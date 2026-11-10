Jude Bellingham Balas Ejekan Dua Pemain Valencia Soal Ballon d'Or

JawaPos.com – Gelandang Real Madrid, Jude Bellingham, memberikan balasan cerdas kepada dua pemain Valencia yang mencoba memprovokasi dirinya terkait kegagalan meraih Ballon d'Or.

Momen tersebut terjadi saat Los Blancos bertandang ke markas Valencia pada pertandingan La Liga, Sabtu lalu.

Sebagaimana diketahui, Harry Kane resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia tahun 2026 pada malam penganugerahan Ballon d'Or di London pada Oktober lalu.

Mantan penyerang Tottenham Hotspur tersebut mengungguli nama-nama besar seperti Kylian Mbappe dan Lamine Yamal, sekaligus menjadi pemain Inggris pertama yang memenangkan penghargaan bergengsi itu sejak Michael Owen pada 2001.

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Kane menyabet penghargaan tersebut berkat performa luar biasa sepanjang musim, dengan mencetak 64 gol dari 56 laga bersama Bayern Munich, serta sumbangan enam gol untuk Timnas Inggris yang melangkah hingga babak semifinal Piala Dunia.

Di sisi lain, Bellingham yang juga menikmati musim bagus bersama Real Madrid dan tampil mengesankan di turnamen musim panas bersama Timnas Inggris, harus puas berada di urutan ke-11 dalam peringkat Ballon d'Or.

Tanggapan Jude Bellingham Terhadap Ejekan Pemain Valencia Dalam laga di Stadion Mestalla tersebut, Real Madrid sukses mengamankan kemenangan telak 3-0 atas Valencia. Hasil ini menjaga jarak Los Blancos tetap tiga poin di belakang Barcelona pada papan atas klasemen La Liga menjelang jeda internasional November.

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Tiga gol kemenangan Madrid masing-masing dicetak oleh Federico Valverde, Arda Guler, dan Kylian Mbappe, yang semakin membenamkan Valencia di zona degradasi.

Melansir Give Me Sport, hasil buruk ini tampaknya membuat para pemain Valencia frustrasi. Dua pemain asuhan Javier Aguirre, yakni Mamardashvili (Mavio) dan Pepelu, tertangkap kamera siaran Movistar mencoba memprovokasi Bellingham dengan menyenggol kegagalannya di Ballon d'Or.

Meski perkataan kedua pemain Valencia itu tidak terdengar sepenuhnya karena posisi mereka yang membelakangi kamera, reaksi dari Bellingham memperlihatkan dengan jelas apa yang menjadi topik ejekan tersebut.

"Ballon d'Or?" jawab Bellingham.

"Saya tidak peduli dengan Ballon d'Or, apakah kalian yang memberikannya?" balas gelandang asal Inggris itu.

Tanpa terpancing emosi, balasan menohok dari mantan pemain Birmingham City tersebut berhasil meredakan situasi dan bungkam provokasi pemain lawan.

Mengingat Bellingham mengakhiri musim 2025/2026 tanpa raihan trofi kolektif, ia sendiri tidak terlalu berharap banyak untuk menembus papan atas Ballon d'Or.