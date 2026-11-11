Prediksi Skor Urawa Red Diamonds vs Cerezo Osaka: Misi Tuan Rumah Amankan Kemenangan

JawaPos.com - Urawa Red Diamonds akan menghadapi Cerezo Osaka pada leg pertama perempat final J.League Cup 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Saitama Stadium 2002, Rabu (11/11/2026), mulai pukul 17.30 WIB.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Urawa memiliki kesempatan untuk mengamankan kemenangan sebagai modal menghadapi leg kedua. Namun, Cerezo Osaka bukan lawan yang mudah ditaklukkan, terutama setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang perjalanan mereka di kompetisi ini.

Kedua kesebelasan datang dengan modal berbeda jika melihat perjalanan di kompetisi domestik. Hingga pekan ke-14 J1 League 2026/27, Urawa Red Diamonds berada di posisi kesembilan klasemen dengan koleksi 22 poin. Mereka mencatatkan tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan enam kekalahan.

Sementara itu, Cerezo Osaka menempati peringkat ke-11 dengan raihan 17 poin dari 14 pertandingan. Catatan mereka terdiri dari empat kemenangan, lima hasil imbang, dan lima kekalahan.

Cerezo Osaka Punya Modal Apik di Laga Tandang Meski secara posisi klasemen masih tertinggal, Cerezo Osaka mempunyai modal tersendiri untuk menghadapi pertandingan ini. Mereka mampu menyapu bersih kemenangan dalam tiga pertandingan tandang sebelumnya di J.League Cup 2026, masing-masing ketika menghadapi Fujieda MYFC, Gainare Tottori, dan Mito HollyHock.

Catatan tersebut menjadi peringatan bagi Urawa agar tidak terlalu percaya diri. Apalagi, Cerezo memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa memberikan perbedaan dalam pertandingan penting.

Dari sisi komposisi pemain, Urawa diperkirakan mengandalkan Shusaku Nishikawa di bawah mistar gawang. Lini belakang kemungkinan diisi Yuta Miyamoto, Danilo Boza, Kota Kudo, dan Kotaro Hayashi.

Sementara itu, Matheus Sávio diprediksi menjadi salah satu pemain penting untuk mengatur kreativitas serangan bersama Tatsuki Seko, Hayate Ueki, dan Yoichi Naganuma. Di lini depan, Takuro Kaneko dan Harumi Minamino berpeluang menjadi pilihan untuk membongkar pertahanan lawan.

Cerezo Osaka juga diperkirakan menurunkan sejumlah pemain andalannya. Kosuke Nakamura akan mengawal gawang, sedangkan Dion Cools, Travis Takahashi, Rikito Inoue, dan Hayato Okuda diproyeksikan mengisi barisan pertahanan.