkan ketika bermain di kandang lawan.

Prediksi Susunan Pemain Yokohama F. Marinos vs Kashima Antlers Yokohama F. Marinos diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Rubén Blanco berpeluang mengisi posisi penjaga gawang, dengan Taisei Inoue, Jeison Quiñones, Kosei Suwama, dan Ryotaro Tsunoda mengawal lini pertahanan.

Di sektor tengah, Kei Chinen dan Kosuke Matsumura diprediksi menjadi pilihan untuk menjaga keseimbangan permainan. Sementara itu, Tomoki Kondo, Jun Amano, serta Élber atau Shin Miidera bisa menjadi tumpuan dalam membangun serangan. Kaina Tanimura diperkirakan mengisi posisi ujung tombak.

Sementara itu, Kashima Antlers diprediksi mengandalkan formasi 4-4-2. Tomoki Hayakawa akan berdiri di bawah mistar gawang, didukung Rikuto Hirose, Naomichi Ueda, Ikuma Sekigawa, dan Ryoya Ogawa di barisan belakang.

Lini tengah berpotensi diisi Yan Matheus, Kento Misao, Matheus Bueno, dan Minato Yoshida. Adapun Léo Ceará atau Aleksandar Čavrić bersama Yuma Suzuki diperkirakan menjadi pilihan di lini depan.

Kashima Antlers Punya Modal Kemenangan Jika melihat pertemuan terakhir kedua kesebelasan, Kashima Antlers memiliki modal cukup bagus. Pada Agustus 2026, mereka berhasil mengalahkan Yokohama F. Marinos dengan skor 4-3 dalam pertandingan liga.

Laga tersebut berlangsung sengit hingga menit-menit akhir. Kashima Antlers bahkan memastikan kemenangan melalui gol Aleksandar Čavrić pada masa injury time.

Hasil tersebut menjadi peringatan bagi Yokohama F. Marinos agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada barisan penyerang lawan. Terlebih, Kashima memiliki sejumlah pemain yang mampu memanfaatkan kelengahan pertahanan untuk menciptakan peluang berbahaya.

Di sisi lain, bermain di Nissan Stadium bisa menjadi faktor penting bagi tuan rumah. Yokohama F. Marinos diperkirakan tampil lebih agresif sejak awal pertandingan untuk mencari gol pembuka.

Meski demikian, mereka tetap perlu menjaga konsentrasi di lini belakang. Kashima Antlers berpotensi memanfaatkan celah ketika tuan rumah terlalu fokus menyerang.

Prediksi Skor Yokohama F. Marinos vs Kashima Antlers Dengan mempertimbangkan keuntungan bermain di kandang dan kekuatan kedua tim, Yokohama F. Marinos sedikit lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan ini. Namun, Kashima Antlers tetap memiliki peluang mencuri hasil positif.

Yokohama diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis pada leg pertama. Hasil tersebut akan menjadi modal penting bagi tuan rumah sebelum menjalani leg kedua.