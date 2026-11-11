Prediksi Skor India vs Maladewa: Blue Tigers Siap Menang Telak, Lanjutkan Tren Positif

JawaPos.com - Timnas India berpeluang meraih kemenangan atas Timnas Maladewa dalam pertandingan SAFF Championship 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bangabandhu, Dhaka, Bangladesh, Rabu (11/11/2026), pukul 16.30 WIB.

Blue Tigers datang dengan modal kemenangan 3-2 atas Pakistan. Sementara itu, Maladewa sedang terpuruk setelah menelan lima kekalahan beruntun tanpa mencetak satu gol pun.

Pertandingan India melawan Maladewa menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengevaluasi kekuatan menjelang agenda internasional berikutnya. India berusaha mempertajam produktivitas serangan, sedangkan Maladewa menghadapi tantangan besar untuk menghentikan rentetan hasil negatif.

Perbedaan performa kedua kesebelasan terlihat cukup mencolok berdasarkan lima pertandingan terakhir. India masih mampu mencetak enam gol, sedangkan Maladewa gagal membobol gawang lawan dan harus menerima 20 gol dalam periode serupa.

Kondisi tersebut membuat India lebih diunggulkan untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Namun, kelemahan pertahanan Blue Tigers tetap menjadi perhatian karena mereka telah kebobolan 14 gol dalam lima pertandingan terakhir.

Pratinjau India vs Maladewa: Blue Tigers Punya Modal Lebih Meyakinkan India memasuki pertandingan menghadapi Maladewa dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Pakistan 3-2 pada 5 November 2026.

Kemenangan tersebut menjadi sinyal positif bagi Blue Tigers setelah sebelumnya mengalami kesulitan menghadapi sejumlah lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Dalam lima pertandingan terakhir, India mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka berhasil mencetak enam gol, tetapi lini pertahanannya masih rapuh dengan total 14 kali kebobolan.

Dua kekalahan terbesar dialami India ketika menghadapi Brasil dan Uruguay pada Oktober 2026. Blue Tigers dihajar Brasil 0-4 pada 3 Oktober sebelum kembali menelan kekalahan telak 1-6 dari Uruguay tiga hari kemudian.

Meski demikian, India memperlihatkan kemampuan bersaing ketika menghadapi Panama dan Tajikistan. Kedua pertandingan tersebut berakhir dengan skor identik 1-1.

Kemenangan atas Pakistan kemudian memberikan tambahan motivasi menjelang pertemuan dengan Maladewa. Produktivitas tiga gol dalam pertandingan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi tim yang sedang mengalami krisis pertahanan.

India diperkirakan mencoba mengambil inisiatif serangan dengan mengandalkan tekanan tinggi dan pergerakan dari kedua sisi lapangan. Pendekatan tersebut berpotensi menyulitkan Maladewa yang dalam beberapa pertandingan terakhir kesulitan mempertahankan organisasi permainan.

Maladewa Mengkhawatirkan, Lima Kekalahan Tanpa Satu Gol Maladewa menghadapi India dengan catatan lima kekalahan beruntun dalam pertandingan internasional terakhir.

Lebih mengkhawatirkan lagi, mereka sama sekali belum mencetak gol sepanjang lima pertandingan tersebut dan telah kebobolan sebanyak 20 kali.

Kekalahan terbaru dialami Maladewa ketika menghadapi Pakistan pada 8 November 2026 dengan skor 0-3. Hasil tersebut memperpanjang tren negatif setelah sebelumnya mereka juga kesulitan menghadapi Lebanon, Kirgizstan, China, dan Pakistan.

Pada 1 Oktober 2026, Maladewa menelan kekalahan paling telak dalam rangkaian tersebut ketika dihajar Lebanon enam gol tanpa balas. Beberapa hari sebelumnya, mereka juga harus mengakui keunggulan Kirgizstan dengan skor 0-5.

