Kiper Tanjung Verde Vozinha Rindu Kehidupan Sebelum Terkenal

JawaPos.com – Vozinha menjadi salah satu bintang yang bersinar di Piala Dunia 2026. Meski begitu, kiper utama Timnas Tanjung Verde tersebut secara terang-terangan mengaku lebih memilih untuk kembali ke kehidupan lamanya sebelum dikenal banyak orang.

Kiper berusia 40 tahun itu menjadi sosok yang tak terduga setelah melakukan tujuh penyelamatan gemilang saat membawa Tanjung Verde menahan imbang juara bertahan Spanyol 0-0 di laga perdana mereka di Piala Dunia. Ia juga sukses mengantar negara kepulauan tersebut melangkah hingga ke babak gugur.

Dampak dari aksi impresif itu, jumlah pengikutnya di Instagram melonjak drastis dari 56.000 menjadi lebih dari satu juta orang tepat setelah laga kontra Spanyol usai.

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Hal ini tak lepas dari ajakan stasiun televisi Brasil, CazéTV, yang mendorong para penontonnya untuk mengikuti akun media sosial sang kiper. Namun, popularitas mendadak ini rupanya menjadi beban tersendiri baginya.

"Aku Telah Kehilangan Kedamaianku" Melansir Give Me Sport, dalam sesi wawancara bersama The Observer, Vozinha menceritakan bagaimana jalan hidupnya berubah total selepas turnamen tersebut.

"Aku telah kehilangan kedamaian dan ketenanganku," kata Vozinha.

"Aku tidak lagi memiliki privasi, atau setidaknya jauh lebih sedikit daripada dulu. Sekarang aku pergi keluar, pergi ke restoran, dan selalu ada seseorang yang ingin berfoto denganku atau meminta tanda tanganku. Atau, lebih buruk lagi, seseorang merekamku."

"Sejujurnya, jika saya ditawari kehidupan yang saya jalani sekarang atau kehidupan yang saya jalani sebelumnya, saya akan memilih kehidupan yang saya jalani sebelumnya," tambahnya.

Sorotan publik ternyata juga mengusik ketenangan keluarganya. Laporan The Observer menyebutkan bahwa para penggemar hampir setiap hari mendatangi rumah ibunya di Tanjung Verde hanya untuk berfoto atau sekadar mengobrol.

"Saya tidak di sana, jadi saya tidak bisa membantu mereka. Mereka harus belajar untuk hidup dengan situasi ini dan menetapkan batasan," tutur Vozinha.

Situasi Kontrak di Colo-Colo dan Performa di Timnas Di dalam lapangan, perjalanan kariernya juga diwarnai tantangan. Berstatus bebas transfer saat namanya meroket, Vozinha memilih meninggalkan klub divisi dua Portugal, Chaves, untuk bergabung dengan raksasa Liga Chili, Colo-Colo. Akan tetapi, masa baktinya di klub tersebut hanya terikat kontrak hingga akhir tahun 2026.

Laporan dari media Chile, La Tercera dan Emol, mengungkapkan adanya klausul khusus dalam kontraknya. Masa kerjanya hanya akan diperpanjang secara otomatis selama satu tahun jika ia tampil setidaknya dalam separuh dari total menit bermain yang ada.

Apabila target tersebut gagal terpenuhi, Colo-Colo berhak melepasnya secara gratis. Meski sempat mencatatkan clean sheet, penampilannya tak luput dari sorotan dan kritik.

Sementara itu, kembalinya Vozinha ke skuad tim nasional juga sempat berjalan kurang mulus. Ia melakukan blunder pada gol ketiga Mali saat Tanjung Verde kalah 1-3 di kualifikasi Piala Afrika 2027, setelah salah mengantisipasi arah bola yang kemudian dimanfaatkan oleh Dorgeles Nene.

Media Spanyol, AS, menyebut kekalahan tersebut sebagai "golpe de realidad" atau tamparan kenyataan keras bagi Tanjung Verde.

Bangkit Kembali dan Meraih Gelar Juara Meski sempat mengalami masa-masa sulit dan gagal membawa pulang Penghargaan Yashin pada ajang Ballon d'Or 2026, Vozinha membuktikan bahwa dirinya belum habis. Pada bulan November, pemain veteran ini sukses mengantarkan Colo-Colo mengunci gelar juara Liga Chile.

Usai memastikan trofi juara tersebut, pemain internasional Tanjung Verde itu mempersembahkan kemenangannya untuk orang-orang terdekat dan negaranya.