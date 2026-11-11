Prediksi Skor Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol: Tuan Rumah Bidik Balas Dendam

JawaPos.com - Kawasaki Frontale akan menjamu Kashiwa Reysol pada leg pertama perempat final J.League YBC Levain Cup 2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu, Rabu (11/11/2026), dengan kick-off pukul 17.00 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Kawasaki Frontale untuk membalas kekalahan dari Kashiwa Reysol pada pertemuan terakhir di J1 League.

Kedua tim sebelumnya bertemu pada 7 November 2026. Saat itu, Kashiwa berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.

Hasil tersebut tentu menjadi modal penting bagi Kashiwa Reysol untuk menghadapi pertandingan kali ini. Terlebih, mereka datang dengan kepercayaan diri setelah mampu mengatasi perlawanan Kawasaki dalam pertemuan yang berlangsung beberapa hari sebelumnya.

Dalam pertandingan tersebut, Hinata Yamauchi menjadi pembeda melalui dua gol yang dicetaknya. Penampilan pemain tersebut patut menjadi perhatian lini pertahanan Kawasaki, terutama jika kembali mendapatkan ruang untuk mengembangkan permainan.

Kawasaki Frontale Andalkan Keuntungan Kandang Meski demikian, Kawasaki Frontale memiliki keuntungan karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Bermain di Uvance Todoroki Stadium bisa menjadi dorongan tambahan bagi pasukan Shigetoshi Hasebe untuk mendapatkan hasil positif sebelum menjalani leg kedua.

Kawasaki juga mempunyai catatan pertemuan kandang yang cukup baik melawan Kashiwa. Dari 23 pertandingan kandang menghadapi lawan yang sama, mereka berhasil meraih 13 kemenangan.

Dari sisi permainan, Kawasaki diperkirakan tetap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengah. Yasuto Wakizaka akan menjadi salah satu pemain penting dalam membangun serangan sekaligus mengatur tempo permainan.

Sementara itu, kecepatan Marcinho di sektor sayap bisa menjadi senjata untuk membongkar pertahanan Kashiwa. Kawasaki perlu memanfaatkan peluang dengan baik agar tidak kembali kesulitan menghadapi organisasi permainan lawan.

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Di kubu tamu, Ricardo Rodríguez kemungkinan mempertahankan pendekatan permainan dengan tiga bek. Skema tersebut memungkinkan Kashiwa memiliki keseimbangan saat bertahan sekaligus memberikan ruang untuk melancarkan serangan balik.

Yoshio Koizumi dan Hinata Yamauchi diperkirakan menjadi bagian penting dalam mendukung pergerakan Yuki Kakita di lini depan. Kashiwa juga memiliki alternatif melalui Mao Hosoya apabila membutuhkan perubahan karakter serangan.

Pertandingan ini diperkirakan berjalan cukup terbuka karena kedua tim sama-sama ingin mendapatkan hasil maksimal pada leg pertama. Kawasaki tentu ingin membawa modal kemenangan sebelum bertandang ke markas Kashiwa, sedangkan tim tamu berusaha mencuri hasil positif agar memiliki keuntungan pada pertemuan berikutnya.

Format perempat final J.League YBC Levain Cup 2026 menggunakan sistem dua leg. Setelah pertandingan pertama di Kawasaki, kedua tim dijadwalkan kembali bertemu pada Minggu (15/11/2026) di kandang Kashiwa Reysol.

Prediksi Skor Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol Melihat keuntungan bermain di kandang dan catatan pertemuan kedua tim, Kawasaki Frontale memiliki peluang untuk meraih kemenangan tipis. Namun, Kashiwa Reysol tidak bisa dipandang sebelah mata setelah berhasil mengalahkan mereka pada pertandingan terakhir.

Kawasaki diprediksi mampu membalas kekalahan tersebut dengan kemenangan 2-1. Hasil itu bisa menjadi modal penting bagi tuan rumah sebelum menjalani leg kedua yang diperkirakan tidak kalah menarik.