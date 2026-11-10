Sir Alex Ferguson Pernah Dukung Mauricio Pochettino Jadi Pelatih Manchester United

JawaPos.com – Sir Alex Ferguson mungkin akhirnya bisa melihat keinginannya terwujud seiring langkah Manchester United yang sedang mempertimbangkan untuk menunjuk Mauricio Pochettino sebagai manajer baru.

Menurut laporan talkSPORT, Setan Merah berencana memecat Michael Carrick setelah klub terperosok ke zona degradasi akibat awal musim 2026/2027 yang sangat buruk.

Mantan pelatih Newcastle, Eddie Howe, dan mantan pelatih Timnas Jerman, Julian Nagelsmann, sempat menjadi nama yang paling gencar dikaitkan.

Namun, muncul kejutan pada Senin malam ketika Pochettino, yang kini melatih Timnas Amerika Serikat, mencuat sebagai kandidat utama untuk menggantikan posisi Carrick.

Baca Juga:Matheus Cunha Kritik Bobroknya Pertahanan Manchester United

Bagi pihak yang mengikuti perjalanan kursi kepelatihan di Old Trafford selama bertahun-tahun, masuknya nama Pochettino bukanlah hal yang mengejutkan.

Kisah Lama Pochettino dan Manchester United Pria asal Argentina itu sebenarnya hampir diangkat menjadi manajer Manchester United pada tahun 2021. talkSPORT melaporkan saat itu bahwa Pochettino, yang sedang melatih Paris Saint-Germain, sangat menginginkan pekerjaan tersebut.

Di saat yang sama, Ferguson secara aktif mendorong agar MU mau menunjuk mantan pelatih Tottenham Hotspur itu.

Ferguson dan Pochettino sendiri hanya pernah berhadapan sekali di Premier League, tepatnya saat United mengalahkan Southampton 2-1 di Old Trafford pada tahun 2013. Usai laga tersebut, pria asal Skotlandia itu mengakui bahwa timnya sebenarnya kalah secara permainan.