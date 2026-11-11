Pesawat Timnas Iran Dilarang Mendarat di Irak, Rombongan Lanjut Lewat Darat

JawaPos.com - Timnas Iran terpaksa mengubah rute perjalanan menuju Irak setelah pesawat yang membawa rombongan mereka dilarang mendarat di Bandara Basra pada Selasa (10/11). Keputusan tersebut diambil oleh Otoritas Penerbangan Sipil Irak dan berkaitan dengan sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap maskapai penerbangan Iran.

Dua pejabat Bandara Basra mengatakan bahwa pesawat yang membawa rombongan Timnas Iran tidak mendapatkan izin untuk mendarat. Kebijakan tersebut merupakan dampak dari pembatasan AS terhadap operasional maskapai penerbangan Iran yang turut memengaruhi aktivitas penerbangan internasional.

Setelah gagal mendarat di Basra, pesawat tersebut kembali ke Iran dan mendarat di Bandara Abadan. Seorang pejabat Konsulat Iran di Basra menyampaikan bahwa rombongan Timnas Iran selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju Irak melalui jalur darat.

Timnas Iran Dijadwalkan Ikuti Turnamen di Basra Dilansir dari Reuters, Timnas Iran sebelumnya dijadwalkan bertolak ke Irak untuk mengikuti turnamen sepak bola yang melibatkan empat negara. Kompetisi tersebut berlangsung di Basra dan diikuti Iran, Irak, Lebanon, serta Palestina.

Perubahan rute perjalanan ini terjadi di tengah kebijakan Washington yang memperketat sanksi terhadap sektor penerbangan Iran. Sejak 23 September, AS mengumumkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang melakukan kerja sama bisnis dengan maskapai penerbangan Iran.

Kebijakan tersebut bertujuan membatasi operasional armada penerbangan sipil Iran secara global.

Irak Pernah Hentikan Penerbangan Iran ke Baghdad Sebelumnya, pada September 2026, Irak juga memerintahkan penghentian sementara penerbangan Iran menuju Bandara Baghdad. Keputusan itu diambil setelah AS mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder terhadap bandara dan penyedia layanan yang menangani penerbangan maskapai Iran.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent turut memperingatkan bahwa bandara yang memberikan layanan kepada maskapai penerbangan Iran berpotensi terkena sanksi. Konsekuensinya bahkan dapat mencakup pengucilan dari sistem keuangan berbasis dolar AS.