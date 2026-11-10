Gary Neville Sebut Manajemen Manchester United Bingung Tentukan Nasib Michael Carrick

JawaPos.com – Mantan kapten Manchester United, Gary Neville, memberikan kritik pedas kepada manajemen. Neville menilai para pemilik klub saat ini bingung dan "tidak tahu harus berbuat apa" terkait masa depan Michael Carrick di Old Trafford.

Manchester United harus menjalani jeda internasional dengan tertahan di zona degradasi. Kepastian itu didapat usai MU bermain imbang 4-4 secara dramatis melawan Aston Villa pada hari Minggu, setelah sempat tertinggal sebelum akhirnya diselamatkan oleh gol masa injury time dari Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu.

Hasil tersebut menambah panjang catatan buruk MU yang baru mengamankan satu kemenangan di Liga Premier musim ini. Posisinya berbanding terbalik dibanding enam bulan lalu, saat Carrick sukses membawa United finis di urutan ketiga sewaktu menjabat sebagai pelatih kepala sementara.

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Melansir ESPN, Neville menilai akar masalah klub bukan sekadar berganti pelatih, melainkan ketidakjelasan arah dari manajemen puncak.

"Ketika manajer baru datang, semua orang senang selama beberapa bulan dan tiba-tiba, enam bulan kemudian, hal itu terjadi lagi," ujar Neville saat diwawancarai NBC.

"Anda bisa terus mengganti manajer dan berpikir itu akan menjadi solusinya. Tetapi ini telah terbukti selama delapan manajer dalam 12 tahun, itu bukanlah solusinya."

"Michael bisa pergi, Michael mungkin tetap tinggal, kita tidak tahu, pihak pemilik tidak tahu harus berbuat apa."

Krisis Kepemimpinan dan Kegelisahan Supporter Kondisi MU memang memprihatinkan sejak ditinggal Sir Alex Ferguson. Mereka belum pernah lagi menjuarai Premier League dan bahkan mencatatkan rekor finis di empat besar kurang dari separuh musim sejak saat itu.

Situasi ini membuat suporter makin geram. Sebelum dan selama laga kontra Aston Villa, gelombang protes yang ditujukan kepada keluarga Glazer serta Sir Jim Ratcliffe kembali membentang. Beberapa suporter bahkan membawa spanduk bertuliskan: "Kami tidak menginginkan stadion baru, kami menginginkan pemilik baru."

Selain jajaran pemilik, nama CEO Omar Berrada dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox juga ikut terseret kritik. Bahkan nama Wilcox sempat diungkit oleh bek United, Lisandro Martínez, setelah kekalahan dari Atlético Madrid pada Oktober lalu.

Neville menegaskan bahwa kegagalan demi kegagalan yang dialami pelatih ternama maupun mantan pemain MU berawal dari bobroknya sistem internal klub.

"Strategi United seperti mengulang hal yang sama," jelas Neville. "[Ruben] Amorim, [Erik] Ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, Carrick, José Mourinho, Louis van Gaal, David Moyes, Ralf Rangnick -- beberapa di antaranya adalah manajer kelas dunia yang telah sukses, ada banyak manajer muda yang menjanjikan di sana, mantan pemain yang juga mengenal klub ini."

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"Semua itu tidak berhasil karena jika Anda merekrut dengan buruk, jika Anda memiliki departemen kinerja yang buruk, departemen perekrutan yang buruk, Anda tidak memiliki kepemimpinan yang kuat di seluruh tulang punggung klub sepak bola, Anda akan gagal."

"Setiap organisasi di dunia akan gagal jika Anda tidak memiliki kepemimpinan yang selaras dari atas ke bawah – mulai dari dewan direksi dan pemilik hingga orang yang berdiri di lapangan mencoba bermain sepak bola."