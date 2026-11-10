Gary Neville Sebut Empat Pemain Ini Bisa Membuat Manchester United Terdegradasi

JawaPos.com – Mantan kapten Manchester United, Gary Neville, memberikan peringatan keras terkait kualitas lini belakang mantan timnya.

Melansir Mirror, Neville menilai kombinasi empat pemain bertahan yang mengakhiri laga imbang melawan Aston Villa memiliki kualitas yang bisa membuat klub terdegradasi ke Division Championship.

Manchester United sempat mencetak dua gol di masa injury time untuk menutup comeback dramatis dan memaksakan skor imbang 4-4, setelah sebelumnya dua kali tertinggal dua gol sepanjang pertandingan.

Walau gol penyeimbang tersebut memberi sedikit angin segar bagi Michael Carrick di kursi pelatih, kelemahan mendasar di barisan pertahanan MU kembali terlihat jelas.

Secara statistik, United kini menjadi tim yang kebobolan paling banyak dibandingkan klub mana pun di liga-liga besar Eropa di semua kompetisi musim ini. Kondisi ini membuat Neville secara khusus menyoroti empat pemain bertahan yang tampil menutup laga tersebut.

Dalam pertandingan melawan Villa, Leny Yoro dan Noussair Mazraoui bermain penuh selama 90 menit. Sementara itu, Ayden Heaven dan Patrick Dorgu dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua. Menurut Neville, komposisi lini belakang inilah yang menjadi titik lemah paling mengkhawatirkan.

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