Sir Alex Ferguson Pernah Dukung Mauricio Pochettino Jadi Pelatih Manchester United

JawaPos.com – Sir Alex Ferguson mungkin akhirnya bisa melihat keinginannya terwujud seiring langkah Manchester United yang sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Mauricio Pochettino sebagai manajer baru.

Menurut laporan talkSPORT, Setan Merah berencana memecat Michael Carrick setelah klub terperosok ke zona degradasi akibat awal musim 2026/2027 yang sangat buruk.

Mantan pelatih Newcastle, Eddie Howe, dan mantan pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann, sempat menjadi nama yang paling gencar dikaitkan.

Namun, muncul kejutan pada Senin malam ketika Pochettino, yang kini melatih Timnas Amerika Serikat, mencuat sebagai kandidat utama untuk menggantikan posisi Carrick.

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Bagi pihak yang mengikuti perjalanan kursi kepelatihan di Old Trafford selama bertahun-tahun, masuknya nama Pochettino bukanlah hal yang mengejutkan.

Kisah Lama Pochettino dan Manchester United Pria asal Argentina itu sebenarnya hampir diangkat menjadi manajer Manchester United pada tahun 2021. talkSPORT melaporkan saat itu bahwa Pochettino, yang sedang melatih Paris Saint-Germain, sangat menginginkan pekerjaan tersebut.

Di saat yang sama, Ferguson secara aktif mendorong agar MU mau menunjuk mantan pelatih Tottenham Hotspur itu.

Ferguson dan Pochettino sendiri hanya pernah berhadapan sekali di Premier League, tepatnya saat United mengalahkan Southampton 2-1 di Old Trafford pada tahun 2013. Usai laga tersebut, pria asal Skotlandia itu mengakui bahwa timnya sebenarnya kalah secara permainan.

Setelah pensiun, Ferguson terus mengagumi kiprah Pochettino dari jauh, terutama saat ia membawa Tottenham bersaing di papan atas Premier League dan menembus final Liga Champions.

"Manajernya memang luar biasa," kata pria yang kini berusia 84 tahun tersebut pada tahun 2016.

"Spurs punya rekam jejak manajer yang buruk, tidak diragukan lagi. Mereka memiliki begitu banyak manajer selama bertahun-tahun, tetapi pemuda ini memiliki ketenangan."

"Anda tidak pernah melihatnya gelisah dan cara timnya bermain adalah bukti dari kerja keras yang dia lakukan."

"Hal terpenting bagi sepak bola Inggris adalah berapa banyak pemain Inggris dan pemain muda yang ada di timnya."

"Dia memahami keuntungan memainkan pemain muda. Mereka tidak akan mengecewakan dan mereka telah bermain fantastis."

Anggota parlemen dari Partai Buruh, David Lammy, bahkan pernah mengungkapkan bahwa pada tahun 2016, Ferguson terang-terangan menilai Pochettino sebagai manajer terbaik di kompetisi teratas Inggris.

"Aku akan membocorkan sebuah rahasia," kata Lammy dalam podcast The Spurs Show satu dekade lalu.

"Sekitar enam minggu lalu saya duduk di sebelah Alex Ferguson di sebuah makan malam untuk mendukung sepak bola akar rumput di luar negeri. Dia berkata kepada saya, 'Saya pikir kalian memiliki manajer terbaik di Liga Premier.' Alex Ferguson sendiri yang mengatakan itu."

Pertemuan Pribadi Ferguson dan Pochettino Hubungan keduanya makin dekat setelah kedapatan makan siang bersama pada Mei 2016. Dalam bukunya yang berjudul Brave New World, Pochettino mengaku sangat terpesona oleh momen tersebut.

“Saya akan selalu mengingat setiap detail dari percakapan berjam-jam itu,” kenang Pochettino.

“Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saya merasa seperti pemain sepak bola remaja lagi, mendengarkan pelatih yang berpengetahuan luas.”

“Saya mengirim foto-foto yang kami ambil bersama ke semua orang. John McDermott [mantan kepala pengembangan pemain Tottenham] berkomentar bahwa saya tampak seperti sedang kesurupan. Dia menyebut saya 'pemuja pahlawan'.”

“Saya mengetahui banyak detail tentang karier Ferguson dan mengaguminya atas caranya mengubah United menjadi tim yang sukses, sekaligus menciptakan sesuatu yang berbeda di dunia sepak bola.”

“Namun ketika saya bertemu dengannya, yang paling membuat saya terkesan bukanlah CV-nya, melainkan energi dan auranya. Karakter dan karismanya sangat memikat. Saya ingin terus meminta nasihatnya.”