Masalah Maladewa tidak hanya terletak pada buruknya koordinasi lini pertahanan, tetapi juga minimnya ancaman dari sektor penyerangan. Kegagalan mencetak gol dalam lima pertandingan menunjukkan mereka belum menemukan solusi efektif untuk membongkar pertahanan lawan.

Menghadapi India, Maladewa diperkirakan lebih banyak bertahan dengan menempatkan sejumlah pemain di wilayah sendiri. Strategi tersebut bertujuan mempersempit ruang serangan sekaligus mengurangi peluang lawan menciptakan kesempatan berbahaya.

Serangan balik cepat bisa menjadi alternatif bagi Maladewa untuk memberikan kejutan kepada Blue Tigers. Namun, strategi tersebut membutuhkan ketepatan umpan dan penyelesaian akhir yang belum terlihat konsisten dalam penampilan mereka belakangan ini.

Statistik India vs Maladewa: Siapa Lebih Unggul? Perbandingan statistik lima pertandingan terakhir menunjukkan India mempunyai keunggulan cukup jelas atas Maladewa.

Blue Tigers mengumpulkan satu kemenangan dan mencetak enam gol. Sementara itu, Maladewa selalu kalah dengan catatan tanpa gol.

India juga memiliki produktivitas serangan lebih baik meskipun belum menunjukkan konsistensi dalam menjaga pertahanan. Rata-rata kebobolan mereka mencapai 2,8 gol per pertandingan, sedangkan Maladewa mencatatkan angka lebih buruk, yakni empat gol setiap laga.

Dari sisi pertemuan langsung, data yang tersedia belum mencatat pertandingan India melawan Maladewa dalam lima tahun terakhir. Karena itu, analisis pertandingan kali ini lebih bertumpu pada performa terkini dibandingkan sejarah pertemuan kedua negara.

Faktor lokasi pertandingan juga menarik karena India berstatus sebagai tuan rumah secara administratif, tetapi laga dijadwalkan berlangsung di Dhaka. Situasi tersebut membuat keuntungan bermain di kandang sendiri tidak sepenuhnya berlaku bagi Blue Tigers.

Meski begitu, India tetap mempunyai peluang besar untuk mendominasi penguasaan bola dan menciptakan lebih banyak kesempatan mencetak gol. Kualitas serangan yang lebih produktif menjadi pembeda utama ketika menghadapi pertahanan Maladewa yang sedang kehilangan kepercayaan diri.

Prediksi Skor India vs Maladewa: Menang Tanpa Kebobolan? India diprediksi mampu mengalahkan Maladewa dengan skor 2-0 dalam pertandingan pada 11 November 2026.

Keunggulan produktivitas serangan dan buruknya catatan pertahanan lawan menjadi alasan utama Blue Tigers lebih difavoritkan.

Sejak awal pertandingan, India berpeluang menguasai permainan melalui kombinasi umpan pendek dan eksploitasi ruang di sisi sayap. Tekanan berkelanjutan bisa memaksa pemain Maladewa melakukan kesalahan ketika berusaha keluar dari wilayah pertahanan sendiri.

Meski demikian, India perlu mengantisipasi kemungkinan serangan balik yang dapat mengancam lini belakang mereka. Catatan 14 gol kebobolan dalam lima pertandingan menjadi peringatan agar Blue Tigers tidak terlalu terbuka ketika menyerang.

Sebaliknya, Maladewa membutuhkan disiplin pertahanan sepanjang pertandingan untuk menghindari kekalahan dengan selisih besar. Apabila kembali kehilangan konsentrasi, mereka berisiko memperpanjang rentetan kekalahan sekaligus memperburuk catatan kebobolan.

Dengan mempertimbangkan performa kedua kesebelasan, India memiliki kesempatan besar untuk mengakhiri pertandingan tanpa kebobolan. Maladewa diperkirakan kesulitan menciptakan peluang bersih apabila India mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan.

Blue Tigers diperkirakan mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan untuk mengamankan kemenangan sekaligus mempertahankan momentum positif setelah mengalahkan Pakistan.