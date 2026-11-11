Prediksi Skor Bangladesh vs Sri Lanka: Harimau Bengal Bidik Kemenangan Tipis

JawaPos.com - Prediksi skor Bangladesh vs Sri Lanka mengarah pada kemenangan tipis tuan rumah dalam pertandingan SAFF Championship 2026 di Bangabandhu National Stadium, Dhaka, Rabu (11/11/2026), pukul 21.00 WIB.

Bangladesh membawa modal kemenangan atas Bhutan, sedangkan Sri Lanka datang dengan performa yang belum konsisten, terutama dalam menjaga pertahanan.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung ketat. Kekuatan mereka relatif berimbang jika melihat sejumlah hasil pertandingan sebelumnya.

Bangladesh lebih diunggulkan berkat keuntungan bermain di kandang. Namun, Sri Lanka tetap berpotensi memberikan kejutan melalui serangan balik cepat.

Bangladesh Punya Modal Kemenangan, Mampukah Harimau Bengal Melanjutkan Tren Positif? Bangladesh menyambut pertandingan melawan Sri Lanka dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Bhutan 1-0 pada 5 November 2026.

Kemenangan tersebut memperlihatkan kemampuan Harimau Bengal menjaga organisasi pertahanan sekaligus memanfaatkan peluang untuk mengamankan hasil positif.

Sebelumnya, Bangladesh juga berhasil mencatat kemenangan 2-1 saat menghadapi San Marino dalam pertandingan tandang pada 5 Juni 2026.

Dua hasil tersebut menjadi modal penting bagi tuan rumah untuk menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan relatif seimbang.

Meski demikian, performa Bangladesh belum sepenuhnya stabil ketika menghadapi tim dengan kualitas teknik lebih baik. Kekalahan 0-1 dari Singapura dan 0-3 dari Vietnam memperlihatkan sejumlah kelemahan yang masih perlu diperbaiki.

Bangladesh cenderung kesulitan ketika lawan mampu menguasai bola dan membangun serangan secara konsisten. Karena itu, kedisiplinan lini tengah dan koordinasi pertahanan menjadi aspek penting saat menghadapi Sri Lanka.

Bermain di Bangabandhu National Stadium memberikan keuntungan tersendiri bagi Bangladesh. Para pemain lebih mengenal kondisi lapangan dan lingkungan pertandingan. Dukungan publik Dhaka juga berpotensi meningkatkan motivasi Harimau Bengal untuk mempertahankan momentum kemenangan.

Pendekatan pragmatis kemungkinan kembali menjadi pilihan Bangladesh dengan mengutamakan keseimbangan antarlini. Tuan rumah tidak harus mendominasi penguasaan bola selama mampu menciptakan peluang berkualitas dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Sri Lanka Belum Konsisten, Pertahanan Jadi Titik Lemah Sri Lanka menghadapi Bangladesh setelah bermain imbang 2-2 melawan Bhutan pada 8 November 2026.

Hasil tersebut menunjukkan kemampuan mereka mencetak gol, tetapi sekaligus memperlihatkan persoalan dalam menjaga keunggulan dan mengantisipasi serangan lawan.

Catatan pertandingan sebelumnya juga menggambarkan perubahan performa yang cukup mencolok. Sri Lanka mampu mengalahkan Mauritius 3-2 pada 5 Oktober 2026 setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-3 dari lawan yang sama.

Perbedaan hasil dalam dua pertemuan tersebut menjadi gambaran ketidakstabilan Sri Lanka, terutama ketika menghadapi tekanan. Meski memiliki kemampuan menyerang, koordinasi antarpemain bertahan masih menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan.

Sri Lanka sebenarnya menunjukkan potensi positif melalui dua kemenangan tandang pada September 2026 dengan skor 2-0 dan 3-0. Catatan tersebut membuktikan mereka memiliki kemampuan mencetak gol sekaligus mempertahankan keunggulan ketika organisasi permainan berjalan efektif.

Menghadapi Bangladesh, Sri Lanka diperkirakan mencoba memanfaatkan ruang kosong ketika tuan rumah meningkatkan intensitas serangan. Transisi cepat dari bertahan menuju menyerang bisa menjadi senjata untuk mengejutkan pertahanan Harimau Bengal.

Namun, Sri Lanka harus menghindari kesalahan sederhana yang berpotensi memberikan peluang kepada pemain Bangladesh. Kegagalan menjaga jarak antarlini dapat membuat tim tamu kesulitan menghadapi tekanan, terutama ketika pertandingan memasuki fase menentukan.

Rekor Pertemuan Bangladesh vs Sri Lanka Relatif Berimbang Rekor pertemuan Bangladesh dan Sri Lanka dalam lima tahun terakhir menunjukkan persaingan relatif seimbang, dengan masing-masing mengantongi satu kemenangan.

Pada 16 November 2021, Sri Lanka berhasil mengalahkan Bangladesh dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Namun, Bangladesh sebelumnya sukses mencatat kemenangan 1-0 atas Sri Lanka pada 1 Oktober 2021.

Jika melihat pertemuan yang lebih lama, Bangladesh pernah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sri Lanka pada Januari 2020. Hasil tersebut menunjukkan Harimau Bengal memiliki pengalaman mengatasi perlawanan Sri Lanka dengan pendekatan permainan yang efektif.

Meski demikian, catatan pertemuan lama tidak selalu mencerminkan kekuatan kedua tim pada November 2026. Perubahan komposisi pemain, kondisi fisik, dan kebutuhan eksperimen taktik dapat memengaruhi jalannya pertandingan.

Bangladesh memiliki keuntungan karena pertandingan berlangsung di Dhaka. Sebaliknya, Sri Lanka perlu menjaga konsentrasi sejak menit awal untuk menghindari tekanan yang bisa mengubah rencana permainan.

Prediksi Skor Bangladesh vs Sri Lanka: Tuan Rumah Menang 1-0? Bangladesh diprediksi mampu mengalahkan Sri Lanka dengan skor 1-0 dalam pertandingan pada 11 November 2026.

Prediksi tersebut mempertimbangkan keuntungan kandang, hasil pertandingan terbaru, serta kemampuan tuan rumah menjaga pertahanan ketika menghadapi lawan dengan kekuatan seimbang.

Pertandingan kemungkinan dimulai dengan tempo cukup berhati-hati karena kedua tim berusaha menemukan ritme permainan terbaik. Bangladesh berpotensi mengandalkan serangan terukur, sementara Sri Lanka mencoba memanfaatkan kecepatan transisi untuk menciptakan peluang.

Situasi bola mati juga dapat menjadi faktor penentu apabila kedua tim kesulitan membongkar pertahanan melalui permainan terbuka. Tendangan sudut dan tendangan bebas berpotensi menghadirkan kesempatan mencetak gol dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung dengan selisih tipis.

Rotasi pemain menjadi faktor lain yang dapat memengaruhi keseimbangan pertandingan. Laga persahabatan atau turnamen internasional juga kerap dimanfaatkan untuk menguji kombinasi baru. Keputusan pelatih dalam menentukan susunan pemain akan berpengaruh terhadap intensitas permainan dan efektivitas penyelesaian akhir.

Bangladesh memiliki peluang lebih besar mengendalikan pertandingan apabila mampu mencetak gol lebih dahulu dan mempertahankan organisasi pertahanan. Sebaliknya, Sri Lanka bisa menyulitkan tuan rumah jika berhasil memaksakan permainan terbuka dengan intensitas serangan tinggi.

Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, Bangladesh lebih berpeluang mengamankan kemenangan tipis tanpa kebobolan di hadapan pendukung sendiri.