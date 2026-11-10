Gary Neville Sebut Manajemen Manchester United Bingung Tentukan Nasib Michael Carrick

JawaPos.com – Mantan kapten Manchester United, Gary Neville, memberikan kritik pedas kepada manajemen. Neville menilai para pemilik klub saat ini bingung dan "tidak tahu harus berbuat apa" terkait masa depan Michael Carrick di Old Trafford.

Manchester United harus menjalani jeda internasional dengan tertahan di zona degradasi. Kepastian itu didapat usai MU bermain imbang 4-4 secara dramatis melawan Aston Villa pada hari Minggu, setelah sempat tertinggal sebelum akhirnya diselamatkan oleh gol masa injury time dari Joshua Zirkzee dan Patrick Dorgu.

Hasil tersebut menambah panjang catatan buruk MU yang baru mengamankan satu kemenangan di Liga Premier musim ini. Posisinya berbanding terbalik dibanding enam bulan lalu, saat Carrick sukses membawa United finis di urutan ketiga sewaktu menjabat sebagai pelatih kepala sementara.

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Melansir ESPN, Neville menilai akar masalah klub bukan sekadar berganti pelatih, melainkan ketidakjelasan arah dari manajemen puncak.

"Ketika manajer baru datang, semua orang senang selama beberapa bulan dan tiba-tiba, enam bulan kemudian, hal itu terjadi lagi," ujar Neville saat diwawancarai NBC.

"Anda bisa terus mengganti manajer dan berpikir itu akan menjadi solusinya. Tetapi ini telah terbukti selama delapan manajer dalam 12 tahun, itu bukanlah solusinya."

"Michael bisa pergi, Michael mungkin tetap tinggal, kita tidak tahu, pihak pemilik tidak tahu harus berbuat apa."

Krisis Kepemimpinan dan Kegelisahan Supporter Kondisi MU memang memprihatinkan sejak ditinggal Sir Alex Ferguson. Mereka belum pernah lagi menjuarai Premier League dan bahkan mencatatkan rekor finis di empat besar kurang dari separuh musim sejak saat itu.